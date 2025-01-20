想創造更好的社會　教育讓學生在生活建立享受藝術的習慣

▲藝術教育的影響力在每個孩子的成長歷程裡，所能帶來的幫助真的是非同小可。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

● 陳海源／前教育線新聞採訪記者

德國哲學家尼采說過「沒有音樂的人生是個錯誤。」以及在日本京都大學的教授正高信男與在美國哈佛大學的教授普羅夫斯基也都曾帶領他們的研究團隊有去發現，原來，莫札特的音樂本身其實是有具備著某種很奇妙的能力的，就是，它們，能幫助人們有效改善在「認知失調」上的毛病。

學生人格發展是否健全 藝術影響力非同小可

而有關我從小到大在台灣受教育的過程裡，印象中，國中時，音樂課常常會被拿去借給其他的學科考試或上課，後來，在我去念高中的那三年裡，在高二與高三的期間學校是完全都沒有編列任何的美術課程的。

也就是說在我念高中的那三年裡，美術的課程只有在高一的時候存在過。那在以前我還是學生的時候，從來都不曾覺得任何人在受教育的過程裡上音樂課跟美術課，那其實是對於每個人的人生來說都是非常重要的事。

我也是在最近這些年來才有開始漸漸地去明白，就是，當有一名學生將來長大之後，他的人格發展是否能成熟且健全？原來，藝術教育的影響力在每個孩子的成長歷程裡，所能帶來的幫助真的是非同小可。

所以，一切，也如同美國的知名作家塔拉-韋斯特弗早在過去時就已經有這麼說過「教育不只是要告訴我們如何謀生？也必須要教會我們如何健全自己？」

而亞洲大學的現任校長蔡進發教授在前幾年時也是有這麼表示過，「在台灣，非常少見到在大學裡是有設立美術館的，所以，很多學校重視的其實是校內圖書館的資源是否夠豐富？以及實驗室內的設備是否夠先進？但教育的目的，它，一直以來，除了要將知識教導給每個學生，同時，也必須要能讓學生們在將來長大後要能夠擁有那成熟且健全的人格才行。」

所以很多在這世上非常一流的大學，例如：哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、劍橋、牛津等這些在國際上非常有名的一流高等教育學府，通通都有設立屬於自己學校的美術館，讓學生們可以在周圍都是充滿藝術氛圍的環境中一邊去體驗與追求那求知慾能被滿足的美好，以及也一邊在求學的生活中能去提升自身的「美學涵養」。

▼所以很多在這世上非常一流的大學，通通都有設立屬於自己學校的美術館。（圖／大仁科大提供）

當美學涵養被培養 自然建立欣賞的能力

而當有一個人的美學涵養，它，漸漸地有在生活中開始去被培養起來的時候，這時，那個人，從此之後，也就能開始去建立起欣賞與品味藝術的能力，同時，那也是一種對生活品質的追求，就是為了想要能去探索出在這世界上那些是屬於超級美好的「人事物」，所以，很自然地，那個人，也就會開始主動地去尋找。

所以，教育，它，必須要能夠給予每個孩子在成長的過程裡那充足且多元的藝術課程，不管是在音樂、美術、文學等之類的哪一個領域？

而有關國內研究大腦科學的權威洪蘭教授在這些年來也有這麼表示過，「人對音樂會產生好感，這其實是天生的。那，音樂，它，能讓人們的大腦去分泌那很正向的神經傳導物質，例如：多巴胺，接著，你也就會開始在心情上有感受到放鬆和舒服的感覺。而這時，如果是有一群人聚在一起開始唱歌，那大腦在此時此刻則是會去分泌：催產素，它，能為每個人帶來愛跟接納以及信任。」

而有關以上的那些東西其實不也就是一直以來的台灣社會中所最欠缺的文化嗎？「另外，音樂其實也會使孩子們容易敏銳於此時此刻在場的其他人的情緒變化，而那其實對於在培養孩子們長大後是否能成為很有同理心的人也能夠產生那不小的幫助。」

教育的啟發 能讓社會更加和諧美麗

而現任教育部的政務次長葉丙成教授多年來在演講時也都有時常提到，面對未來AI時代的到來，AI可以幫人們解決很多問題，但是，AI卻無法幫人們去發現那些想要可以讓這社會能變得越來美好的那首先就要能先被解決掉的問題，所以，在現在跟未來，到底有哪些問題是被迫需要被解決的？這依然還是只有人類才會知道，因為人類的需要有哪些？

這終究也只有人類能夠知道，那首先，在現在與未來的世界中，那首當其衝的問題就是，當人們精神上的情緒問題遇到危機時，這時，該怎麼辦？尤其憂鬱症也已經被世界衛生組織證實了，它，就是目前世界的三大疾病之一，以及，也被預估了從2030年起，它，會成為影響全世界人們失能的第一大疾病。

以上也就是為何在台北榮民總醫院的社區復健精神科的科主任李正達教授會特別在2022年6月時成立醫院的新部門「情緒精準醫療中心」？而目的當然都是針對各種目前人們常遇到的不少精神方面的情緒問題，提供更先進的治療方式，所以，從以上我們也就能明白，藝術教育在未來的重要性了，例如：我們可以如何在教育上透過高品質的音樂課讓孩子們都能成為對於旁人的情緒是有很高的敏感度存在的？我深信，那在現在與未來的世界中，教育的使命，是責無旁貸的。

所以，我們每個人都可以沒有畢卡索那在繪畫的一流天賦，但卻依然還是可以從一副動人的畫作裡去找到內心的平靜，以及，我們也可以不用具備在莫札特身上的那高人一等的音樂天賦，但卻依然也還是可以在國家音樂廳的觀眾席上，倘佯在會場裡的悠揚音樂聲，所能帶給每個人的那在心靈上的悸動。

教育如果能讓學生們在小時候就能開始透過藝術方面的課程，啟發他們在自己的生活中，進而地去培養出對於追求與提升自身的美學涵養是有著那很大的興趣的，那如此一來，學生們長大後也就能用「喜愛享受藝術」去成為自己的一種在生活上那很常見的習慣， 而這時，我相信，我們的社會也就能夠再更加地和諧跟美麗。

▼學生們長大後用「喜愛享受藝術」去成為自己的一種在生活上那很常見的習慣， 而這時，我們的社會也就能夠再更加地和諧跟美麗。（圖／記者李毓康攝）

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