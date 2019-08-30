郭瓊瑩／單靠口號　要如何「觀光立國」？

▲夜市文化成為台灣觀光的重點特色行程之一。（圖／翻攝陽明戲院）



●郭瓊瑩／文化大學景觀學系主任



中國大陸限縮自由行，乃至團客來台，造成觀光界憂心。其實常出國旅行的人一定發現，全球都仰賴陸客「賺快速觀光財」，包括日本、歐美及東南亞；雖然其消費力高，品質也參差不齊。

其實也有高端陸客團，如到南北極、到文化重鎮欣賞音樂藝術，也有很多學子遊學與夏令營、冬令營；各國對陸客仍有不平等待遇與接待力認知，誠然因其品質不一，但若只把陸客當「錢包」對待，欠缺同理心或透過跨國旅遊教育共同提升，只想賺其消費也不甚公平客觀。若再觀察大陸近20年來的國民旅遊，其區隔化市場早漸臻純熟。

不錯，大陸觀光發展仍以「大眾旅遊」為大宗，其素質舉止自然難控制，而中央也不斷公告各種「文明旅遊」規則，強化全國公廁品質改善，自2008年起推動「廁所革命」，迄16年已投入125億人民幣，藉由空間優化改變舊習。

近年在小眾旅遊上，自駕、登山、溯溪探險、攀岩、野營、歷史路徑之旅，博物館、文化遺產客製設計與經營，在旅遊光譜上也逐漸深入且多元化，攝影、觀察動物，水下探索…亦逐漸百花齊放。

近年更推八大國家步道系統旅遊，包括東海岸、西部青藏高原、太行山、祈連山、長城以及秦嶺…等江河溯源，這些具科學、歷史人文技術之旅遊發展，也帶動戶外遊憩產業蓬勃發展。

可見大陸特色旅遊也逐漸與歐美日並駕齊驅，雖然相較於大眾旅遊人口仍屬少數，惟此風氣成長，也改變昔時詬病的「不文明」旅遊。反觀國內的島嶼生態、海洋資源，山岳景觀與離島，乃至部落文化，其實歐美旅遊者對台灣之山岳與離島資源也很有興趣，只是觀光政策一直欠缺高度與廣度。

▲「美食文化」尤需與在地風景結合。（圖／記者黃孟珍攝）



我們滿足於「夜市」觀光、小吃美食，殊不知「美食文化」尤需與在地風景結合，與有語言能力客製化的導遊配合，甚而要有長期發展循序漸近的「公共設施」投資，如小飛機、快艇、遊輪式火車（如阿里山森鐵、東部慢車及支線之旅），海岸、高山山屋更需專業設計配套，包括各地溫泉小鎮康養設施之整備優化。

這些不能只靠表層補助，政府亦非不重視，只是每年一個口號，如果沒有中長程「觀光立國」大計，無法成就生態與人文多樣性之潛力。金門、馬祖戰地旅遊，均應再有創新設計與軟體體驗規畫，這些資源均是既存的。旅遊達人不是不知，只是這樣的訊息如何成為決策者有遠見之行動方針？

台灣設計力充沛，地方原風景亦各有特色，期待政府打破舊思維，將觀光建設視為國家重大建設，廣納全球不同屬性旅客，深耕具有島嶼生命力與溫度之接待力，值此危機也會是轉型契機！

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●本文獲作者授權，原刊自《聯合報》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。