【汪喵冷知識】我家毛小孩老了嗎？五大保養招讓牠們過得更好！

▲日常的行為改變也是評估老化很重要依據。（圖／作者汪喵星球提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

●汪喵星球／寵物專家，專營網站及粉絲團

如何知道貓咪狗狗變老？一般來說，貓狗 7 歲進入熟齡，超過 10 歲算是高齡。但因為環境、飲食與個體差異，健康狀況的退化的程度會有很大的不同。因此日常的行為改變也是評估老化很重要依據。

出現這些徵兆，要留意保養了！

1. 叫聲變大可能是聽力變差

聲音是貓貓狗狗辨別周邊環境很重要的媒介，聽力退化會讓他們變得沒有安全感、不自覺的提高音量。建議保養術：增加陪伴時間、或讓毛孩待在有對外窗的空間，增加視野不無聊。

​​⠀

​​​2. 不愛活動可能是關節不適

關節滑囊液會隨著年紀流失，缺少滑囊液的潤滑，關節較容易磨損不適，許多毛孩會變得行動緩慢、甚至不愛跑動。建議保養術：除了減重，也可以準備軟墊、階梯等設施，降低關節負擔。

​​⠀

​​​

▲增加陪伴時間、或讓毛孩待在有對外窗的空間，有助紓緩牠們老化的不適。（圖／pakutaso）

3. 食慾差可能是味覺退化或牙口不適

感官系統不靈敏、牙結石引起的牙齦問題，都可能讓眼前食物變得不吸引人。但年長毛孩的吸收能力不好，如果飲食量不足很容易影響健康。建議保養術：以肉鬆、或海鮮罐來幫助開胃。如果有口臭問題，記得請獸醫做檢查喔！

​​⠀

4. 容易跌倒可能是視覺退化

毛孩的視覺能力與人類不同，他們的視域較小，多靠移動的光影來判斷方位距離。因此視覺退化的毛孩容易在光線不足的環境發生碰撞、摔跤或者踩空的狀況。建議保養術：補充眼睛保養品，同時留意家中安全防護，以免受傷。

​​⠀

​​​5. 毛髮漸白是皮膚老化

皮膚、毛囊老化，會讓毛孩的皮膚乾燥、毛髮變得稀疏而且乾硬、其顏色也會轉淺，就像白髮蒼蒼的老爺爺老奶奶。建議保養術：補充皮膚保健品，減少室外曝曬時間，並且選擇較溫和的沐浴洗劑。⠀

讓毛孩吃得好，陪我們慢慢變老​

年紀變大並不可怕，只要建立良好的飲食生活習慣，定期進行健康檢查及疫苗接種，從日常照顧好貓咪狗狗，相信所有貓貓狗狗都能健康呷百二！

熱門點閱》

►叫名字叫不來？ 原來牠們的世界沒有「名字」



►貓貓不愛喝水怎麼辦？4 招讓貓貓愛上喝水！



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本圖文獲作者授權，轉載自「汪喵星球」網站，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。