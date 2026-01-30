ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

強勢治理卻換不到掌聲的川普

我們想讓你知道…政策動作聲勢浩大，社會回饋卻始終有限；若這種內外失衡的狀態無法修正，在今年十一月的期中選舉川普政府將面臨嚴峻挑戰。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普執政滿一年的核心困境，並非行動力不足，而是政策推動愈趨急進，內外支持卻未能同步累積。（圖／達志影像／美聯社）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

川普重返白宮已滿一年，其執政風格依舊鮮明而強勢。透過密集的行政命令、關稅政策與高壓式的對外施壓，試圖以速度與壓力重塑美國的內外秩序。然而，此種治理方式，不僅在國際間引發不安，在美國國內也未能轉化為穩定的支持，民調並未隨政策聲量而水漲船高。

政策動作聲勢浩大　社會回饋卻始終有限

在經貿政策上，川普將關稅定位為國安與外交工具。對等關稅、232關稅與產業豁免並行，美國迫使盟友讓步。去年美國與各國談判中，各國承諾採購與投資數字確實亮眼；但多數仍停留在規劃階段，距離全面落地尚有很大距離。導致美國尚未享受回流之利，但已受政策震盪衝擊。特別是對多數美國民眾而言，過去一年雖然通貨膨脹率並不高，但是累積的高物價仍然存在，生活條件並未獲得改善。

在外交層面，川普的作風更加直接，甚至近乎蠻橫。對格陵蘭施加公開壓力，引發與歐盟的正面衝突；對委內瑞拉則採取逕行拘捕領導人的強制手段。這些作法在支持者眼中，或許象徵「美國優先」的果斷執行，但在國際社會卻引發強烈反彈。各國普遍認為美國以安全與經貿之名恣意施壓，處處強取豪奪，漠視既有制度與協商機制。

雖然依照川普思維並未瓦解既有盟友體系，而是將其重塑為一交易機制。合作不再建立在規則與承諾之上，而是以投資金額、產業讓步與政策配合度作為衡量標準。這種做法或許能迅速取得談判成果，但卻以犧牲信任為代價，使美國與盟友關係愈發脆弱。

另外對多數美國民眾而言，盟友在國際體系中的排序，遠不如自身生活是否獲得改善來得實際；當對外強硬只帶來更高的外交衝突風險，卻無法轉化為具體民生利益時，所謂強勢外交，不僅難以累積支持，反而逐步成為執政上的負擔。

在產業政策上，川普政府大動作推動去全球化與供應鏈重整。半導體、能源、AI與軍工被劃為優先戰略產業，盟友必須以投資與讓利，換取市場進入與關稅空間，美國則趁勢打造高度集中於美國的產業聚點。

這種以行政命令驅動、資源快速集中配置，以美國為軸心的產業重組，短期內確實有利於累積政策成果，卻難以轉化為廣泛的薪資成長或生活品質改善，反而進一步擴大「政策看得到」與「民眾感受不到」之間的落差。

綜合而言，川普執政滿一年的核心困境，並非行動力不足，而是政策推動愈趨急進，內外支持卻未能同步累積。對內，美國產業呈現明顯的K字型成長，更加走向分配更加不均的M型社會；對外，盟友的不安與國際信任的流失持續加劇。

政策動作聲勢浩大，社會回饋卻始終有限；若這種內外失衡的狀態無法修正，在今年十一月的期中選舉川普政府將面臨嚴峻挑戰。

▼若這種內外失衡的狀態無法修正，在今年十一月的期中選舉川普政府將面臨嚴峻挑戰。（圖／路透社）

▲▼。（圖／路透社）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►霍諾德攀登101　台灣要讓世界看見什麼？

►關鍵時刻　中國政局的歷史抉擇與可能演變

►賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

投稿
申訴
劉大年專欄

劉大年專欄 劉大年

中華經濟研究院區域發展研究中心主任。

劉大年最新文章

more

強勢治理卻換不到掌聲的川普

在地緣政治漩渦中前行　台灣CPTPP挑戰升級

川普再次裂解WTO　全球多邊經貿體系面臨崩解危機

台積電與川普攜手　對台美兩國的涵義

關鍵字: 劉大年 雲論 川普 美國 內政 外交 國際

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
強勢治理卻換不到掌聲的川普
霍諾德攀登101　台灣要讓世界看見什麼？
關鍵時刻　中國政局的歷史抉擇與可能演變
賴清德的「脫中入北」已經成為笑話
美中注意力內轉　台灣應加速國防革新

推薦閱讀

霍諾德攀登101　台灣要讓世界看見什麼？

關鍵時刻　中國政局的歷史抉擇與可能演變

強勢治理卻換不到掌聲的川普

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹..

當核電成為戰爭目標　扎波羅熱事件揭示核安制度的戰時..

黃軒／當醫師的三大危機 : 離婚率、憂鬱症、自殺率

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到..

面臨全球大轉型時代　台灣還要沉睡多久？

相關文章

委內瑞拉石油投資鬆綁！川普下令重開空域「美航擬恢復直飛」

委內瑞拉石油投資鬆綁！川普下令重開空域「美航擬恢復直飛」

美國總統川普29日下令，立即重啟對委內瑞拉的商業空域，美國航空也計畫恢復直飛委國航班。委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodrígu..

2小時前

對等關稅還能再更高！川普放話「美國很仁慈」　嗆法院被親中占據

對等關稅還能再更高！川普放話「美國很仁慈」　嗆法院被親中占據

川普鬆口了！稱「計畫與伊朗談話」　美軍已在中東完成集結

川普鬆口了！稱「計畫與伊朗談話」　美軍已在中東完成集結

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

美國匯率報告出爐！　台灣續留監測名單

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

霍諾德攀登101　台灣要讓世界..

霍諾德攀登101　台灣要讓世界..

關鍵時刻　中國政局的歷史抉擇與..

強勢治理卻換不到掌聲的川普

賴清德的「脫中入北」已經成為笑..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面