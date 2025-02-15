教育的本質與初衷：幫助孩子能找到自我的天賦

▲教育存在於這世上的意義到底又是什麼？近年來的台灣教育界吹起了一股濃厚的「服務學習」氛圍。（圖／記者李毓康攝）

●陳海源／前教育線新聞採訪記者

有關教育的本質與初衷是什麼？教育存在於這世上的意義到底又是什麼？近年來的台灣教育界吹起了一股濃厚的「服務學習」氛圍，這個名詞，相信目前很多台灣的學生與家長跟老師一定都不陌生。而有關服務學習的理念來源其實是源自於美國早期一位有名的教育家-「杜威」所提出的「做中學思想」。

而有關做中學思想的特色在於，它能促使參與者在學習的過程中開始去產生「思考」，再來，因為會因著每一位參與者從小到大的成長背景都不盡相同，所以，每個人最後藉由在學習過程裡的反思回饋給自己的收穫也都會不太一樣。

德國教育 重視孩子自我探索

另外，如果再深入一點探討做中學的思想，就會讓人聯想到有關德國的小學生可以晚上7點了就上床睡覺，但在台灣的小學生，讓我們看到的景象卻是到了晚上9點了，還埋首在今日的功課，不然就是還在準備明日的考試，那有關以上的畫面，我想，只要是在台灣教育系統中求學過的很多人，當我們開始回顧學生時代的那些年時，那些歷程都依然還是會在腦海裡不停地去重複倒帶與播放。

而我想一定也有不少的人都會非常好奇為何德國的小學生可以晚上7點了就上床睡覺？因為，對於德國的小學生而言，那在生活中的「主修課程」就是盡情地去「玩耍」，所以，其實，那也並非德國是一個不重視學習的地方，而是他們一直以來的文化就是秉持著學生的青春本來就不該只有考試，所以，德國的小學生跟台灣的小學生所過上的生活那根本就是兩種完全截然不同的教育背景的呈現。

那有關德國的社會其實是非常的認同「生活就是教育」，而有關以上的文化、理念來源也是出自於做中學的思想，那用以上的文化、理念來打造出來的教育環境，讓德國的小學生在童年的時代都可以有著那非常充分的時光能去盡情的享受自我探索這對於每個人的一生中都是極其重要需要努力去學習的生命功課。所以，我們可以看出，德國的教育是非常重視孩子在年輕輕輕時就要開始對自己去做自我探索，那為何自我探索這麼重要？因為那就是教育的本質與初衷，教育存在於這世上的意義就是要幫助任何一名孩子在年輕輕輕時就能開始去探索生命並尋找到自己的天賦。

天賦是什麼？ 生命中熱愛又擅長的事情

美國的知名喜劇演員喬治-伯恩師有說過：「寧願失敗地做你喜歡的事，也不要成功地做你討厭的事。」而，另外，有關天賦這個東西到底又是什麼？天賦，就是每一個人生命中那既熱愛又擅長的事情，那就算有不少人的天賦都是相同的好了，但天賦經過了你在後天人生的努力跟鍛鍊後，也會開始出現有強跟弱的不同。而當你有開始在某一件事情上充滿天賦時，那你在那個領域成功的機率也就會開始大幅地增加，因為並不是每個人都跟你有著一樣的天賦，所以，天賦，真的能說是上帝給每個人的生命中那最獨特的禮物了。

在西元1983年時，美國哈佛大學發展心理學家霍華德-加德納在當時有提出了某一種關於人類天賦才能的新看法，世人都它稱為「多元智能理論」，那多元智能理論總共將人類天生就具有的天賦才能給分成了至少有八個領域，分別有：「邏輯數學智能」、「語言智能」、「音樂智能」、「空間智能」、「肢體運作智能」、「自知智能」、「人際關係智能」、「自然觀察智能」。想想看，世界上是不是有很多的職業都會用到以上我們所說明的那些智能？舉例說明：像是有很多的舞蹈家都是在肢體運作智能上有著相當高的天賦。

所以，現代管理學之父彼得-杜拉克也才會有這麼說過：「重要的是你擁有什麼能力？而不是你缺少什麼能力？」而有關人際關係溝通的大師戴爾-卡內基則是有這麼說過：「成功有百分之85來自於人際關係，剩下的百分之15是專業知識。」沃爾瑪公司的總裁薩姆-沃爾頓也說過：「人際溝通，是管理的祕訣。」美國總統林肯更說過：「在我化敵為友的同時，也消滅了敵人。」因此，由此可見，人際關係的智能在現在這個時代中絕對也是每個人都要能夠去具備的重要生活技能。

▼天賦，就是每一個人生命中那既熱愛又擅長的事情，天賦經過了在後天人生的努力跟鍛鍊後，也會開始出現有強跟弱的不同。（免費圖庫pixabay）

找尋天賦並努力鍛鍊 擁有自我實現色彩的人生

所以為何在這世上的每個孩子對於自己人生探索自我的功課一定要在年紀輕輕時就開始展開？因為當有一個人在越年輕的時候就已經開始大概知道自己在哪個領域裡有具備著那強大的天賦？那當然也就能開始提早對自己的天賦去做強化，所以當那些天賦經由你每一天都很努力地去做鍛鍊後，它們，就也會開始一天一天地強大起來，就像有很多的運動員都是從小時候就開始要接受那很嚴苛的刻苦訓練，直到退休的那一天為止。

而有關以上我想最有名的例子應當就是在2020年初因為墜機意外而過世的前NBA球員Kobe Bryant，那在過去，曾有記者訪問他的籃球職業生涯為何可以那麼的成功時？當年的Kobe Bryant則回答出了一句很經典的名言：「你有看過洛杉磯凌晨四點鐘的天空是長什麼樣子的嗎？」這句話，現在不只已經廣為流傳全世界，也讓我們能從一名偉大的職業籃球運動員的身上看見先天的天賦異稟加上後天的一流努力是如何可以幫助一個人在想要的領域裡去闖出那知名的一片天空？

而曾經發現相對論的世界最偉大科學家愛因斯坦在過去就有說過一句至理名言：「每個人來到這世上本來都是有機會可以去成為鑽石的，但如果你一直以來都只能用爬樹的本領來評斷一隻魚，那麼他也將永遠都只會覺得自己是一無四處的。」所以，從以上我們就可以發現，天賦對一個人一生的影響力到底有多麼的巨大？它們，為每一個人的生命提供了那最適合每個人都能去活出的那是一個充滿「自我實現之色彩的人生」，所以，找到自己的天賦，努力地將它發揚光大，有一天，你也將會擁有一個那是非常卓越、一流的人生。

▼墜機過世的前NBA球員Kobe Bryant，曾回答經典名言「你看過洛杉磯凌晨四點的天空是長什麼樣嗎？」這句話，現在已經廣為流傳全世界。（圖／達志影像／美聯社）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。