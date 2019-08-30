亞馬遜森林大火是假議題？地球末日會來臨嗎？

●胖胖樹王瑞閔／作家、插畫家、熱帶雨林植物玩家。



最近亞馬遜雨林火災的議題發酵，有人憂心忡忡，擔心地球會完蛋？有的人又抨擊「綠色恐怖主義」把雨林大火過度誇張，使用了很多假照片，於是陸續有朋友問我很多關於熱帶雨林燃燒的問題：為什麼會燒起來？為什麼之前不救火，現在又要救？怎麼救火？森林大火是自然現象嗎？是否對雨林更新有幫助？全球暖化是真的嗎？亞馬遜雨林燃燒，地球真的會完蛋嗎？我們能做什麼保護熱帶雨林？

這次雨林燃燒的新聞，確實夾帶了很多「假照片」，也造成了很多人過度恐慌。這次的雨林燃燒不會對人類的社會、經濟或氣候造成立即且顯著的影響，人類不會馬上滅亡，不會明天就吸不到氧氣。但是，人類破壞雨林是事實，人類放火燒雨林也是事實。雨林雖然佔陸地面積不到10%，但是卻有超過一半的陸地生物生存在雨林裡。雨林是數以萬計生物的家，請問你家願意讓其他物種以經濟開發的名義隨便放火燒掉嗎？

▼憑什麼人類可以為了自己的私心把野生動物的家燒掉？（圖／達志影像／美聯社）



熱帶雨林非常潮濕，通常不會像松樹林或桉樹林那樣因為天乾物燥，被雷劈了而自燃。雨林會燃燒基本上都是人為的。人類開發雨林，把土地拿來養牲畜、種植高經濟價值的作物、或是開採礦物等理由，不停的破壞雨林。

為什麼之前巴西政府不願意救火，受輿論壓力才開始救。這道理就跟古蹟會莫名其妙失火一樣，燒光了土地才能被人類利用，才有辦法換成鈔票。人類為了錢，什麼事情都幹得出來。而且雨林發生火災的地方通常都在交通不便之處，加上救災技術等問題，救災困難，過去通常都是等到11月雨季來臨時火才會熄滅。雖然每年破壞的比例不高，對地球氣候不會造成立即且明顯的影響，但是每年森林面積少一點少一點，累積起來的面積就很可觀，對自然生態無疑是嚴重的破壞。沒有人喜歡自己的家被燒掉吧！憑什麼人類可以為了自己的私心把野生動物的家燒掉？

潮濕的熱帶雨林會自燃？

再來，溫帶森林，如松樹林或桉樹林每隔一段時間，很容易發生火災。因為松針是很好的燃料、桉樹本身含精油，也是很好的燃料。這些植物構成的森林，在生態上被稱為「火災適存植群」。因為環境相對惡劣——乾燥或土壤貧脊，不適合多數的植物生長，生物多樣性低。拿這種一公頃樹木種類只有一二十種的森林自燃現象，來比一公頃樹木有一兩百種，生物多樣性高到爆表的熱帶雨林的非自燃——人類放火，是生態知識的缺乏。

▲亞馬遜雨林大火議題延燒，巴西政府頒佈全國禁燒令。（圖／路透）

對於存在地球上超過千萬年的熱帶雨林而言，所謂的「天然更新」，是發生於大樹自然死亡、大象等大型動物的破壞所造成的「孔隙」。這樣的微破壞，造成森林裡光線環境的改變，有助於林下小樹苗成長，土壤內的種子庫發芽。這種現象才叫作「天然更新」，森林可以在數年或十數年間恢復鬱閉的狀態。偶有火山爆發等大規模的天災發生，導致較大面積的森林毀壞，整個森林生態系統就必須從草地、陽性樹種、陰性樹種重新「演替」，沒有數百年是沒有辦法恢復成雨林的。「更新」和「演替」是規模跟尺度完全不同的生態概念，不可以混淆。

各地的雨林有短暫的乾季。過去幾千幾萬年，雨林裡的原住民會利用乾季燒掉一小塊，用來耕種，而燒掉的餘燼正好成為作物的養分。等養分耗盡，原住民會移往下個地方。因為每次燒掉的面積往往就是一小塊田的大小，對雨林來說勉強可以算是「孔隙」。但是過去這一兩百年，人類對雨林的破壞不是一兩塊田的大小。不論是亞馬遜雨林，或是非洲、亞洲的雨林，每年被人類破壞的面積都是幾千幾萬公頃，甚是幾百幾千平方公里。這規模遠大於任何的天災，要恢復難上加難。

雨林是陸地上一半以上生物的家



亞馬遜雨林是不是提供我們新鮮氧氣不是重點，重點是雨林是個多功能的生態系統。雨林涵養水源，作為動物的棲息環境，並在碳循環中扮演重要的角色。雨林破壞後，不論是變成農田、牧場，還是稀樹草原，確實都還是會吸收二氧化碳。但是這樣的生態條件，吸收及儲存的二氧化碳量都遠比原本的熱帶雨林少。雨林涵養水源，在水循環中扮演重要角色，雨水不會快速流向大海，土地不會過分乾燥。再加上植物的蒸發散作用，讓水分子可以在同一塊土地上循環往復，提供所有生物珍貴的水源。更珍貴的是，雨林是陸地上一半以上的生物的家。破壞後，這些生物將何去何從？

森林每年吸收的二氧化碳約占陸地植物的七成，高達1.3×10的11次方公噸。儲存在森林生態系中的碳量逾四千五百億公噸。森林被破壞，除了降低土地吸收二氧化碳的能力，也會讓原本儲存在森林中的二氧化碳被大量釋放到大氣之中。無論是否相信全球暖化，都不能否定森林在減緩溫室氣體排放的重要貢獻。

全球暖化與氣候變遷是真的嗎？有人說這是個假議題！首先，我想說的是全球氣候變遷這樣的說法比全球暖化更精確。因為溫室氣體濃度升高，不是只有造成全球暖化，而是產生極端氣候。熱更熱，冷更冷，乾季更乾，雨季降雨強度更強，雨來的又快又急，造成洪水。請大家思考及回想一下，很多地方冰川融化是真的吧！去年暖冬以至於今年沒有龍眼可以吃是真的吧！今年泰國只下了一場雨，雨季就沒有了；今年初一大堆地方櫻花不開，或開不好；今年夏天南部很多地方雨下的又大又久；甚至幾年前台北市下雪、美東冷得跟《明天過後》電影一樣；歐洲滑雪場沒有雪，印度卻下雪。這些都是事實吧！

▲▼全球氣候變遷讓極端氣候更趨明顯。上圖為格陵蘭島隨處可見的融冰及北市今年因強降雨造成淹水。（圖／達志影像／美聯社、記者黃彥傑攝）

全球氣候變遷是不是真的請看科學數據。1896年瑞典學者阿瑞尼斯（Svante Arrhenius）率先提出，人類大量使用石化燃料會提高大氣中的二氧化碳，造成全球暖化。過去人類覺得這有助於植物生長，解決糧食問題。但是後來科學家就發現，沒有這麼簡單。因為氣溫過高，植物也會停止生長。氣溫改變還會影響空氣濕度跟降雨量，這些因素綜合起來，不見得有利於植物。

1988年11月成立的「政府間氣候變化專門委員會」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）聚集了近百位全球頂尖的科學家進行研究，每隔一段時間就會有新的報告以各種語言公布。二氧化碳濃度比工業革命前升高了約100ppm，平均溫度上升從最早的0.2-0.6度，到現在新的數據顯示大概是0.8-1.5度。或許有人會覺得1度根本就沒什麼，地球以前還有冰河期，溫度變化更大。但是即使如此，我們都不能否認人類開發，過度使用地球資源，不斷的破壞地球的生態環境吧！

回顧歷史，為了回應「第二次世界氣象大會」的建議，1992年在巴西舉行地球高峰會，開放簽署「聯合國氣候變化綱要公約」（The United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC），管制溫室氣體排放。1997年氣候變化綱要公約締約國會議通過京都議定書，有興趣的來看一下議定書條文。京都議定書3.3條，1990年以後所進行之荒地造林（afforestation）、復舊造林（reforestation），以及毀林（deforestation）——簡稱ARD——所產生的二氧化碳吸收或排放淨值，應併入溫室氣體排放或減量值計算。第3.4條，因加強森林經營管理（forest management）所額外增加的碳吸存量併入排放減量值。研究發現，毀林與森林退化所造成的二氧化碳排放約占總放量的11%，為了鼓勵巴西等國保護森林，國際間又決定將「減少毀林及森林退化造成的溫室氣體排放」（Reducing Emission from Deforestation and Degradation）——簡稱為REDD——併入碳排放的計算中。這些都是國際上肯定森林在減緩溫室氣體排放的重要依據。

若地球的兩大碳庫被破壞殆盡...

人類破壞雨林不是一天兩天了，從大航海時代，先進國家進入美洲、非洲、亞洲，都不斷的破壞原始雨林，掠奪式的開墾。為了製作奎寧，美洲的金雞納樹被砍光變成稀有植物；為了做家具和造船，美洲的桃花心木也被砍光變成稀有植物；為了種咖啡、種可可，全世界都有雨林被砍掉；為了種可樂，非洲的森林被砍掉；為了種橡膠與油棕梠，亞洲的雨林被砍掉；為了養牛或種大豆，美洲雨林被砍掉……為了各式各樣的理由，為了經濟發展，過去幾百年來，蠻荒的雨林成為類短視近利的活祭品，不斷的被破壞，造成了無法挽回的影響。

隨著知識進展，人類開始發現破壞雨林除了造成生態無可挽回的悲歌、降低生物多樣性，人類也開始自食惡果。熱帶雨林和珊瑚礁是地球上非常重要的兩大碳庫。當雨林被破壞，釋放大量二氧化碳到大氣中，加速了全球暖化與氣候變遷，造成極端降雨或乾旱，進而使熱帶雨林的溼度降低，乾季拉長，僅存的雨林也持續衰敗。而砍伐雨林後滾滾泥水淹蓋了熱帶海域的珊瑚礁，造成珊瑚死亡，全球暖化所造成的高溫也會使珊瑚礁白化。當兩大碳庫都毀壞殆盡，下一步滅亡的可能就是人類自己。

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過去百千年來，雨林帶給人類豐富的資源，不論飲食、香料、衣服染色、油、橡膠、藥物、化粧品，都是取之於雨林。目前也還有很多新藥的開發，必須仰賴熱帶植物。可是人類不僅不懂得知恩圖報，還加速毀壞雨林。

台灣雖然沒有雨林，但是台灣也有豐富的生態系統，台灣數百年來的歷史中，無論是在經濟、貿易、民生、醫療、飲食，甚至族群、宗教各方面，熱帶雨林植物一直扮演舉足輕重的角色。如果全球氣候變遷是真的，有天雨林全部消失了，極端氣候很可能導致地球上所有的生態系統都大崩壞，到時候台灣土地上絕種的恐怕就不只雲豹，而是非常多的生物都會從台灣島上消失。

政治、經濟、能源、人權、長照、教育、理財、自我實現，等等議題都非常重要，而且有立即的影響，總是被多數人放大檢視。生態破壞、全球氣候變遷，影響又慢又不明顯，總是被忽略，很多人漠不關心。如果全球暖化是假議題，很好，大家都平安；但是如果是真的，那將使地球生態整個完蛋，接著人類大滅亡，連遺產都找不到繼承人，再多的社會議題都將是一場空。二十一世紀，人類該覺醒了！

或許這次亞馬遜危機議題夾帶大量吸睛、騙關注的假照片，甚至造成恐慌。但是我衷心希望，藉由這次亞馬遜大火的相關報導，可以喚醒更多人對雨林生態保護的重視，希望大家開始注意生活中的小細節。不要任意浪費資源、減少或不要使用一次性塑膠產品、購買FSC認證的木材或紙張、購買雨林友善商品、少吃速食店的牛肉、捐款給國際雨林保護組織、多多告訴身邊朋友熱帶雨林保護的重要性。

如果有一天地球生態毀壞，地球不會完蛋，但是人類一定會！如果我們不停止破壞地球環境，這一切將不再只是科幻電影中的場景，而是每天真實上演的人類自我毀滅進行曲。衷心希望不會有這一天。

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