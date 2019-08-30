【爸媽看過來】開學症候群？五招讓孩子「無痛」收心

▲學校陸續開學，爸媽們要幫助孩子們收心確實讓許多家長大傷腦筋。（圖／記者邱中岳翻攝）

●周晉逸／職能治療師，台南復健科職能治療部組長

暑假假期進入尾聲，學校將陸續開學，對孩子們而言經過了一段與原先學校生活迥異的作息後，爸爸媽媽們要幫助孩子們收心確實讓許多家長們感到大傷腦筋，部分孩子們甚至容易出現焦慮、情緒起伏較大、上課不專心等反應，究竟這類開學症候群該如何解決呢？

下列舉出五項家長們常見的疑惑並提供五種解決策略：

1.調整飲食、適度運動，缺一不可

解決策略：這段期間應避免孩子攝取過多的飽和脂肪酸、含糖飲料或茶等含有刺激性物質之飲品與高脂、高鹽及辛辣食物等，來協助孩子穩定情緒；此外，帶孩子進行戶外運動，有助於注意力集中同時刺激腦內啡的分泌，幫助抒解壓力，但避免於睡前兩小時進行太過劇烈的運動，反而容易造成孩子太亢奮、難以入睡。

2. 精神不濟、沒食慾，甚至情緒起伏大會持續多久？

解決策略：孩子返回學校生活、逐漸適應後，狀況多會在一至兩週內趨緩。若時間超過一個月，家長們便需多做留意。亦可透過假期結束前二週開始酌減玩樂時間、慢慢恢復上學的作息，讓孩子準備收心面對新學期的到來，即使遇及周末也儘可能維持孩子飲食均衡與作息正常，不要到了開學前一週的週末仍思量著如何大玩特玩。

3.逐步調整睡眠時間

解決策略：以漸進式的方式來提早孩子前一晚的上床睡覺時間以及隔日起床的時間，每日建議以十五分鐘為單位做調整，這會比一下子就強迫孩子回歸正常作息還有效，太大的時間落差容易造成孩子感覺更加疲累。

▲3C產品讓視神經一直吸收藍光，可能導致入睡困難並影響孩子睡眠品質。（圖／記者李佳蓉攝）

4.避免睡前過度使用3C產品，但不要立即全禁止

解決策略：電腦或手機，這類3C產品容易產生過度聲光刺激，視神經一直吸收藍光，可能導致入睡困難並影響孩子睡眠品質，家長們可以透過親子共讀來逐漸取代孩子滑手機、看電視及玩遊戲的時間。有的家長一到開學就將手機、3C產品全部沒收，強迫孩子禁止娛樂，反而容易使得孩子暴怒、情緒起伏大，建議應採漸進式限縮時間較為理想。

5.創造孩子上學期待感

解決策略：孩子在開學後的前兩週，任何有關學校的大小事難免會顯得興趣缺缺、極度排斥，面對孩子的負面情緒，家長們需要適時鼓勵孩子表達內心的煩惱或困擾，嘗試與孩子多聊聊新學期的校園生活及同儕間的互動，讓孩子能多些期待感。諸如:開學後學習更多有趣新知識、與好朋友見面、交到新朋友以及參與學校豐富的社團活動等話題，都能有效減緩孩子面對假期結束的壞心情。

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