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【9月新政】單身補助上路　非單身能申請嗎？

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▲這次的補助是「租屋補助」，因此，第一個申請條件是「無自有住宅」。（圖／記者張菱育攝）

●律師談吉他／由雷皓明律師主持，用簡單、親切的語言，分析新聞時事的法律議題，提供實用的法律小知識。

最近政府要推一個單身補助，但說單身的人有福了好像也很奇怪？我整理了相關資訊，如果你有需要，別忘了準備提出申請！順帶一提，其實「非單身」也能申請喔！

誰可以申請？

這次的補助簡稱為單身補助，但其實他補助的是「單身」、「2年內新婚」及「有未成年子女」的家庭。而且，這裡的單身不是你想像中的單身，至少以目前的資訊來看，是以你的戶籍中有沒有「配偶」來判斷的。

因此，如果你是有男朋友、女朋友的人，應該也能提出申請喔！

申請的條件是？

這次的補助是「租屋補助」，因此，第一個申請條件是「無自有住宅」。而且，既然是補助，當然是留給有需要的人，第二個申請條件是「平均所得低於最低生活費2.5倍」。第三個條件只有新婚或育兒家庭要注意，也就是「租屋地與戶籍地相同」。

至於最低生活費是多少？

各縣市的最低生活費標準不一，但以108年度的標準來說，如果你的平均月所得低於36,665元，就可以申請新北市的單身補助；如果低於41,450元，就可以申請臺北市的補助。

而這個最低生活費是以你的「租賃地」當標準，舉例來說，如果你是單身青年，戶籍地在高雄，北漂在台北打拚，那麼就是用台北的最低生活費來看。

▲此次「單身補助」的條件包含「有未成年子女」的家庭。（圖／高雄市都發局提供）

補助的金額是？

單身與家庭的補助金額不同，而且也會按區域區分。
單身的補助金額有3種，如果你是臺北市的租賃青年，最高補貼4000元；如果是新北市、桃園市、臺中市及新竹縣市的青年，最高補助3200元，而臺南市、高雄市及其他縣市則是2600元。

家庭的補助金額則分為4種，最高有補助到5000元，不過也會按照縣市去區分。

單身補助大概可以讓你拿到房租8、9折的優惠，目前是試辦一年，向各地政府申辦，其實不無小補，但似乎還沒開始受理申請，如果你有需要，真的值得追蹤一下。

但要提醒的是，這次的補助是有戶數上限的，而且是按區域分，例如新北市的單身補助只有2千多個名額（不含家庭），臺北市更少，只有1千多個名額，可能沒辦法盡如人意喔！

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