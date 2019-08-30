ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 政治外交 兩岸觀察 國防軍武 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 寵物當家 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

郭瓊瑩／單靠口號　要如何「觀光立國」？

雲論

 

▲夜市文化成為台灣觀光的重點特色行程之一。（圖／翻攝陽明戲院）

●郭瓊瑩／文化大學景觀學系主任

中國大陸限縮自由行，乃至團客來台，造成觀光界憂心。其實常出國旅行的人一定發現，全球都仰賴陸客「賺快速觀光財」，包括日本、歐美及東南亞；雖然其消費力高，品質也參差不齊。

其實也有高端陸客團，如到南北極、到文化重鎮欣賞音樂藝術，也有很多學子遊學與夏令營、冬令營；各國對陸客仍有不平等待遇與接待力認知，誠然因其品質不一，但若只把陸客當「錢包」對待，欠缺同理心或透過跨國旅遊教育共同提升，只想賺其消費也不甚公平客觀。若再觀察大陸近20年來的國民旅遊，其區隔化市場早漸臻純熟。

不錯，大陸觀光發展仍以「大眾旅遊」為大宗，其素質舉止自然難控制，而中央也不斷公告各種「文明旅遊」規則，強化全國公廁品質改善，自2008年起推動「廁所革命」，迄16年已投入125億人民幣，藉由空間優化改變舊習。

近年在小眾旅遊上，自駕、登山、溯溪探險、攀岩、野營、歷史路徑之旅，博物館、文化遺產客製設計與經營，在旅遊光譜上也逐漸深入且多元化，攝影、觀察動物，水下探索…亦逐漸百花齊放。

近年更推八大國家步道系統旅遊，包括東海岸、西部青藏高原、太行山、祈連山、長城以及秦嶺…等江河溯源，這些具科學、歷史人文技術之旅遊發展，也帶動戶外遊憩產業蓬勃發展。

可見大陸特色旅遊也逐漸與歐美日並駕齊驅，雖然相較於大眾旅遊人口仍屬少數，惟此風氣成長，也改變昔時詬病的「不文明」旅遊。反觀國內的島嶼生態、海洋資源，山岳景觀與離島，乃至部落文化，其實歐美旅遊者對台灣之山岳與離島資源也很有興趣，只是觀光政策一直欠缺高度與廣度。

▲「美食文化」尤需與在地風景結合。（圖／記者黃孟珍攝）

我們滿足於「夜市」觀光、小吃美食，殊不知「美食文化」尤需與在地風景結合，與有語言能力客製化的導遊配合，甚而要有長期發展循序漸近的「公共設施」投資，如小飛機、快艇、遊輪式火車（如阿里山森鐵、東部慢車及支線之旅），海岸、高山山屋更需專業設計配套，包括各地溫泉小鎮康養設施之整備優化。

這些不能只靠表層補助，政府亦非不重視，只是每年一個口號，如果沒有中長程「觀光立國」大計，無法成就生態與人文多樣性之潛力。金門、馬祖戰地旅遊，均應再有創新設計與軟體體驗規畫，這些資源均是既存的。旅遊達人不是不知，只是這樣的訊息如何成為決策者有遠見之行動方針？

台灣設計力充沛，地方原風景亦各有特色，期待政府打破舊思維，將觀光建設視為國家重大建設，廣納全球不同屬性旅客，深耕具有島嶼生命力與溫度之接待力，值此危機也會是轉型契機！

熱門推薦》

►蔡穩坐綠營共主　郭柯聯盟箭在弦上

►郭宋聯姻搶「蔣經國牌」　是一飛衝天，還是利多出盡？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，原刊自《聯合報》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 郭瓊瑩 雲論郭瓊瑩 觀光 夜市 陸客 自由行 交通部 旅遊 旅行
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
郭瓊瑩／單靠口號　要如何「觀光立國」？
許高慶／觀光炒短線的後果　交通部懂不懂啊？
香功堂主／《AV帝王》如爵士樂般自由與秩序的情色產..
沈榮欽／當世界上只有一種博士標準　而且還是台灣標準..
亞馬遜雨林大火，會讓地球缺氧窒息？

推薦閱讀

宋兆文／天花亂墜的兩岸「軍事忽悠家」？

投書／我們不是雞！韓市長別教壞小孩

【9月新政】單身補助上路　非單身能申請嗎？

沈榮欽／當世界上只有一種博士標準　而且還是台灣標準..

【年改釋憲】汪浩／國民黨要如何恢復軍公教被砍的年金..

雷／《我們不能是朋友》計畫之外的相遇，該如何選擇？

劉仕傑／Costco在中國最大的挑戰是「退貨政策」

亞馬遜雨林大火，會讓地球缺氧窒息？

害怕選錯人！從阿根廷的人才逃亡潮　對照台灣的「亡國..

【石虎變花豹】從紐約到集集—設計師江孟芝的失速列車

相關文章

許高慶／觀光炒短線的後果　交通部懂不懂啊？

許高慶／觀光炒短線的後果　交通部懂不懂啊？

交通部推出史上最大優惠，連射四箭要搶攻國際觀光客市場，期盼用2億元創造數十億的觀光外匯。此種沒有計畫性的臨時應變措施，真的對產業的發展有效嗎..

2小時前

香功堂主／《AV帝王》如爵士樂般自由與秩序的情色產業

香功堂主／《AV帝王》如爵士樂般自由與秩序的情色產業

沈榮欽／當世界上只有一種博士標準　而且還是台灣標準？

沈榮欽／當世界上只有一種博士標準　而且還是台灣標準？

亞馬遜雨林大火，會讓地球缺氧窒息？

亞馬遜雨林大火，會讓地球缺氧窒息？

投書／我們不是雞！韓市長別教壞小孩

投書／我們不是雞！韓市長別教壞小孩

讀者迴響

行動法庭

夫妻離婚 小孩監護權歸誰 法院如何判斷子女最佳利益｜行動法庭 第28集

夫妻離婚 小孩監護權歸誰 法院如何判斷子女最佳利益｜行動法庭 第28集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

天花亂墜的兩岸「軍事忽悠家」？

天花亂墜的兩岸「軍事忽悠家」？

我們不是雞！韓市長別教壞小孩

單身補助上路　非單身能申請嗎？

當世界上只有一種博士標準　而且..

國民黨要如何恢復軍公教被砍的年..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面