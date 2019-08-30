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（底下會提及部分劇情，請斟酌閱讀）

「每個人的性慾有表裡之分，要滿足對方的內在性慾才行。」

西村透原本是販售英文教材的頂尖業務員，然而公司倒閉、妻子出軌，心情低落的他意外發現情色產業很有賺頭，遂和新認識的朋友阿敏一起創立公司，從賣封膜情色雜誌到拍攝真槍實彈的A片；西村的崛起令稱霸產業多年的Poseidon企劃社社長倍感壓力，他聯手白道和黑道對西村施壓，想要阻止時代的前進。

武正晴執導的《AV帝王》，非常好看。

其一，《AV帝王》講新時代轉型前的暗潮洶湧，原本引領時代的大亨害怕被時代巨輪壓輾過去而想盡辦法抑制，然而，就像色情雜誌逐漸被A片取代、非真槍實彈的A片又被真槍實彈的A片搶去鋒頭；人心對於情色的想像（渴望），只會越來越開放而非趨向保守，Poseidon社長即便壓得住前頭正要竄起的小浪，也擋不住隨後湧上的大浪。《AV帝王》最後一集結束於昭和天皇的過世與平成年代的來臨，訴說的正是時代無可避免的改變。

其二，「拍下人最原始的模樣很猥褻嗎？」西村。

「你聽好，我教你，不是因為這東西猥褻，所以被歸為猥褻物，是國家指定的所有猥褻物都很猥褻。」武井。

《AV帝王》講產業的轉變，也講自由與秩序的關係，一如Poseidon社長喜愛的爵士樂，看似即興（自由）的爵士樂演奏，依然有其「規矩/秩序」，不同樂手各司其職（有限度的自由發揮），才能創造出樂曲的整體和諧度；由此來看，Poseidon社長可以是爵士樂的主旋律（變化不能太大），西村是即興般的存在，他倆構成一首樂曲（AV產業的樣貌）；而劇中的白道（警方）和黑道（幫派），則是編曲與演奏家，哪邊要改、哪邊要維持不變，由他們掌控（無論什麼年代，白道和黑道都是主導人...望向近日香港的種種遭遇）。

▲山田孝之在《AV帝王》詮釋80年代日本AV導演村西透波傳奇經歷。（圖／Netflix提供）



其三，《AV帝王》講男性的壓抑與解放，西村在妻子面前性能力低落，但拍起A片（或角色扮演），讓他得以探索（擁抱）內在情慾而性能力爆發；《AV帝王》也講女性的壓抑與解放。黑木香從小在保守母親的教養下長大，不敢表現對性的慾望，直到發現母親秘密後，才開始走出自己，最後成為知名的AV女優。很難不喜歡黑木香這個角色，不刮腋毛，因為那是她的本色、在攝影機前毫不扭捏的大談性愛情慾，因為她覺得慾望不是一件羞恥的事情、而對喜愛的男性主動出擊表示好感，因為她從來不想要當一個等待被救援的孱弱公主。

其四，《AV帝王》前五集極其精采，第三集根本是AV版的《一屍到底》，非常熱血也非常動人；後面幾集的故事發展跟我預期的有些不太一樣，不免有點失落，例如西村和家人的關係在後半段完全沒再被提起過、西村等人跑去夏威夷拍片，片中女星指責他的作品太「自慰」，影集也沒有針對這個控訴進一步討論等；至於後段戲份越來越重的黑白兩道勢力，有點蓋過西村對情色產業帶來的刺激與影響的劇情線鋒頭。

▲很難不喜歡森田望智飾演的黑木香這個角色，不刮腋毛、在攝影機前毫不扭捏的大談性愛情慾。（圖／翻攝自Netflix）



不過，我倒是很喜歡《AV帝王》後段，黑木香看似在攝影機前吃香（受到觀眾的喜愛），但鏡頭背後，男性主持人還是以高人一等的姿態嘲諷她，說明情色產業越來越開放，但人心依舊保守與原地踏步走（需要時間扭轉人的心態）。

其五，從攝影到剪輯到大膽裸露畫面，《AV帝王》讓我們看到截然不同的日劇樣貌；想來，如果沒有Netflix（或這類媒體），這部作品大概就拍不出來吧；武正晴導演的敘事穩當流暢是《AV帝王》好看的關鍵，演員們或裸的自然大方或情緒拿捏到位，是《AV帝王》引人入戲的重要因素！

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