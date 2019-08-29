陳復／接地氣！韓國瑜豈能再靠急中生智？

▲韓國瑜擅長用易懂的庶民語言來表達想法，讓支持者立刻獲得理解與認同，卻很容易讓知識人疑惑。（圖／記者屠惠剛攝）

●陳復／國立宜蘭大學博雅學部教授

這陣子有關韓國瑜的各種民調反映不斷下滑的現象，學者分析有三大原因，諸如國民黨整合障礙、民進黨不斷黑韓與香港示威抗爭逐漸擴大，這些客觀環境的人事因素固然都是民調下滑的重要理由，然而，與其關注各種不能操之在我的外部因素，韓國瑜或可反思這個核心問題：人不能太過於相信自己「乾綱獨斷」的智慧，畢竟沒有人能對任何事情都瞭若指掌，如果面對什麼問題都採取個人「急中生智」的臨機應變來做答，既不給自己留些餘地，更沒有意識到「專業」與「團隊」的合作當能補強個人無法避免的缺陷，如此韓國瑜將如何持續獲得廣大民眾的信賴與支持？

韓國瑜擅長使用簡單易懂的庶民語言來表達想法，這固然接地氣，讓支持者立刻獲得理解與認同，卻很容易讓知識人疑惑，譬如當核四重新啟動問題，韓國瑜提出「人民同意」與「安全無虞」這兩大前提，前者可理解為將核四存廢與否交付公投來決定去留，後者則會讓人不解：世上有任何能源發電設備能到達「安全無虞」的徹底程度嗎？當開車都會發生車禍，人卻不會因此不開車或不搭車，安全就變成只是相對比較值的概念，這類專業議題極其複雜，與其使用庶民語言來表達，不如交由核電專家來澄清相關疑慮後，再說明未來執政會有的具體政策或相應作法。

▲韓國瑜如何善用張善政領銜整合的國政顧問團，將是格外重要的戰略。（圖／記者李毓康攝）

因此，當綠營持續諷刺韓國瑜是「草包」，韓國瑜不能只有往日在高雄舉辦「十大包子大賽」的急智，更應該表現出他是個能綜理國政的國家領導人。他如何善用張善政領銜整合的國政顧問團，就變成格外重要。這個顧問團不能被當作「花瓶」，只是作為總統大選背書的角色，更應該成為政策擬訂的團隊，提出未來施政建言，並像影子內閣針對當前社會各領域面臨的重大問題，撰寫與公布各項政策白皮書，韓國瑜則承諾如果當選總統，將當作政府的施政藍圖，如此才能喚回「知識藍」的認同，拉開與蔡英文的區隔。

台灣政治的沉痾，就在於民粹政治經年大行其道，使得各種社會現象不經由辯證的對話與反省，直接訴諸於民意當時的好惡，然而，選民喜新厭舊的心理，卻使得政治人物如過江之鯽，川流不息的起落，問題卻依舊無法獲得解決。國政顧問團本來會參加的成員，主要來自對張善政在政府部門治績的認同與支持，現在國民黨推出韓國瑜為該黨總統候選人，通過張善政的背書，國政團轉換成為支持韓國瑜的智庫團隊，韓國瑜應該意識到如何讓其發揮實質作用，讓各組召集人都能提供各項政策的藍圖，替韓國瑜象徵的理念與路線辯護，而不是韓國瑜本人事必躬親，常靠著急智說些庶民語言，卻很難經得住嚴格思辨的檢驗。

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