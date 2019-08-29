▲阿根廷現任總統馬克里（Mauricio Macri）。（圖／路透）



●藍弋丰／專欄作家。

任何民主國家，每逢選舉，政客一定會再三告誡選民千萬不可以「選錯人」，否則就會慘不忍睹，在台灣，這種訴諸恐嚇的選舉手法上綱到國家興亡，打從戒嚴時代的假民主時期，國民黨就再三告誡台灣人，稱「黨外、台獨、中共」是「三合一敵人」，只有國民黨在，才能抵擋共產黨，所有不支持國民黨的，都是共匪滲透破壞，要是不支持國民黨，台灣就會跟中國一樣，在匪諜滲透下淪陷，從此再也沒有民主自由了（雖然戒嚴時期的台灣自己根本也一樣沒有民主自由，五十步笑百步）。

本來台灣大多數人民對國民黨的這套說法深信不疑，認定只有國民黨才能抵擋共產黨，還相信自己永遠只能投給國民黨也算是民主，在1989年中國六四民運時，台灣人還自傲很民主，稱要領導中國的民主運動呢！當時絕大多數台灣人並沒有意識到自己才剛在1987年解嚴，地方選舉仍然充滿買票、作票，總統也還是「萬年國會」選出（1992年才修憲終結萬年國會），哪裡算民主國家。

到了解嚴、修憲，台灣真正開始民主化進程以後，國民黨的反共說法漸漸不管用了，於是國民黨以及衍生出的新黨，發明了新的不可「選錯人」的國家興亡說詞，那就是「保衛中華民國」，稱要是給台獨勢力的民進黨上台，中華民國就會滅亡，被變成台灣國，這個亡國感主張，以趙少康在1994年台北市長選舉中，主打「中華民國保衛戰」為最高峰，沒想到台灣選民不吃這套，趙少康敗給民進黨籍的陳水扁而落選，「亡國感」破功，從此雖然每次泛藍政治人物選舉都還是會打出「中華民國保衛戰」，但是效果越來越差，聲音也越來越小。

即使後來陳水扁從「快樂希望」的「臺灣之子」，連任8年後變成人人喊打，還在任期末年成為「麻煩製造者」，並搞出「迷航之旅」，與美國互信降到冰點，造成民進黨20年來美國關係經營全毀，但是大體來說，台灣並沒有滅亡，雖然問題多多，但也還是活得好好的。事實上，全世界大多數在選舉時警告不要「選錯人」都屬於政治語言，真正選後對國家極少有絕對性的影響。

不過，在少數案例，「選錯人」不用到選後，連選前都已經造成極大影響。阿根廷2019年適逢大選年，其選舉辦法規定，所有政黨都要參加強制性公辦初選，初選結果出來之後，全世界以及阿根廷的產業界大吃一驚，因為現任的馬克里總統，得票竟然遠遠落後反對黨的正義黨勝利陣線的候選人組合，正義黨勝利陣線在2003至2015年統治阿根廷，以諸多反市場左派政策聞名於世，直到2015年底馬克里當選才終結左派長期執政，大力改革阿根廷殭屍化的經濟體，積極推動市場自由化。

2019年初選結果卻顯示馬克里大幅落後，正義黨非常可能重新執政。雖然2019年10月才會進行第一輪總統大選，但是資本市場可不等正式選舉時「選錯人」，初選結果一公布，阿根廷披索應聲暴跌，外資大量出逃，連同阿根廷人才也腳底抹油準備逃之夭夭。

▲阿根廷反對黨民粹主義候選人費南德茲（Alberto Fernandez），從8月11日初選出線，引發投資者擔憂進而紛紛撤資，披索大貶。（圖／達志影像／美聯社）



阿根廷埃塞薩國際機場的宣傳詞「（出國的）唯一出口是埃塞薩」，現在成了阿根廷社群網站上的流行詞，不過意義跟宣傳廣告有所不同，意思是「唯一的逃亡出口是埃塞薩機場（搭機逃出國）」，阿根廷能夠找到國際工作的人才，紛紛向海外求職，打算即刻離開，前往歐美，或至少到其他拉美國家，阿根廷人想到巴西、墨西哥、智利等國尋求工作者，在初選後暴增1倍。連哥倫比亞因為近年來經濟較穩定成長，也成為逃離阿根廷的目標國之一。

鄰國智利，同為西語國家，地緣上又接近，過去就一直是吸收阿根廷外流人才的主要國家，初選之後阿根廷人前往智利尋求工作的人數暴增，使得2019年5至8月前往智利應徵人數暴漲246%。智利公司被無數求職電子郵件與電話淹沒。相對的，阿根廷媒合海外求職的公司則大發國難財，協助取得簽證的網站，流量在初選後暴增到歷史新高。

對阿根廷來說，最糟糕的一點是，最容易流失的，往往是最具國際經驗的人才，越有國際經驗，越容易在外國找到工作，而留下來的，只剩走不了的人。

阿根廷為何會出現如此人才恐慌逃亡潮，要從戰後歷史說起，阿根廷獨裁軍政府採行國家社會主義的大政府思想，留下一大筆爛帳，民主化後，由繼承獨裁者裴隆「裴隆主義」（即一種國家社會主義）思想的正義黨，與社會自由主義的反對黨激進公民聯盟，兩個社會主義政黨，兩黨輪替執政，怎樣輪流都是左派。

阿根廷高階人才都害怕的「大政府思想」



民主政府繼承了軍政府的腐敗無能揮霍無度的大政府，又繼續借貸支應預算赤字，為了控制通貨膨脹，1991年規定披索與美元掛鉤，雖然穩定了貨幣，披索卻跟隨美元變得太過強勢，導致出口不振而造成嚴重貿易逆差，當經濟出現障礙，大政府的思惟是祭出更多管制，但不管如何管制，財政、貿易雙赤字下，終於無法支持而被迫與美元脫鉤，在1998年正義黨總統梅南任內造成阿根廷經濟大崩潰。

激進公民聯盟的德拉魯阿因此勝選上台，卻也同樣無力幫梅南擦屁股，經濟情勢繼續惡化至2001年引起金融危機，阿根廷債務違約，2001年底更引發大暴動，德拉魯阿辭職下台，之後幾個臨時總統接任又辭職，最短任期只有2天，一輪混亂後，政權回到正義黨手中。

由於大崩潰讓披索暴貶，重新恢復外銷競爭力，經濟也來到跌無可跌的谷底，基期相當低，加上中國因素使得國際原物料開始大漲，阿根廷大豆出口因而受惠，因此正義黨重新執政後，竟然經濟快速成長，而得以長期執政達12年，但是正義黨的繼續長期執政，也代表阿根廷經濟體繼續處於極度不正常的情況下。

嚴格的匯率與外匯管制、貿易保護措施，讓貿易受到嚴重阻礙；持續處於債務違約狀態，並屢屢向歐美國家叫囂，也讓外資卻步；為了控制通膨，不讓水電漲價，不僅政府耗費大量補貼預算，水電公用事業也因為資金嚴重短缺而設備老舊問題重重；極高的稅率，讓阿根廷人購買許多電子產品竟然要其他國家的兩三倍價格，但是政府仍然預算赤字極為嚴重。超高稅率與嚴格管制，更成為逃漏稅、走私與貪腐的溫床。

正義黨不想從根本改革大政府主義，不解決實際問題，第一夫人繼任的女總統，忙著推動轉型正義，追查並平反軍政府時代的受害者，提倡女權以及同性戀權利，一邊追求左派進步價值的同時，卻又高舉民族主義，對外向強權叫囂，對內要人民團結支持她來維護國家的光榮，經濟奇差無比，乾脆造假經濟數據，而每當執政受到任何批評，就大舉使用陰謀論，稱都是政治對手的攻擊。就在這樣大搞民粹（她的「正義價值」執政方式普遍被視為民粹領袖）基本問題從不處理的情況下，阿根廷經濟嚴重殭屍化。

12年下來，阿根廷人終於忍無可忍，讓正義黨下台，選擇了力主重返國際舞台、終結貿易保護主義、結束裴隆主義干預市場的馬克里。馬克里上台後兌現政見，解除匯率管制與外匯管制，談判解除2001年以來賴債不還不繳息的國家債務違約問題，馬克里也停止作假，並得到國際貨幣基金認可經濟數據為真，種種尊重市場的誠信作風，讓全球資本再度願意相信阿根廷，資金與人才重新回流。

解除管制也使得阿根廷披索暴跌，人民生活品質驟降，需要看到經濟有速效成果才願意繼續支持，第一年，阿根廷經濟在外資回流下開始復甦，使得馬克里政黨得以在2017年議會選舉勝選，但是很不幸的，馬克里的運氣奇差無比。

由於中國經濟失速，帶動全球原物料行情下跌，包括阿根廷主要出口產品大豆，屋漏偏逢連夜雨，2018年極端氣候侵襲阿根廷，大旱造成阿根廷大豆嚴重減產，加上川普執政後的世界局勢以及2015至2018年美國升息循環促進強勢美元，全球資金流向美國，阿根廷經濟改革需要的外國投資失速，釀成2018年阿根廷貨幣危機。馬克里被迫要求國際貨幣基金貸款。

▲2018年極端氣候侵襲阿根廷，大旱造成阿根廷大豆嚴重減產。（圖／翻攝維基百科）



經濟危機使得通膨率暴增到55%，失業率高達10%，貧窮率在27至35%，馬克里的困境顯示了「選擇」的渺小，不管選擇誰，在全球化的時代，影響力實在相當有限，因為國際因素的大浪滔天，遠超過國內能夠努力的程度，當國際變局的巨浪打來，不管做什麼，都一樣滅頂（或是豬也會飛天）。

阿根廷人民認為馬克里沒有改善經濟情況，反而過得更糟，失去耐心，反映在初選結果上，馬克里大幅落後，由於正義黨過去的執政實在太讓人「印象深刻」，大選都還沒選，人民還沒「選錯人」，資本就先外逃，人才準備出走，若是馬克里真的落選，恐怕不用等到新總統實際執政，阿根廷就已經因為資金與重要人才流失光光而完蛋。

阿根廷並沒有什麼重要外患，過去打過福克蘭戰爭是自找麻煩，不需負擔沉重國防經費，卻還搞到如此地步，反市場的大政府思維是罪魁禍首。即使沒有外患，當一個國家資本乾涸，更致命的是，人才大量出走，那麼這個國家也就完蛋了。

國家的根本終究是人民，人民的生存則仰賴經濟，談到國家安全，根本仍是經濟，因為財政來自經濟，而軍事力量與情報力量都需要投入大量預算，外交則不僅需要預算，更需要在國際上的市場影響力做為籌碼。

馬克里的執政尚未蓋棺論定，儘管看似不可能，但畢竟10月大選尚未來到，阿根廷人民仍有選擇的空間，過去阿根廷因為中國因素原物料受益而從崩潰中復甦，如今又因中國跟美國因素受害，都是國際大勢所趨，跟自己的選擇其實無關，但這次他們的未來，真正是握在自己手中了。

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