國民黨還在選妃中　台中市選民卻早已受夠

2026國民黨台中市長候選人遲遲未定，黨主席鄭麗文以「無法阻止黨籍立委楊瓊瓔不選」為由，再加上楊瓊瓔、江啟臣雙雙表示尊重黨中央的安排，因此國民黨中央正以龜速緩步地推進協調進程。作為藍營中部共主的台中市大家長盧秀燕從一開始微笑喊話「盼黨內1月底前能有決定。」歷經1月16日黨中央協調破局後，貌似也看清黨中央的舉棋不定以及預感台中市選情將因此遭受到嚴苛的考驗，因而改口「若二次協調不成就初選，最遲於2月19日提名。」希望透過喊話黨中央儘快讓2026年台中市長候選人定於一尊。

選戰布局被迫延宕 藍營本命區鬆動？

這一齣國民黨台中市長候選人爭奪戰已硬生生被拖延了近兩個月，除了變相縮短了最後出線的候選人選戰布局時程，更讓這段等待協調的時間變成讓所有人都尷尬的垃圾時間。

江啟臣除了立法院的公開行程外近期更與同黨立委張嘉郡一同參訪位於雲林麥寮的廚餘去化處理廠，試圖藉此豎立專業治理的形象。

楊瓊瓔則另闢蹊徑，除了增加掃街拜票行程之外，在近期更藉著苗栗山邊媽繞境一事成為「媽祖喜歡的人」，試圖以此增加與江一爭高下的正當性。

面對黨的不作為，以及或許是包含匯流、TVBS與美麗島電子報等接連三份公開民調給予了底氣，泛藍支持者一改以往沉默隱密的性格，在江與楊的粉絲專頁的留言處呈現對比強烈的兩樣情，一方面堅定表態支持江啟臣選台中市長，另一方面則各種勸退民調落後的楊瓊瓔。

於此同時，在TVBS的民調也顯示出，江啟臣、楊瓊瓔本命區的支持度有鬆動跡象，於豐原潭子地區支持江啟臣的比例竟下滑17個百分點，這些下滑的支持比例並不是走向保留意見，轉而增加了何欣純13個百分點支持度。

這種面臨黨內無意義的爭鬥，個別候選人的支持者憤而轉投「敵人的敵人」的現象，以及支持者勇敢當和事佬的特殊情景，都代表國民黨基層支持者再也受不了國民黨中央的處理態度及效率，因此以更直接的方式表達心中屬意的人選。

中間選民與年輕人支持者的流失 成為藍天變綠地的警訊

在黨主席鄭麗文因第一次協調破局而龜縮的同時，1月22日TVBS公布了新一份有關2026臺中市長可能人選的民調，江啟臣與民進黨候選人何欣純的差距由24個百分點縮小至15個百分點；楊瓊瓔略與何欣純雙方差距更僅有2個百分點。

而在交叉比對數據中20-29 歲年輕選民，支持何欣純的比例由去年一月的 22%躍升至 44%，支持江啟臣的比例則下降4個百分點來到35%。在在都顯示國民黨已逐漸失去原本搖搖領先的優勢，並且正在失去中間、年輕選民的支持。

政黨支持方面，由於自家候選人早早定於一尊，因此基本盤支持者已陸續歸隊，民進黨認同支持何欣純的比例提升近三成來到85%。反觀江啟臣儘管在國民黨、民眾黨支持者中仍能分別獲得88%、75%的青睞，但在原本占盡優勢的中立民眾族群之中，江啟臣的支持比例減少了近10%降至30%，並且有51%沒有表示意見。

這也顯示，台中市的中間選民對於國民黨台中市長候選人的兩人之爭歹戲拖棚感到不滿，轉而持保留意見。

國民黨選戰最大變數 台中選民早已受夠

為何一向淡定的盧秀燕這次急了？從1月26日美麗島電子報民調中可知，盧秀燕最新的市政滿意度為64.6%，中立選民的滿意度更高達60.8%，在泛綠選民的滿意度亦有33%。顯見盧秀燕在台中執政八年的原因在於奪得跨越藍綠界線的支持。有趣的是，在同一份民調中，台中市民眾對於市長「換黨做做看」的問題，有37.8%認為讓國民黨繼續做，而有35.3%的民眾認為應該改換民進黨擔任市長一職。

這份數據也證明能若想候選人成為盧秀燕的後繼者，國民黨所提出的人選必須和盧秀燕一樣擁有跨越藍綠藩籬的接受度以及專業形象。

再者，台中市長期以來就是個搖擺州，選民對於政治人物的喜好大於對政黨的忠誠。攤開歷任台中市長的名單，從坐穩台中13年的胡志強，十年磨一劍藍天變綠地的林佳龍，再到市長滿意度爆棚任滿八年的盧秀燕，獲得臺中選民青睞的原因從來就不是背上扛著的黨徽，而是政治人物的專業治理形象與適時端出的政策牛肉。

如今國民黨2026縣市長選舉還未定案的即是擁有全國第一、第二大票倉的新北市與台中市，比起鄭麗文的「鄭重以待」，更顯得國民黨的傲慢與輕視，更有藍營人士指出國民黨這種以拖待變得處理方式，彷彿早已將新北市、台中市視為囊中之物。

而長期與國民黨有合作默契的台中市民眾黨部主委陳清龍也直言：「國民黨趕快決定中市長人選，否則民眾黨不排除徵召前黨主席柯文哲出來參選」。

因此，親身歷經兩次台中市長選戰的盧秀燕也明白，此場選舉的成敗關鍵從來不是「國民黨如何決定出人選，而是代表國民黨參選的人能否被臺中選民接受。」

而從國民黨內本命區的鬆動，黨內支持者的對立，再到合作盟友的質疑以及中間選民的轉而保留的態度，都顯示出台中選民早已受夠而國民黨的猶豫不決，這對2026市長選舉以及意欲問鼎2028大位的自己都是十分危險的警訊。

