蕭徐行／黃之鋒來台　將激化選情與兩岸對立

▲黃之鋒來台等於替蔡英文提供了蓄勢待發的大量彈藥。（圖／路透）

●蕭徐行／獨立評論人

「反送中」運動儼然成為民進黨無提領上限的「政治提款機」，且隨領隨有。如今，香港眾志秘書長黃之鋒又可能於近期來台，他的現身必將對於蔡總統停滯的選情帶來加持的效益，但也將被中國視為台獨與港獨的「合流」，這都將更進一步扼殺已經風搖燭殘的兩岸關係。

交通部長林佳龍所捐贈的光合基金會將邀請黃之鋒來台活動與演講，黃之鋒來台肯定會大聲疾呼香港人的人權與自由訴求，更由於黃之鋒是香港青年民主運動的標竿人物，他的現身必定吸引台灣年輕人的注意，催化亡國感的悲情，提升「護台灣」的豪情，相對於國民黨人士對於香港問題的左閃右避，支吾其詞，黃之鋒來台等於替蔡英文提供了蓄勢待發的大量彈藥。

▼如果香港的這個動亂無休止地繼續下去，根本就成為了綠營的政治提款機。（圖／記者黃彥傑攝）

然而，黃之鋒來台的一言一行必定被視為台獨與港獨合作的鋼鐵證據，尤其林佳龍身為現任政府要員，對於他所屬的基金會的行動實難完全迴避，中共將視為台灣直接支援港獨的呈堂鐵供。因此，蔡英文最近在涉港問題上的言論尺度已開始有所收斂，主要側重於強調對自由民主價值的支持，並強調台灣對香港局勢「會關心，但不會介入」的克制言論，似乎是在回應大陸對台灣充當「亂港黑手」的指控將完全破功。

這都將讓最近因為中美貿易戰與香港動亂困擾的中國政府找到再次報復台灣的理由，顯然禁止陸客自由行台灣蠻不在乎，那麼更強硬的手段都將接踵而出，台灣會受到更多的經貿衝擊。

可惜的是，兩岸關係似乎已經成為共產黨與民進黨的「兩人探戈」，過往扮演兩岸穩定計的國民黨顯然在兩岸問題上欲振乏力，不再像過往能夠縱橫左右，安定民心。自年初習近平總書記發表告台灣同胞書，提出「一國兩制」台灣版這一構思後，這一個舞台就儼然成了民、共兩黨相互檢槍，互相射擊的戰場，加上美國為了壓制中國崛起，時時提供射擊武器給台灣充當他的衝鋒戰士，這都使得兩岸局勢愈現緊張之局，但是這樣的兩黨互打也讓與大陸有歷史淵源的國民黨不斷地被邊緣化，讓自己最擅長的兩岸和平施展無力。

▲國民黨自己放棄在兩岸之間扮演橋樑角色的心態，就使得兩岸關係沒有緩衝劑而越走越僵。（圖／記者李毓康攝）

國民黨雖號稱兩岸政策仍然堅守「九二共識」立場，但是一直以來黨中央始終未能堅定立場，認真論述，導致「九二共識」出現許多變形金剛版，政策無法定於一尊，黨員莫衷一是，面對民進黨故意曲解「九二共識」為「賣台共識」的刻意抹紅，黨高層都不能義正詞嚴的護衛辯論，如何要求黨員曲意維護，全力遵守呢？

尤其面對逃犯條例修正所引發的香港反送中運動，國民黨始終沒有提出任何正面的主張與看法，對於香港年輕人的悲情不敢提出憐憫關懷，對於中國「一國兩制」主張越走越偏，也不曾站在中立公允角度置奪一詞，如今因為香港反送中事件使得台灣年輕人的反中情緒跟著上升，但是除了看到綠營抓住機會不斷煽動兩岸對立外，國民黨始終閃避拒回，對於民眾反中的情緒不敢碰，也不知如何疏導，國民黨自己放棄在兩岸之間扮演橋樑角色的心態，就使得兩岸關係沒有緩衝劑而越走越僵，國民黨走兩岸中的角色越受忽略，越走越隱形邊緣化。

▲蔡英文最近在涉港問題上的言論尺度已開始有所收斂，主要側重於強調對自由民主價值的支持（圖／總統府提供）

值此兩岸關係緊繃之際，綠營人士不顧兩岸關係的緊張對立，還要邀請被中國政府視為港獨分子的黃之鋒來台，無論其用意為何，藉由目前香港政治界的後起之秀來幫綠營造勢，把反中的民眾更為大力的團結在一起，以凝聚綠營選票實為主要目的，尤其蔡英文在反送中事件後明顯的在年輕人中的支持度陡升，迄今不退。如果香港的這個動亂無休止地繼續下去，根本就成為了綠營的政治提款機。

然而，中共當局肯定會用政治的眼鏡來觀察民進黨邀請黃之鋒來台的活動狀況，如果黃之鋒又會見蔡英文總統，肯定會引起中國認定港獨和台獨合流，而有所不滿，屆時中國肯定會在香港採取行動，至於會在兩岸關係上再做甚麼文章，由於正值台灣總統大選與立法委員選舉，為了避免打壓選情，中共會採取甚麼懲罰台灣的手段，也許會在選後出招，但台灣都必須睜著眼仔細看，以有所準備。

熱門文章》



►易經看香港：「反送中」成無妄之災

►現在的「蔡英文」還可以相信嗎？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。