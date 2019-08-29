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投書／里長改有給制？請韓市長別再開芭樂票

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▲筆者認為身為國民黨總統候選人的韓國瑜，再提出一套論述前，是否應該先跟幕僚談談可行性。（圖／記者賴君欣攝）

●劉鑫旺／資深媒體人

昨天網路瘋傳一則訊息，里長將改為有給職發薪水了！我上網一查，才知道我們的高雄市長韓國瑜在出席高雄市里長表揚大會時，提到要檢討里長沒有薪水，並以服務里民數付薪水的議題，引起討論。而晚間我們家小朋友開玩笑地說：「爸，你可以去選里長了，這樣，又有薪水，又有退休金，又可二度就業，退而不休有多好。」我驀然一驚，那財源呢？國家的財政困難，地方政府舉債度日，錢從哪裡來？制度呢？是否需修改？是否公平？是否破壞？這些，都考慮過了嗎？

身為國民黨總統候選人的韓國瑜，再提出一套論述前，是否應該先跟幕僚談談可行性，如果要談里長支付薪資，則必須先看看法令；看看財源調度，評估可行性後再宣布是否會比較恰當，才不會引起政策買票或亂開芭樂票的疑慮與說法，我先粗淺請教韓市長幾個議題：

1、 根據《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，里長由鄉（鎮、市、區）公所編列里長事務補助費，每里每月新台幣4萬5千元。至於「事務補助費」，是指文具費、郵電費、水電費及其他因公支出的費用。另外，里長因職務關係，應由鄉（鎮、市、區）公所編列預算，支應里長保險費，並得編列預算，支應里長健康檢查費，標準均比照地方民意代表。公所編列的保險費預算，應包含投保保險金額新台幣500萬元以上傷害保險的保險費金額。

2、 里長雖然是民選，但是基於服務性質，所以里長大部分都有自己的原有職業，只領事務費而不支薪；里長的無給職性質有完整制度，例如區公所都會配給公務人員身分的里幹事協助里長，除了事務費外有各項補助，加總起來「其實蠻多的」。如果改成里長領薪制，里長們就不能繼續有本業，要負起專職、申報財產甚至課稅等義務。

3、 全台里長大約有7760位，但有的里是100人，有的里是上萬人， 100人與上萬人的服務度差多少？有些偏鄉人數雖少，但是地域廣闊，有些里，人數雖多，但大多數如非屬軍方，就是大型社區，如何去分類誰該領多少薪資。

▲有的里是100人，有的里是上萬人，如何去分類誰該領多少薪資呢？（圖／記者邱顯燁攝）

4、里長若改為有給職，那跟里幹事有何差別，何必疊床架屋，更何況，當初里長民選，開宗明義就知道是服務型的無給職工作。

5、根據高雄市民政局里長參選資格、權責及福利事項內容，已經明訂里長的各項資格、權責與福利，而翻開各縣市政府對於里長的參選資格、權責及福利事項內容，都會因各級政府的財政因素而有不同，而里長的權責與福利也不同，試問，韓市長您如何去規劃與執行里長的薪資。

股市有句名言，好的分析師會帶你上天堂，不好的分析師會讓你下地獄。國家政策不是不能討論跟修改，而是是否經過充分討論，謀定而後動的政策才是好的政策，如果是隨口而出，沒有經過討論就拋出的議題是很可怕的議題，如要修改制度，必須考量其原設計的制度功能、制度評價、與村里幹事功能重疊、是否會增加地方政府財政負擔、是否會增加我們多繳納稅務、而領薪後被視為公務人員，必須遵守公務人員服務法，並禁止兼職行為、禁止經營商業、適用懲戒規定、遵守差勤管理、降低服務彈性等等，韓市長，您都考慮過了嗎。

一個代表國民黨準備參選總統大位的人，您口口聲聲苦民所苦，但您的口號震天嘎響，到底是順口而出或是謀定而後動的政策，韓市長，請您拋出政策時，請先謀定而後動，才會獲得我們的信任。

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