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吳淡如／女人沒法抵抗的誓言

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▲女人很難抵抗那種對大家公佈的愛的誓言。（圖／CFP）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

某次餐宴中，最後一道菜送來之後，大燈忽然熄了，服務生端過來一個大蛋糕，唱著生日快樂歌走過來。

幾位同座友人和我一樣，都不明究理，只能盲從的跟著大家唱「生日快樂」。原來，是同座一位大哥幫女友慶生。或許怕我們費事準備生日禮物吧，事先也未告知我們。

切完蛋糕後，他還拿出一個藍絲絨盒子。在大家驚呼聲中，一只鑽表出現了，大哥彬彬有禮的幫女友套上。

久聞這位大哥對女人是很有辦法的，只要和他交往，都會對他死心塌地。大哥縱橫商場多年，有過婚姻、身邊也出現過幾個出色的女友，別人都說他是情聖，但他也說自己向來痴情──每一次，只跟一個女人在一起，和一個女人在一起時，絕無異心，除非…（這種話我聽不少男人自誇過，不過，身為女人，聽起來還是毛毛的。除非他不愛她，否則他一定專一──誰知道哪時候，他會不再愛她了呢？）

女友熱淚盈眶。大哥問：「妳快樂嗎？」

她嬌羞的點了頭。大哥很有風度的牽著她的手對大家說：「嗯，我就是要我的女人快樂！」

聽到這句話時，在座女子的淚珠也都在眼眶裡打轉了。我就是要我的女人快樂，真是融化人心的大男人小志願。

女人很難抵抗這種對大家公佈的愛的誓言。

愛情裡有小小虛榮是浪漫的，所以男人送女人花，一定要送到辦公室，不能送到家。送到辦公室，是一種公開的求愛宣言，好像在告訴所有的人：這個女人的所有權屬於我，我愛她。絕大多數的女人，喜歡她愛的男人在眾人面前宣誓，我佔領了她。

一個男人只要懂得在眾人面前說出以下幾句話，女人都會心生感激，比如：「妳喜歡什麼？我買給妳。」（女人就算什麼都不買，聽了也高興）或很自然的讚美她：「我就是喜歡妳這個樣子。」或「妳是我人生中最好的禮物。」「只要是妳選的，我都會珍惜。」…等等。

這些話，都讓女人没齒難忘，就算戀情不再，她也會記得他曾經認真對待她。

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●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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