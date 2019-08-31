投書／徐國勇妻抓蛇 消防仍有留置動物服務

▲徐國勇妻抓蛇送消防，消防單位仍保有受理留置動物的業務。（圖／記者孫于珊攝）

黄秀如／安親班老師

我是安親班的老師，暑假期間帶著孩子到台大農場校外教學，孩子們在角落發現一隻飛不起來的鳥，他們慌張地來找我，希望我能幫助這隻鳥，如何幫助這隻動物的方法在我腦中一一閃過，「打給消防員!」「打電話給警察局!」孩子們七嘴八舌，身為教育工作者，消防局仍是一般民眾心中的第一選項，最後經由1999市民專線轉動保處，再由動保處轉動物救援中心，打了數通電話約十幾分鐘方聯繫完成，讓孩子親眼看到動物的救援過程，是一件很有教育意義的事。

恰巧看到新聞，說到內政部長與妻子捉蛇到消防分隊遭拒，讓我聯想到校外教學鳥類救援的事件，我覺得ㄧ般民眾面對野生動物的問題時，第一直覺想到的就是要請消防員幫忙，如果我有能力能捉到那隻受傷的鳥，也是會想要送到就近的消防分隊，畢竟消防分隊的紅色門面比起傳說中而從未見過的動保處容易想起，在自己住家附近的位置也能馬上在腦海中跳出，新聞出來之前我以為消防單位已經完全不處理動物的業務，看了報導才知道，其實消防單位非常體恤百姓，了解人民的習慣，仍有留置動物的業務。

徐部長身為警消人員的大家長，他自行捕蛇送至消防分隊是體恤消防人員的辛勞，也做了非常好的示範，尤其蛇類危險動物，我們小百姓知道，除了花很長時間等待電話轉接各單位之外，可以在自己能力所及的範圍內正確迅速處理動物的問題，這樣的事情不應該被媒體誤會，我查了相關報導，內政部長及夫人常募資捐助消防單位並大力支持消防業務，為此事扭曲焦事實且忽略他們的努力就太不應該了。

內政部長當然知道消防業務的繁雜辛苦，他並沒有不顧法規讓消防隊隊員來家抓蛇，而是自己抓了請求留置動物，留置動物看來的確是消防隊的業務，消防分隊的值班人員應該清楚消防單位的工作範圍，對象不管是官員或民眾都要正確的處理自己該做的事情，如果是我把那隻受傷的鳥送去被拒，我一定會表達希望公務單位要依法為民服務的立場。身為小百姓，我們十分支持消防隊員，相信類似這種拒收的消防員是少數，大多數消防人員在我們迫切需要幫忙時，一定會幫助我們。

對於消防員的辛勞，如果政府單位對於積極協助民眾的消防人員，多給予嘉獎或實質獎勵，這樣同時兼顧便民且表達消防人員辛勞的感謝，方為雙贏的做法，消防機關則能趁此機會檢視為民服務機制，確實是創造全民之福的一個契機。