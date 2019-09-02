洪仲清／爬起來前　先學會「跌倒」的藝術

▲要給孩子足夠的時間與空間，甚至要刻意營造一些機會，讓孩子嘗試。（圖／pixabay）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

因為人生經驗不足，也因為心智還不夠成熟，孩子容易對自己的能力判斷失準。有時候孩子會高估自己，以為回家之後先玩耍，剩一點點時間再來寫功課，可以順利完成。有時候孩子會低估自己，尤其是自己不喜歡的，或曾遇到挫折的事，就覺得自己做不完，或者做不到。

關於自己的能力，孩子要有機會不斷去探索，父母不用急著給意見，或者太早引導。這意味著，要有足夠的觀察時間，即便可能眼睜睜看著孩子跌倒。

孩子對自己的評定，剛開始跟父母有大大的相關。孩子一有挫折就要衝上前去幫忙或安撫，這不就意味著，父母覺得靠孩子自己難以做到？這樣日積月累，父母不知不覺傳遞的訊號，孩子會接收不到？

觀察孩子，要有些耐心。換句話來說，要給孩子足夠的時間與空間，甚至要刻意營造一些機會，讓孩子嘗試。譬如說，只有一個玩具，但兩個孩子都想玩，只要沒有安全疑慮，我們靜待孩子們自行處理，不用馬上拿出另一個玩具來降低衝突。

藉著這樣的機會，或者是大人的耐心等待，孩子要慢慢釐清幾個問題：

1.操之在我的部分在哪裡？

2.即便是自己能控制的事，我的能力範圍又在哪裡？

3.我得要如何面對我做不到的事？

尤其是第三點，別小看孩子的自我調適能力。孩子的安全感如果足夠，也對自己有信心，他也可能會是轉念高手。像是，他很可能會這樣安撫自己：「反正別的小朋友也做不到！」

▲筆者認為當只有一個玩具，但兩個孩子都想玩，只要沒有安全疑慮，我們靜待孩子們自行處理，不用馬上拿出另一個玩具來降低衝突。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

大部分孩子只要沒特別受到傷害，通常都有一定程度的樂觀，這樂觀會帶著孩子生氣勃勃地面對困難，反而是父母的過度保護，可能讓孩子裹足不前。愛孩子、害孩子，有時在一念之間。

我曾在早期療育單位工作，看過孩子被照顧得「太好」，因此對孩子正常發展有負面影響。譬如說，因為怕跌倒碰撞受傷而不讓孩子跑跑跳跳，結果大肌肉有發展遲緩的現象。

當然，保護孩子是父母基本會做的事，所以不能放任孩子去做所有他想做的事，像是玩危險物品。可是，「安全」疑慮是基本的界線，沒有安全疑慮的事，自由就大得多。

再舉一個例子，一個高三的學生，要為自己選擇適合自己就讀的大學科系，那顯然沒有安全疑慮。可是最近跟一位高中老師聊天，他提到大部分的父母，還是要求孩子要盡可能往分數高的科系努力，常忽略孩子的性向、興趣，以及孩子的意願。

父母一旦介入，常常會讓孩子誤以為，父母有能力為孩子的人生負責。有些孩子因為長期被父母貶低，不敢為自己做決定，怕一旦努力爭取之後，還是沒有好結果，最後又要承受父母的壓力，所以不敢為自己負責，乾脆都由父母來替自己抉擇。

可是，很多跟孩子有關的選擇，到最後還是得要孩子為自己負責，所有善果、惡果都要自己承受。父母的介入，未必代表父母有能力幫孩子負責。

▲父母的過度保護，可能讓孩子裹足不前。愛孩子、害孩子，有時在一念之間。（圖／翻攝自pixabay）

一個人要成長，常常要在犯錯中知道自己可以操控的部分，以及自己的能力範圍，所謂自知之明，也可以說是藉此認識自己。除了認識自己之外，也是一種認識這個世界的過程，也就是「認清現實」。

很多刻板印象需要打破，很多傳統論述其實不太適用現代的生活環境，父母腦中的價值觀，也未必對孩子的境遇有正面助益。孩子得要依據自己獨一無二的成長經歷，慢慢整理出屬於自己的行事準則，嵌合在他所處的環境脈絡，為自己做決定，並且有能力不斷自我修正與自我教育。

或許可以這麼說，別說孩子，就算是父母，也未必能好好面對自己的無能為力。像是有家長曾經跟我討論，希望在他的規劃之下，孩子的未來能幸福。問題是，連家長自己的幸福，都不完全是自己能決定，何況是孩子那遙遠而不可知的未來？

不接受自己無能為力，就會虛耗力氣，常迎來挫折。這種情況下，自然難以充分為自己負責。

我再舉一個例子，最近跟一位公務員朋友聊他的職涯，他有一些對公職考試的看法。他說到他同學的例子，父母一直要他同學考公務員，以為公務員的工作，就是錢多事少離家近。結果等到他同學考了好幾年，終於考上之後，遇上一位行事風格相當嚴厲的主管，而且離家也不近，沒多久身心狀況都幾近崩潰，只好放棄難得考上的職缺，又要再考其它的公職。這一來一回，好幾年的光陰就過去了。

放手讓孩子成長，這是多麼老掉牙的說法了。我長期跟家長互動，知道認同這個道理的父母也很多，但實際執行的父母恐怕有限。也許藉著這篇文章提醒父母，讓孩子學著為自己負責，也是重要的教導，不知道能不能讓父母的手鬆開一點？

滿手緊緊握住的，常常只是難以抓摸的空氣而已！

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