邵宗海／郭台銘急著表態參選，觸動他內心的動機是什麼..

●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

郭台銘急著表態參選，觸動他內心的動機是什麼？

同樣是17日的前後，只不過是不同月份，很可能有些事情發展的影響，外界對郭台銘是否投入2020年總統大選，就會有不同的結論！

就在上個月8月17日之前，柯文哲、郭台銘、與王金平「三方結盟」的傳聞曾一直甚囂塵上。8月14日，這三方的幕僚，決定率先舉行會前會，為「柯郭王結盟」的這齣大戲，先行升溫。

但是三方的主角好像並不熱衷，果然8月14日柯郭王三方的「幕僚會」，完全沒有觸及選舉或郭柯王合作議題，而且結論非常簡單：三個人有空會去，但活動結束後各有行程，所以各跑各的行程。郭台銘的幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤也曾經表示，幕僚達成共識，郭、柯、王三人在18日的會面，就「順其自然、不強求」。這是一句「合作」已提前宣告結束的訊號。

結果在8月18日的桃園法會，郭台銘與王金平都沒去，只有柯文哲單獨一人出局。這「三人合體」的可能性在前一天8月17日，外界都知道這確定已經「破局」。

那麼馬上來的9月17日，也就是2020總統大選登記日的最後一天，「三人合體」的可能性雖然不再，但郭台銘是否會給大家一個驚喜？現在看起來這個答案很可能成真！至少已有幾件在這之前發生的事故，可以很篤定證實這個可能性。

▲郭辦2日指出，郭台銘願意和蔡英文總統，對產業結構和台灣的未來進行辯論。（圖／記者邱顯燁攝）



第一，聯合報9月2日一篇報導透露說：郭台銘透過辦公室向蔡英文丟出戰帖，表示願和她辯論「產業結構和台灣未來」。整個完整說法應該是：在當前美中貿易戰持續情況下，郭台銘認為：政府不能用表象數字粉飾太平，把中美貿易戰下的企業應變措施當成是產業升級，國家領導人必須能為台灣找出路，對此，郭台銘說：他願意和蔡英文總統，對產業結構和台灣的未來進行辯論。

當郭台銘建議與蔡英文進行辯論，認為「國家領導人必須能為台灣找出路」，這個「國家領導人」一詞，應該不是只單指現任的總統，而是非常清楚是指未來的總統。如果郭台銘不參與2020年總統大選，那他提這個建議的意義何在？

第二，媒體也傳出：郭台銘近期有意找高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒為搭檔副手，但消息曝光後，侯明鋒在9月2日卻表達婉拒。對此，郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜的回應則足表示「很遺憾也很可惜，但郭台銘尊重侯明峰的想法」。實際上，蔡沁瑜的回應，已是間接証明：這確有其事。當郭台銘有意找侯明鋒擔任副手的傳聞出來，郭辦卻可毫不在意的表達確有其事，不就是說明郭台銘已表態有意參選總統？

其實，要在9日17日之前，郭台銘會帶著連署書到選委會去登記參選，到目前為止，真的已經不再是「傳說」的層次上，而是相當的確定。但是，郭台銘堅持要選，而且很坦白的透過他發言人蔡沁瑜說，他若要參選2020，一定是獨立參選，不會受任何政黨遊說。而且更有意思的，是郭陣營的特別強調：對國民黨「換瑜」已沒有任何期待，就算國民黨有任何決定、變化（換瑜），郭也不會回國民黨代表國民黨參選。

郭陣營把話說得那麼堅定、也那麼悲壯，總得有個癥結來解釋。到底是國民黨背棄了他？還是韓國瑜得罪了他？好像到現在為止，包括郭台銘在內的三方，都沒有把這段「恩怨」說得清楚！

若把回憶轉回到國民黨初選剛結束那天，郭台銘當時曾信誓旦旦的說：他會遵守承諾來全力支持韓國瑜的競選。但等到他出去散心一段日子，回來後承諾卻全忘了，甚至他都準備要投入選舉，太多的疑惑讓作者一時無法釋疑，但也在突然間，蔡沁瑜一句刻意強調的話：「郭台銘參選也與國台辦一點關係也沒有」，湧進了我的腦海，也沉思了很久。眾所周知，台灣歷次總統大選，因為選舉結果確對兩岸關係影響很大，對岸有點關切也是視之當然。但從沒有任何候選人會在事先刻意撇清與北京的關係。而且，郭台銘尚未正式登記參選，外界迄今也沒質疑他背後的參選動機是否與北京有關，這突來一句澄清：到底是清者先清？還是多此一舉？實在是留下太多聯想空間。

熱門推薦》

►「柯郭王三方結盟」 看來是撥雲見日

►2020大選預測的「最大變數」

►看更多【邵宗海】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。