便秘問題不能拖！四招讓孩子的「嗯嗯」更順暢

▲便秘主要是因為飲食與生活作息有問題導致的。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

●楊為傑／小兒科醫師

臨床上，看到便秘的孩子實在是非常多。1-2 歲大概 10%。然後逐步攀升。六歲以前會上升到 35 % 左右。我也治療過很多便秘的孩子。便秘不是一件可以短期解決的問題，需要時間，但是必須好好解決。



便秘的成因



我覺得很妙的是：今天孩子有便秘問題，大家也知道要處理。也知道孩子的飲食有問題，例如：水攝取不夠、纖維質不夠、油脂不夠等等、活動量不夠等等。



95 % 孩子的便秘跟生活作息有關。

95 % 孩子的便秘跟生活作息有關。

95 % 孩子的便秘跟生活作息有關。



便秘，吃益生菌？



但是，通常第一個反應卻是：能不能吃益生菌？

適當的益生菌當然可以處理便秘問題，但是這樣是對的嗎？



我舉個例喔。



今天一個高血壓的患者，吃得超級重鹹，你會建議他：繼續吃鹹一點，吃個血壓藥就好？一個糖尿病的患者，飲食充滿了醣類。你會建議他：繼續這樣吃、繼續不運動。吃藥就好了？顯然大家都不會這麼做。



便秘對於很多孩子來講，主要是身體在提醒孩子：飲食有問題、生活作息有問題。應該要好好調整，而不是持續的不改變，單靠益生菌吧？益生菌會有幫忙，但是他最大的罩門是：一旦停掉，就會恢復原貌。只能治標、不能治本。

▲多攝取高纖維食物，將有助緩解便祕的問題。（圖／取自pixabay免費圖庫）

便秘的解方



所以正確的做法會是：靠藥物或益生菌的輔助爭取時間，然後去調整孩子的飲食與作息，才是王道。而且一定要儘早處理。我九月份去美國開會時，負責便秘這個主題的講師說：「便秘的治療時間，大概是症狀時間的一半。」也就是說：如果便秘已經兩年了，那治療會需要一年的時間。這也就是為什麼，我家孩子只要幾天便便有問題，我們會立即整飲食：增加蔬果、增加水分等等。便秘問題不能拖。



可以做的事

1.每天要足夠的水分攝取（奶、水、湯等等通通都算）。計算方法很簡單。十公斤的孩子，一天至少需要 1000 cc 的水分，15 公斤需要 1250 cc，20 公斤需要 1500 cc，25 公斤需要 1625 cc，30 公斤需要 1750 cc。

如果您有興趣。算式為：第一個十公斤（0-10）需求為 100 cc/Kg/day。第二個十公斤（11-20）為 50 cc/Kg/day。第三個十公斤以上（21以上），就是 25 cc/Kg/day。

這是最基本的需求，如果有大量流汗，則需求會再往上升。

2.多攝取高纖維食物，如：各式各樣的青菜，與某些水果（桃子、木瓜等等吃起來會一絲一絲的水果）

3.孩子的生長是需要油脂的。善用各種天然帶有油脂的食物：如鮭魚、鰻魚、三層肉等等

4.充足的運動。減少坐著的時間。久坐也是便秘的成因之一喔！

關於飲食改善的部分，這個有太多可以講了。有機會改天再說…。

總之，便秘主要是因為飲食與生活作息有問題導致的，根本性的改變飲食與生活習慣，才是解決問題的辦法。這條路不好走，但是必須走！我們一起努力！

熱門推薦》



►怎麼坐？原來「抬頭挺胸」根本是錯的！

►你又痠痛了嗎？何時「一定」要就醫？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「白袍旅人」部落格。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。