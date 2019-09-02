中美貿易戰壁壘分明──台灣未來要站哪一邊？

▲美中貿易戰的關稅若持續課徵，市場恐慌程度將加劇，美股會加大跌幅逼迫FED降息。（圖／路透）

●作者／水鏡政經學院

前文提到：以地球為盤的大棋局，有能力下棋的國家只有美國、俄、中、印、德、法，而俄羅斯則是美國唯一的競合對象。

政策轉彎的背後是陽謀的不合時宜



陽謀殺傷力通常大過陰謀數倍，而且也比陰謀更難以防禦。

研究地緣政治的多少都聽過波蘭現實主義大家-Brzeziński，他不僅是卡特的頭號智囊，其學說更被喬治城外交學院奉為圭臬。

外交學院的學生有誰？軍隊重要成員、智庫學者、諮詢公司顧問以及國務院人員預備庫，簡單說國務院上下多數成員都是奉行陽謀大師的理念，而這就是我覺得最可怕的一件事！

陽謀學說中，把台灣當成可放棄的區域，必要時刻得放棄，與中國達成進一步良好的關係。這邊指的是類似美、日、韓的三方關係。幸運的是習上台後不再奉行韜光養晦政策，並進一步踏入美國準備好的陷阱。

即前文提到的：一旦中國露出敵意欲取代美國，那麼得讓中國把精力放諸四海，耗費其資源、國力。於是開啟一帶一路大撒幣年代，德、英、法、加、澳帶頭下世界各國紛紛加入響應。

2011年，美國其實已經察覺中國的意圖，但陽謀大師仍堅持自己的看法，直到他過世，川普才開始將國務院眾多幕僚放逐到喬治城說書。

習近平上台帶來台灣的威脅也是轉機



我們正處於一個最壞的年代，同時也是充滿希望的美好年代。台灣很幸運，胡錦濤後接棒的是習近平，薄熙來政變失敗其實是則好消息，政爭高手不代表執政能人，有頭腦的野心家上台對台灣的威脅只會更大。

我們提到西方通常會講歐美，早期泛指歐洲與北美，但這十幾年已變成歐盟與美國，為何不是講歐英、歐加或歐澳？因為世界的秩序是由這幾個國家帶來的，從早期的英國到現在的美國。

不願遵守秩序的後果便如中國。提到中國，各位或許很難想像，畢竟媒體整天都在播報中國多先進、多富裕、多強大，但沒有媒體敢播放中國已經在部分區域，開始印刷糧票、豬肉票、油券...等。中國的人口紅利已經走盡，一如1980年代後的日本走向老人化國家，而一胎化更讓人口結構難以回頭。

限量是殘酷的，要挽救國力，消滅老弱人口將是必然，無論是紅區黨或白區黨執政！

市場的走勢往往跟散戶相信的背道而馳



▲巴西農民認為中國會繼續加大購買黃豆，用力投資在黃豆上。（圖／達志影像）



巴西農民認為中國會繼續加大購買黃豆，用力投資在黃豆上。然而對岸豬肉價飆高、糧食價也飆高。中國PPI指數、工業出廠價格與購進價格、進口成長率都已經顯示經濟下行，這意味著中國的消費力將持續下降。

經濟下滑、通膨攀升，這是停滯性通膨起手式，輔以升溫將近沸騰的貿易戰。這是川普今年第二次使用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的主因，上次動用的對象叫伊朗，美國企業以全球為市場，當中國的市場發展不再，推動美企退出中國將不再有阻撓，甚至民主黨可能會有加碼動作。

要小心的是，從中國外擴的停滯性通膨後緊接著是通縮或惡性通膨（如：委內瑞拉），我們必須在有限時間內儲藏足夠的資源以對抗通縮。

時間不多把握該做的事



選擇中國陣營的韓國，現在的慘況大家應該都耳熟能詳，原因及影響可參照前文。選錯人的代價如此之大，同樣選對人，就可順勢而為。

台灣只要把握好既定政策、堅定地站在美國這一方，「讓美國再次偉大」（MTGA）很快會成為事實，美日貿易談判更進一步宣示美國將重返TPP，簡單說下個步驟就換台美FTA，美國會把韓國訂單放到台灣，到時台灣的中產階級將會再次偉大，而薪資能否追上日韓就得看企業主怎麼分配果實。

很多人錯誤解讀美國的政策，誤以為MAGA就是依靠中國資源來達成，殊不知中國只是前菜，後面數十年還有更重要的步驟，而台灣此時亦佔有重要地位。

從去年至今年點過香港是正式「瓦解」中共政權的起點，在北文南港接力下，台灣獲得寶貴的發展機遇，本屆政府把握的其實很好。

當然，或許有些人會詬病內政，比如沒有積極打房。關於這點必須說明一下，打房很簡單，但是後續效應會讓台灣丟失大部分的財富，原因在於人民的財產跟房地產綁得太深、過往政府官商勾結太過，一旦房地產崩潰，多顆地雷圍剿下金融業將紛紛破產，屆時國人勢必得繳納大筆稅金幫金融業擦屁股。金流斷鍊下，企業倒閉的惡性循環將引發失業潮危機，對年輕人更加不利！



2015Q1是中國股市高點，而當時報章雜誌統計已確認的對中壞帳已達N萬元。現今新聞媒體保守估國人持有的中國資產N萬元，而中國經濟崩潰是確定的，壞帳爆發、同時房地產又崩跌，將帶動台灣本土金融海嘯，股市也隨之崩跌，造成的損失無法估量。

這也是為何全球央行大隊接力降息的此刻，台灣不宜參與。

原因就在這：台灣透過調漲基本薪資、擴大內需來促成溫和通膨，並且要限制住房價上漲，如此才能讓債務負擔下降，應付接下來的超級風暴。所以金管會也提出法案，讓鮭魚們把資金存入銀行幫忙緩解壓力。只有健全的財政，台灣才能迅速擺脫接下來的通縮，搶占全新貿易組織、新的地球聯邦的重要前列名額！

貿易戰升溫與貨幣放水的景氣拉扯



▲川普熱衷利用關稅當成籌碼。（圖／達志影像／美聯社）



鮑威爾日前繼續與川普聯手上演一齣好戲。前文提過FED仍在升息循環階段，一旦連續2次議息會議都降息，無疑會大大損傷抱威爾的公信力，因此不太可能在9月繼續降息。

除非，市場能幫FED找到完美的理由，單憑一個利率倒掛似乎不夠，就算9月道瓊跌破25000點也不太夠，因為即將卸任的德拉吉將在ECB9月會議上幫拉加德掃平降息障礙，而上週掌管歐盟錢袋子的德國，也釋放同意降息訊息便是降息的有力證據。

流動性充足下，FED不太可能會連續降息，故川普10月開徵的30%關稅便可成為降息的有力理由，一旦美國降息，BOJ也將迅速跟進，石油美元2.0版本中，美國必須增大波動搶占分額，接下來的低通膨將促使各國央行不得不弱勢對抗低通膨，緊接而來的全球停滯性通膨，亦是MAGA的重要步驟。

最後若9月1日關稅照常課徵，市場恐慌程度將加劇，美股會加大跌幅逼迫FED降息，若12日ECB降息後仍未止跌，FED可能會有所動作，台股證劵劃撥帳戶的兩兆餘額資金，也有機會隨之反攻。

熱門文章》



►台企海外生產數字值得重視

►蔡英文是美方最佳的台灣牌？



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「水鏡政經學院」粉絲專頁。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。

<