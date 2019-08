亞馬遜森林大火是假議題？地球末日會來臨嗎？

●胖胖樹王瑞閔/作家、插畫家、熱帶雨林植物玩家。



最近亞馬遜雨林火災的議題發酵,有人憂心忡忡,擔心地球會完蛋?有的人又抨擊「綠色恐怖主義」把雨林大火過度誇張,使用了很多假照片,於是陸續有朋友問我很多關於熱帶雨林燃燒的問題:為什麼會燒起來?為什麼之前不救火,現在又要救?怎麼救火?森林大火是自然現象嗎?是否對雨林更新有幫助?全球暖化是真的嗎?亞馬遜雨林燃燒,地球真的會完蛋嗎?我們能做什麼保護熱帶雨林?

這次雨林燃燒的新聞,確實夾帶了很多「假照片」,也造成了很多人過度恐慌。這次的雨林燃燒不會對人類的社會、經濟或氣候造成立即且顯著的影響,人類不會馬上滅亡,不會明天就吸不到氧氣。但是,人類破壞雨林是事實,人類放火燒雨林也是事實。雨林雖然佔陸地面積不到10%,但是卻有超過一半的陸地生物生存在雨林裡。雨林是數以萬計生物的家,請問你家願意讓其他物種以經濟開發的名義隨便放火燒掉嗎?

▼憑什麼人類可以為了自己的私心把野生動物的家燒掉?(圖/達志影像/美聯社)



熱帶雨林非常潮濕,通常不會像松樹林或桉樹林那樣因為天乾物燥,被雷劈了而自燃。雨林會燃燒基本上都是人為的。人類開發雨林,把土地拿來養牲畜、種植高經濟價值的作物、或是開採礦物等理由,不停的破壞雨林。

為什麼之前巴西政府不願意救火,受輿論壓力才開始救。這道理就跟古蹟會莫名其妙失火一樣,燒光了土地才能被人類利用,才有辦法換成鈔票。人類為了錢,什麼事情都幹得出來。而且雨林發生火災的地方通常都在交通不便之處,加上救災技術等問題,救災困難,過去通常都是等到11月雨季來臨時火才會熄滅。雖然每年破壞的比例不高,對地球氣候不會造成立即且明顯的影響,但是每年森林面積少一點少一點,累積起來的面積就很可觀,對自然生態無疑是嚴重的破壞。沒有人喜歡自己的家被燒掉吧!憑什麼人類可以為了自己的私心把野生動物的家燒掉?

潮濕的熱帶雨林會自燃?

再來,溫帶森林,如松樹林或桉樹林每隔一段時間,很容易發生火災。因為松針是很好的燃料、桉樹本身含精油,也是很好的燃料。這些植物構成的森林,在生態上被稱為「火災適存植群」。因為環境相對惡劣——乾燥或土壤貧脊,不適合多數的植物生長,生物多樣性低。拿這種一公頃樹木種類只有一二十種的森林自燃現象,來比一公頃樹木有一兩百種,生物多樣性高到爆表的熱帶雨林的非自燃——人類放火,是生態知識的缺乏。

▲亞馬遜雨林大火議題延燒,巴西政府頒佈全國禁燒令。(圖/路透)

對於存在地球上超過千萬年的熱帶雨林而言,所謂的「天然更新」,是發生於大樹自然死亡、大象等大型動物的破壞所造成的「孔隙」。這樣的微破壞,造成森林裡光線環境的改變,有助於林下小樹苗成長,土壤內的種子庫發芽。這種現象才叫作「天然更新」,森林可以在數年或十數年間恢復鬱閉的狀態。偶有火山爆發等大規模的天災發生,導致較大面積的森林毀壞,整個森林生態系統就必須從草地、陽性樹種、陰性樹種重新「演替」,沒有數百年是沒有辦法恢復成雨林的。「更新」和「演替」是規模跟尺度完全不同的生態概念,不可以混淆。

各地的雨林有短暫的乾季。過去幾千幾萬年,雨林裡的原住民會利用乾季燒掉一小塊,用來耕種,而燒掉的餘燼正好成為作物的養分。等養分耗盡,原住民會移往下個地方。因為每次燒掉的面積往往就是一小塊田的大小,對雨林來說勉強可以算是「孔隙」。但是過去這一兩百年,人類對雨林的破壞不是一兩塊田的大小。不論是亞馬遜雨林,或是非洲、亞洲的雨林,每年被人類破壞的面積都是幾千幾萬公頃,甚是幾百幾千平方公里。這規模遠大於任何的天災,要恢復難上加難。

雨林是陸地上一半以上生物的家



亞馬遜雨林是不是提供我們新鮮氧氣不是重點,重點是雨林是個多功能的生態系統。雨林涵養水源,作為動物的棲息環境,並在碳循環中扮演重要的角色。雨林破壞後,不論是變成農田、牧場,還是稀樹草原,確實都還是會吸收二氧化碳。但是這樣的生態條件,吸收及儲存的二氧化碳量都遠比原本的熱帶雨林少。雨林涵養水源,在水循環中扮演重要角色,雨水不會快速流向大海,土地不會過分乾燥。再加上植物的蒸發散作用,讓水分子可以在同一塊土地上循環往復,提供所有生物珍貴的水源。更珍貴的是,雨林是陸地上一半以上的生物的家。破壞後,這些生物將何去何從?

森林每年吸收的二氧化碳約占陸地植物的七成,高達1.3×10的11次方公噸。儲存在森林生態系中的碳量逾四千五百億公噸。森林被破壞,除了降低土地吸收二氧化碳的能力,也會讓原本儲存在森林中的二氧化碳被大量釋放到大氣之中。無論是否相信全球暖化,都不能否定森林在減緩溫室氣體排放的重要貢獻。

全球暖化與氣候變遷是真的嗎?有人說這是個假議題!首先,我想說的是全球氣候變遷這樣的說法比全球暖化更精確。因為溫室氣體濃度升高,不是只有造成全球暖化,而是產生極端氣候。熱更熱,冷更冷,乾季更乾,雨季降雨強度更強,雨來的又快又急,造成洪水。請大家思考及回想一下,很多地方冰川融化是真的吧!去年暖冬以至於今年沒有龍眼可以吃是真的吧!今年泰國只下了一場雨,雨季就沒有了;今年初一大堆地方櫻花不開,或開不好;今年夏天南部很多地方雨下的又大又久;甚至幾年前台北市下雪、美東冷得跟《明天過後》電影一樣;歐洲滑雪場沒有雪,印度卻下雪。這些都是事實吧!

▲▼全球氣候變遷讓極端氣候更趨明顯。上圖為格陵蘭島隨處可見的融冰及北市今年因強降雨造成淹水。(圖/達志影像/美聯社、記者黃彥傑攝)

全球氣候變遷是不是真的請看科學數據。1896年瑞典學者阿瑞尼斯(Svante Arrhenius)率先提出,人類大量使用石化燃料會提高大氣中的二氧化碳,造成全球暖化。過去人類覺得這有助於植物生長,解決糧食問題。但是後來科學家就發現,沒有這麼簡單。因為氣溫過高,植物也會停止生長。氣溫改變還會影響空氣濕度跟降雨量,這些因素綜合起來,不見得有利於植物。

1988年11月成立的「政府間氣候變化專門委員會」(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)聚集了近百位全球頂尖的科學家進行研究,每隔一段時間就會有新的報告以各種語言公布。二氧化碳濃度比工業革命前升高了約100ppm,平均溫度上升從最早的0.2-0.6度,到現在新的數據顯示大概是0.8-1.5度。或許有人會覺得1度根本就沒什麼,地球以前還有冰河期,溫度變化更大。但是即使如此,我們都不能否認人類開發,過度使用地球資源,不斷的破壞地球的生態環境吧!

回顧歷史,為了回應「第二次世界氣象大會」的建議,1992年在巴西舉行地球高峰會,開放簽署「聯合國氣候變化綱要公約」(The United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC),管制溫室氣體排放。1997年氣候變化綱要公約締約國會議通過京都議定書,有興趣的來看一下議定書條文。京都議定書3.3條,1990年以後所進行之荒地造林(afforestation)、復舊造林(reforestation),以及毀林(deforestation)——簡稱ARD——所產生的二氧化碳吸收或排放淨值,應併入溫室氣體排放或減量值計算。第3.4條,因加強森林經營管理(forest management)所額外增加的碳吸存量併入排放減量值。研究發現,毀林與森林退化所造成的二氧化碳排放約占總放量的11%,為了鼓勵巴西等國保護森林,國際間又決定將「減少毀林及森林退化造成的溫室氣體排放」(Reducing Emission from Deforestation and Degradation)——簡稱為REDD——併入碳排放的計算中。這些都是國際上肯定森林在減緩溫室氣體排放的重要依據。

若地球的兩大碳庫被破壞殆盡...

人類破壞雨林不是一天兩天了,從大航海時代,先進國家進入美洲、非洲、亞洲,都不斷的破壞原始雨林,掠奪式的開墾。為了製作奎寧,美洲的金雞納樹被砍光變成稀有植物;為了做家具和造船,美洲的桃花心木也被砍光變成稀有植物;為了種咖啡、種可可,全世界都有雨林被砍掉;為了種可樂,非洲的森林被砍掉;為了種橡膠與油棕梠,亞洲的雨林被砍掉;為了養牛或種大豆,美洲雨林被砍掉……為了各式各樣的理由,為了經濟發展,過去幾百年來,蠻荒的雨林成為類短視近利的活祭品,不斷的被破壞,造成了無法挽回的影響。

隨著知識進展,人類開始發現破壞雨林除了造成生態無可挽回的悲歌、降低生物多樣性,人類也開始自食惡果。熱帶雨林和珊瑚礁是地球上非常重要的兩大碳庫。當雨林被破壞,釋放大量二氧化碳到大氣中,加速了全球暖化與氣候變遷,造成極端降雨或乾旱,進而使熱帶雨林的溼度降低,乾季拉長,僅存的雨林也持續衰敗。而砍伐雨林後滾滾泥水淹蓋了熱帶海域的珊瑚礁,造成珊瑚死亡,全球暖化所造成的高溫也會使珊瑚礁白化。當兩大碳庫都毀壞殆盡,下一步滅亡的可能就是人類自己。





過去百千年來,雨林帶給人類豐富的資源,不論飲食、香料、衣服染色、油、橡膠、藥物、化粧品,都是取之於雨林。目前也還有很多新藥的開發,必須仰賴熱帶植物。可是人類不僅不懂得知恩圖報,還加速毀壞雨林。

台灣雖然沒有雨林,但是台灣也有豐富的生態系統,台灣數百年來的歷史中,無論是在經濟、貿易、民生、醫療、飲食,甚至族群、宗教各方面,熱帶雨林植物一直扮演舉足輕重的角色。如果全球氣候變遷是真的,有天雨林全部消失了,極端氣候很可能導致地球上所有的生態系統都大崩壞,到時候台灣土地上絕種的恐怕就不只雲豹,而是非常多的生物都會從台灣島上消失。

政治、經濟、能源、人權、長照、教育、理財、自我實現,等等議題都非常重要,而且有立即的影響,總是被多數人放大檢視。生態破壞、全球氣候變遷,影響又慢又不明顯,總是被忽略,很多人漠不關心。如果全球暖化是假議題,很好,大家都平安;但是如果是真的,那將使地球生態整個完蛋,接著人類大滅亡,連遺產都找不到繼承人,再多的社會議題都將是一場空。二十一世紀,人類該覺醒了!

或許這次亞馬遜危機議題夾帶大量吸睛、騙關注的假照片,甚至造成恐慌。但是我衷心希望,藉由這次亞馬遜大火的相關報導,可以喚醒更多人對雨林生態保護的重視,希望大家開始注意生活中的小細節。不要任意浪費資源、減少或不要使用一次性塑膠產品、購買FSC認證的木材或紙張、購買雨林友善商品、少吃速食店的牛肉、捐款給國際雨林保護組織、多多告訴身邊朋友熱帶雨林保護的重要性。

如果有一天地球生態毀壞,地球不會完蛋,但是人類一定會!如果我們不停止破壞地球環境,這一切將不再只是科幻電影中的場景,而是每天真實上演的人類自我毀滅進行曲。衷心希望不會有這一天。

熱門推薦》



►亞馬遜大火能燒出人類與地球的和諧共生嗎?

►我們與雨林的距離 很遠嗎?誤會大了



►誰說叢林法則就是「弱肉強食」?



►原來這些生活用品都來自雨林!



►看不見的雨林—福爾摩沙雨林植物誌

►隨時加入觀點與討論,給雲論粉絲團按個讚!

●本文獲作者授權,轉載自「胖胖樹的熱帶雨林」粉絲專頁。以上言論不代表本網立場,《雲論》提供公民發聲平台,歡迎能人志士、各方好手投稿,請點此投稿。