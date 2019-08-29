【郭柯王民調】鈕則勳／蔡穩坐綠營共主　郭柯聯盟箭在弦上

●鈕則勳／中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任

ETtoday民調顯示，若柯文哲獨立參與大選和蔡英文及韓國瑜競逐，蔡獲得33.3%的支持度居冠，韓有30.1%的支持度，柯P只有24.5%的民眾支持；若換成郭台銘和蔡及韓三人競逐，郭30.8%的支持度雖然小輸蔡的32.0%，但贏韓的27.8%。民調中也進一步顯示，若郭和柯文哲及王金平組聯盟拚大選，則獲32.8%的支持度，超前蔡的30.0%及韓的28.1%。從民調支持度中可發現，韓只能贏柯，對戰郭及蔡都無法取勝，韓流明顯減弱，蔡的實力仍無法小覷，和韓、郭、柯對戰都能保有勝率，但若郭柯王聯盟成局，則能戰勝蔡及韓，箇中原因為何，其實不難理解。

首先來看，韓為何民調直直落？除了坊間對韓「落跑市長」的質疑無法有效澄清外，韓在拚大選、還是拚市政間進退維谷，全然無法取得一個平衡點來讓高雄市民「雖不滿意、但能接受」，韓在這些老問題一直無法和設立停損點，民調當然滑落，而近期韓又陷入八卦新聞風暴中，他雖疲於因應，但又回應不到位則是民調持續探底的近因。

畢竟韓陷在打麻將、喝酒、抱女人等八卦話題中，本尊上火線回應已是戰略錯誤，而回應論述除不到位之外，又想轉移焦點至座車被裝追蹤器，但相關爆料的論述又和幕僚口徑沒有一致性，甚至不了了之，更引發負面討論。而韓黑們看到韓本尊回應八卦、又論述不到位，更會吊高他們攻韓的慾望，前仆後繼進行全面騷擾戰，至此韓只有陷入被動，更無法拉開戰略縱深，主導選戰進程。

再來看蔡，她的民調雖然上升幅度緩慢，但穩紮穩打且具行政資源的蔡，似乎已然控制了局面，不僅初選落敗的賴清德並無抵制的大動作，原本對其有制肘潛能的時代力量也潰不成軍，遑論新成立、想和蔡分杯羹的獨派政黨，牽制力道更小，故小英仍穩坐綠營共主的地位，她便能以逸待勞，藉行政資源及網路操作，按部就班主導選舉進程；三不五時，小英又能藉香港示威運動的持續升溫，來烘托她「辣台妹」的定位，強打「守護主權」牌，是以反映在民調上，她的現任者優勢似乎慢慢浮現。

進一步來看郭柯聯盟，畢竟郭及柯都並非是傳統型政治人物，各有各的特質及魅力。柯我口說我心，直白性格獲得多數年輕族群喜愛，且據有台北市長這戰略要地，進可攻、退可守，舉手投足都使媒體聚焦討論，又擅長網路行銷，聲量也高；而郭董經營鴻海帝國有成，成功的企業家形象很能呼應民眾拚經濟的迫切需求，和重要國家政要皆有一定程度之關係，協助台灣拓展國際關係亦有一定之助益。

本就極具故事性及討論性的兩人是否會結成聯盟分進合擊，徐圖總統大位，近期更吵得沸沸揚揚，產生主導媒體的議題設定及網路聲量的效果；韓民調支持度直直落所流失的支持群眾，或也倒向「第二選擇」郭董，加上蔡除了操作香港議題外，也並無新梗能強化續航力持續拉高，都成就了郭柯聯盟的聲勢上漲。至於王金平，雖然其政治能量未必能支撐他在聯盟談判中拉高姿態，但他所擁有的南部地方人脈仍能對立基北台灣的郭柯產生一定程度的奧援，即便王想加入聯盟只是在刷存在感且給國民黨個教訓而已，但此時只要能增加聯盟的戲劇張力，對傳統藍綠產生裂解可能，王的入盟對郭柯來說仍具一定的效果。

既然從民調支持度上有「超韓趕英」的潛能，郭柯聯盟順勢推郭出戰的可能性應該與日俱增，相信郭董對此確也起心動念，但問題是具關鍵地位的柯到底要以何種角色來發揮最大助攻之效，才能讓郭下定決心，恐怕是郭柯聯盟參戰的最嚴肅課題。

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