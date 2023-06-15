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為何驗出「苯巴比妥」？醫揭3存在原因、2判讀標準

▲▼ 新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件仍持續延燒 。（圖／記者陸運陞翻攝）

● 朱芳業／台床病理暨檢驗醫學會理事長

近來，民眾對於血苯巴比妥、尿巴比妥酸鹽及尿液苯二氮平類(Benzodiazepine)檢驗，有許多疑問，每一種檢驗都有其適用的情境，及相對應的意涵。本文嘗試從檢驗專業的角度出發，希望讓大家對檢測的用途及其意義有正確的了解。

◎醫師為什麼會測血中苯巴比妥(Phenobarbital)濃度

「苯巴比妥(Phenobarbital)」是一個老藥，主要用於癲癇的治療及鎮靜安眠，然而由於其副作用大，在臨床上大多已被後來開發的藥物所取代，不過在特定的情況仍有其角色。為了確保血中濃度足夠達到治療效果，也避免濃度過高導致驗重的副作用，醫師會安排檢驗血中苯巴比妥(Phenobarbital)濃度，希望控制在15-40 ug/mL。

◎在血中驗到「微(少)量苯巴比妥(Phenobarbital)」的意義

這並不表示一定有苯巴比妥存在，要考慮以下情形：
1. 血液因其本身的特性，如血清偏黃、脂肪高、溶血等而干擾檢驗的結果，因而出現微弱的雜訊，而驗出有數值，但事實上並無苯巴比妥存在血中。

2. 血液中有其他藥物或物質與苯巴比妥結構特性相仿，因交叉反應，而驗出有數值，也就是出現偽陽性，讓我們誤以為有苯巴比妥存在，事實上測到的是另一個藥物或物質。

3. 血中確實有極少量的苯巴比妥存在，這些情況都會在檢驗血中濃度時出現微弱的反應。所以說，驗到血中「微量苯巴比妥」並不表示一定有苯巴比妥存在血中。

◎尿液巴比妥酸鹽(Barbiturate)檢驗

巴比妥酸(Barbiturates)是一個很大的家族，有超過30種化合物，當然也包括苯巴比妥，還有在1980年代流行一時紅中(Secobarbital)與青發(Amobarbital)等毒品，都是屬於巴比妥酸類。一般篩檢是否有濫用巴比妥酸的情形，主要是驗尿中的原型毒品及其代謝物，所以說尿液中測的是這一個大家族，沒辦法知道是這個大家族的哪一個。

同樣的在檢測時，一樣會遇到干擾或偽陽性的情形，所以必須定一個合理的判讀標準，一般是以200 ng/ml為界線，如果是測到小於200 ng/ml則判定為陰性，反之則為陽性。對於檢測陽性檢體，要再做其他方法來確認，如氣相層析質譜分析(GC-MS)。

◎尿液苯二氮平類(Benzodiazepine)檢驗

苯二氮平類(Benzodiazepines，BZD)是目前最常用的安眠鎮靜藥物，可以分析尿液檢體中是否含有苯二氮平類藥物成份存在。跟尿液巴比妥酸鹽(Barbiturate)檢驗一樣，必須定一個合理的判讀標準，一般是以200 ng/ml為界線，如果是測到小於200 ng/ml則判定為陰性，反之則為陽性。對於檢測陽性檢體，要再做其他方法來確認，如氣相層析質譜分析(GC-MS)。

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