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尤里安／台北航太展何去何從？一探背後真相

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▲2019台北航太展熱鬧閉幕。（圖／全球防衛雜誌提供）　

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

自1991年開始舉辦、兩年一度的台北航太展，到今年已經歷28年，即便近年擴大展覽涵蓋的產業領域（納入國防工業、無人飛行載具等），可惜受到主、客觀的諸多因素影響，展覽規模仍比早期縮小，2017年起展期縮短為3天。未來，台北航太展是否該更換更好的舉辦地點？展覽方式是否該有所改變？或者乾脆停辦等，都值得政府相關部門、主辦單位進一步思考。

目前台北航太展的先天不良，就是主辦單位是外貿協會，而主要支撐展覽的國防館主人國防部，竟然連協辦單位都不是。作為非政府機構的主辦單位，如何能協調國防部、經濟部大力支持展覽？加上台北航太展只是外貿協會全年各種大小展覽的其中之一，相較於電腦展、汽車展、動漫展等參展廠商踴躍、參觀民眾爆滿，顯然外貿協會也不可能投入太多的資源在台北航太展，這從本屆展覽可見一斑，世貿中心展覽一館正面只有入口處設有展覽看板，周邊也沒有宣傳相關設施，民眾從外觀上完全看不到台北航太展的資訊。

官方未全力支持

台北航太展的主辦單位貿協，從年初開始便積極與媒體合作宣傳，負責人員即便人力短缺，仍試圖在不景氣中尋找國內、外相關廠商參展，既要有國外重量級大廠參與，又希望能帶動國內相關廠商聚落共同曝光，整體來說成果不比往年差。當台灣的國際空間受到壓縮，政府更應有實際作為或預算，協助主辦單位改善困境。

此外航太展的行政作業仍有進步空間，例如筆者採訪過的法國巴黎航空展（Paris Air Show）、英國法因堡航空展（Farnborough International Airshow）、新加坡航空展（Singapore Airshow）等，通常都可提前領取採訪證，而不少記者中心除了提供作業空間，甚至還有簡單的飲料、點心等。

▲台北航太展參展、捧場的外國重量級國防廠商逐漸減少。（圖／全球防衛雜誌提供）　

歷年來的台北航太展，政府高層大多只會到場主持開幕，政府相關部門對於展覽本身卻不出面協調、支持，反觀全球著名的國際性航太、國防展，背後必然有著政府機關的全力支持。例如民用航空原本就是航太產業的一環，但台北航太展舉辦至今，國內重要民航業者從未捧場參展。如果政府真心支持發展台灣航太展業，就應該重視國內唯一的國際性航太展，那麼至少也要「協調」中華航空公司參展吧。

欠缺戶外展示

受限於只有室內展場，缺乏國際性航空展必要的戶外裝備展示、飛行表演等吸睛焦點，台北航太展的確存在展覽的侷限性，但其實以往台北航太展也曾有過不錯的變通方案。1993年展覽期間，曾在松山空軍基地同步展示AT-3型教練機、A-3型攻擊機及F-CK-1A/B型戰機；2009年也曾規劃於展覽期間配合舉辦2天的松山空軍基地開放，可惜後來由於莫拉克風災救災的影響臨時喊停。其實對於不是在機場或空軍基地舉辦的台北航太展而言，與松山空軍基地搭配確實是一個折衷方案；或許有人要說，如果安排飛行表演會影響松山機場的航班，但新加坡樟宜機場的航班，可以配合新加坡航空展的飛行表演時間調整，松山機場的航空運量不會比樟宜機場多吧，顯然影響有限。

受到台灣政治環境的限制，國軍想與外國軍方或航太、國防廠商交流的機會不多，也無法經常參觀全球的國際性航太、國防展覽，事實上台北航太展可說是通往世界的一扇窗，可惜軍方似乎不太重視這個寶貴的機會，大多數長官在展覽期間只到國防館視察，卻沒有好好利用時間看看外國廠商的展出內容。其實國防部應該鼓勵各軍種相關單位的參謀軍官等前來看展，才不會變成井底之蛙或被軍火代理商耍弄。

▼民航業界本就是航太產業的一環，理應積極參與本國舉辦的航太展；圖為2009年巴黎航展上的空中巴士A380客機。（圖／全球防衛雜誌提供）

台灣航太展未來願景

除了剛舉辦過2屆的高雄海事展之外，台北航太展是台灣唯一的航太、國防專業展覽，現今政府天天高喊要國防自主，看看南韓在城南基地舉辦的首爾航空展（Seoul ADEX）及近年來展現的國防工業成果，期盼作為台灣重要窗口的台北航太展，能有浴火重生的一天。

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