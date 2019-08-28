一場亞馬遜大火，能燒出人類與地球的和諧共生嗎？

●作者／阿乙莎 Aheetha



阿乙莎， 亞馬遜森林大火已經延燒多日， 可以讓我們更清楚知道地球想要傳達出什麼樣的訊息出來？

是的， 這場大火讓你們所有人將目光從經濟、政治和娛樂的議題一下子對焦到自己生活的地球是否還健康的問題， 你們終於願意正視地球母親已經生病的事實， 當地球需要自體療癒時， 自然會經由水火來進行平衡和調節。 我將從以下四個面向來和你談這場大火對人類的意義。

環境面

現在生活在地球上的人們未曾經歷過全球性的大洪水、乾旱和飢荒， 這是地球上一次冰河期前的常見景象， 當時有一半的人類和動物死於食物無法供給的大飢荒時代， 地球因此被迫進入冰封的冰河期以降低細菌和瘟疫地蔓延， 以免造成更多人類和動物的滅絕。 人類如今衣食無虞， 卻不知道自己居住的地球環境正面臨更嚴峻的考驗。

這一次的亞馬遜森林大火對整體地球環境而言、對人類是件好事。只是在這個過程會犧牲許多動物與植物的生存空間， 但卻可以幫助地球提供更安全的大環境給人類。一些已經蠢蠢欲動的亞馬遜超級細菌會被這場大火消滅， 取而代之， 是新的植物生態系統被建立起來。 這是大地母親的智慧， 為了新地球生態系的誕生所鋪陳的， 你們不需要擔憂地球母親的自體平衡智慧， 過度的擔憂並無法幫助地球母親和大地。

經濟面

這場大火會對全球經濟發展建立新的思維。 你們不會再以生產製造更多的商品做為經濟發展的成長指標， 過度的消費和耗損大自然資源會被許多覺醒團體視為違反生態平衡的邪惡經濟， 人們會開始進入有意識的消費與選擇， 並站出來抵制過度的浪費和耗損大自然的行動。

教育面

許多生態專家將無法對頻繁上演的氣候異常和大自然災害做出更精確的評估和預測， 地球重新取得平衡的過程和範圍之廣， 不是任何單一學科的海洋、植物、生態、地質或氣候專家可以解釋的。 你們終於會臣服於大自然給予人們的教導， 承認人類對生態的認識是如此的膚淺而侷限，政府和研究機構會開始將地球生態的健康觀測視為國家成長的重要指標， 人類終於認同， 沒有健康的環境就無法創造豐盛強大的經濟實力。

醫療面

人類過去將太多的資源放進醫療體系和化學藥物的發展， 你們每年花費的醫藥研究經費遠遠超過栽種健康食物的研究經費上面。 人類用對抗性的治療方法發展的醫療系統已造成生態鏈的斷層和生物體的更大的破壞。 你們創造出更難以對抗的超級細菌出來危及人類自己的生命安全。 實際上，人類最佳療癒身體的來源就是大自然供給的食物。 地球母親早已經提供能治癒所有人類身體會產生的細菌相對應的食物療癒方法。你們未加以善用大自然賦予的療癒泉源，反而不斷的創造人工製造的加工食品， 破壞人體和動物的健康，也同時將大地的療癒智能系統破壞殆盡。

▲從全球火災衛星地圖可看出，除了亞馬遜森林，發生在非洲的火勢更加密集，範圍也更廣。（圖／NASA）



這場大火，會讓人們重新省思在經濟， 教育和醫療上該如何改變， 朝向更符合人類與地球和諧共生的循環系統， 重新創造出新的平衡。

這是一場必須要發生的大火， 地球母親需要讓新地球種子發芽，不只是森林的種子，還包含新地球的意識種子可以在人類的心中發芽， 在這地球調整的過程， 同時要告訴人類， 除了跟隨地球母親的步伐同步調整之外， 人類要開始迎接新的合作思維時代的到來。

你們無法再將自己的生存建立在踐踏別人的土地和傷害地球環境的整體平衡之上。 當地球母親要平衡新生命的誕生時， 任誰都無法去阻止宇宙生命的演進法則。亞馬遜森林將會重生，人類也終將看見新地球展現出新的生態平衡，而這需要人類一起改變。

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