關鍵時刻　中國政局的歷史抉擇與可能演變

我們想讓你知道…面對此重大變故，中國大陸未來可能的發展方向與結局可能有兩種可能性。其一是走向六四學變之後的逐漸維穩並強大，其二則是如蘇聯於1991年底解體般，往後落入政經局勢動亂的深淵。

▲。（圖／路透） 

▲中國大陸目前恐怕正面臨一個歷史上重要的機遇轉折點。對於中共軍委會的大幅度人事動盪，是否會觸發習政權的危機，此無疑是全球各界都將高度關注的頂重要事態發展新聞。（圖／路透）

●約博／時政評論者

中國大陸目前恐怕正面臨一個歷史上重要的機遇轉折點。對於中共軍委會的大幅度人事動盪，是否會觸發習政權的危機，此無疑是全球各界都將高度關注的頂重要事態發展新聞。

筆者認為，面對此重大變故，中國大陸未來可能的發展方向與結局可能有兩種可能性。其一是走向六四學變之後的逐漸維穩並強大，其二則是如蘇聯於1991年底解體般，往後落入政經局勢動亂的深淵。

二四軍變與六四事變之異同

六四天安門事變引起的動盪程度，不亞於現今的中共內部軍變所引發各界的關注與譁然。當初是由鄧小平在背後發號司令，由時任總理李鵬負責執行。當時中國大陸正面臨通膨與官員貪腐嚴重等問題，適逢前任領導胡耀邦過世，國內民主呼聲高漲之際。與今日張又俠的軍變事件相比，同樣在國內遭逢嚴重的經濟下行危機，同樣存在官員貪腐問題，因此生發出一股由下而上對政權的不滿聲浪。

所不同者在於，當初的鄧小平以軍隊鎮壓方式，硬是將此由下而上的民主促變力量給壓制下來。雖然爾後遭逢國際上的經濟制裁與圍堵，但鄧小平在兩年多以後藉由南巡重啟改革開放的大旗，逐漸把中國大陸的國政轉往改革開放的經改方向。藉由重用朱鎔基，進而開啟中共爾後近三十年的經濟高速成長階段。

反觀今日，在習近平主政下的中國大陸，其所高舉的壓制由下而上力量的正當性基礎已經從經濟改革轉向成所謂「中國式現代化」的訴求。這個訴求能否如當初1990年代鄧小平的改革開放訴求獲得其政權正當性的基礎，應該是此次軍事高層人事動盪以及背後所牽扯出來對時局不滿聲浪，能否和平落幕的重要關鍵所在。

目前各界媒體與政論多數都將其聚焦於權力鬥爭層面上，但筆者認為這太小看了此事變背後更深層與宏觀的意涵。應該從更大格局的國家發展角度來觀察此事此事變，才能真確掌握其發展背後的動能起因與未來走向。所以筆者認為此次張又俠高層軍變，其潛在的重要性堪與六四事件及蘇聯解體等歷史大事加以等量齊觀。

對中國未來走向　觀察與淺評

倘若中國大陸在這次牽涉最高層級的軍方人事大清洗的事件無法順利解決，未來甚至走向最高領導階層權力更迭的地步，很可能未來的命運會如同當初的蘇聯解體後的光景般。反之，若能讓此事件順利「軟著陸」，則可能如六四事件之後，讓中國國力發展再度呈現高光向上的局面。

當然此種論述的前提是，習近平所揭櫫的所謂「中國式現代化」的民族復興偉業是經得起如當初鄧小平改革開放路線之檢驗的前提下而言。

中國倘若動亂對全世界絕非好事，尤以對全球經濟更會是一大災難。但若中國強盛，似乎對世界的安全威脅也存在一定隱憂。所以即使美國高層對於中國大陸此刻的變局也不敢掉以輕心隨意妄加揣斷，因為這會是一把雙面刃，對世局之影響可謂利弊兼具。對台灣而言，雖然會希望習政權垮台，對未來可能的軍事威脅才得以降低，但這可能不一定是美方所樂見也未必然。

中國大陸作為一個高度集權的共產社會主義大國，其政治層面的運作邏輯與民主國家可謂截然不同。首先資訊與媒體不透明就是一大問題，其次，高層政治主其事者對於權力的掌控與運作邏輯也迥異於民主國家。在海外關注此事件發展的國際社會各界，尤其是輿論政評的普羅觀點，可能會存有對既定邏輯思維盲區的誤判所在。

中國大陸目前看起來的確走到一個政局轉變的重要節點，個人認為，其未來走向可能如六四後發展路徑，也可能朝蘇聯解體後的演變方向，兩者的結局可謂天差地遠。

關鍵在於習近平當局能否穩住局面，讓此危機得以「軟著陸」。表面上的觀察當然是習當局能否穩住軍權，鞏固朝綱。但背後更深層的因素則是，習所高舉的「中國式現代化」能否最終獲得人民支持，並帶領中國大陸走向長治久安之途。

▼中國大陸目前看起來的確走到一個政局轉變的重要節點，個人認為，其未來走向可能如六四後發展路徑，也可能朝蘇聯解體後的演變方向，兩者的結局可謂天差地遠。（圖／路透社）

▲兩會,政協,人大,全國政協,全國人大,全國政協十三屆一次會議,第十三屆全國人民代表大會,習近平,中國人民政治協商會議全國委員會。（圖／路透社）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

關鍵字: 約博 雲論 中國 習近平 張又俠 台灣 政權

