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沈榮欽／當世界上只有一種博士標準　而且還是台灣標準？

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▲台灣許多人儘管口頭上認識到台灣教育部管制太多，但是心靈上始終未曾真正解除管制。（示意圖／CFP）

●沈榮欽／加拿大約克大學副教授

我取得博士學位的母校叫INSEAD，是Georges Doriot 在1957年所創辦的。Doriot 出生於法國，1921年來到美國，就讀當時仍屬新穎的哈佛商學院MBA，畢業後加入軍隊，將企業策略的概念引入軍隊規劃中（這句話本身十分值得行內人玩味，因為「策略」這個字並非出自企業，而是軍事，策略與戰略在英文都是strategy；韋伯的官僚組織概念也是源自軍隊，但是Doriot 將企業策略與組織管理的概念反向引入軍隊，其實對當時的軍事與企業均有重大意義），二戰時Doriot 擔任到將軍，事業一帆風順，但是戰後，為了開啟人生新階段，而離開軍隊。

Doriot 離開軍隊之後，同時成為企業家與教育家，他創辦了美國研發公司（American Research and Development Corporation），並開始在哈佛商學院教書，當時對於創新與企業家的研究很少，他在哈佛商學院的課程廣受歡迎。

不僅如此，美國研發公司在鼓勵創新上遇到了制度上的各種困難，他於是和當時MIT校長合作，為美國奠立了創投產業的基礎，他一方面在國會與產業界解除創投產業的障礙，另一方面在哈佛商學院解除企業界人心的障礙，影響了美國或甚至全世界的創新與科技發展甚巨，他也因此被尊稱為創投產業之父或創投資本主義之父。

從五角大廈的將軍、哈佛商學院教授、知名企業的創辦人到美國創投產業之父，Doriot 的傳奇人生仍不滿足，他回到出生的法國，在巴黎南郊的楓丹白露創辦了INSEAD，一開始甚至必須借用楓丹白露宮上課，不過INSEAD發展神速，後來被尊稱為歐洲的哈佛商學院，是歐洲大陸最富盛名的商學院。他在以他名字命名的圖書館親自題字強調：沒有行動，這世界將只是一個概念。

儘管如此，在強調中央集權的法國，Doriot 創辦的INSEAD 自然不可能符合法國教育部的規定，所以從法律上來說，不過是一私塾，但是成了歐洲大陸最富盛名的商學院之後，博士畢業生如何在法國大學任教，就成了一難事。於是INSEAD和巴黎大學合作，如果我們畢業想留在法國大學任教的話，我們可以同時獲得兩個博士學位，一個來自INSEAD，另一個來自從未上課過的巴黎大學。

對台灣人來說，真正困難的問題在於，台灣許多人儘管口頭上認識到台灣教育部管制太多，但是心靈上始終未曾真正解除管制，認為世界上只有一種博士標準，而且是台灣的標準。事實上世界各國的教育十分不同，加拿大甚至沒有教育部，依舊不妨礙其大學之運作。像LSE或是INSEAD這樣層級的學校，認定博士的標準只有一個：LSE說你是博士，你便是LSE博士，因為博士學位乃是由LSE頒發的，旁人當然可以質疑該校博士學位的價值，但是其他的又豈是外人所能說三道四？

教育不是只有一種面貌，真正該解除管制的，除了我們的教育部與教育法規之外，也包括某些人的心靈。沒有自由的心靈，是不會有崇高的教育的。

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