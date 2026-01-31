ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版


從內部撕裂到外部壓力　台灣未來不能逃避的關鍵選擇

我們想讓你知道…台灣的道路不會自動生成，唯有透過理性、自覺與行動，擺脫短期政治算計的牽制，我們才能在變局之中走出一條穩健的方向，讓台灣不只是勉強生存，而是有能力持續前行並追求卓越。

▲。（圖／記者莊喬迪攝）

▲台灣正身處一個高度緊繃的歷史交會點，內部政治光譜的極端化與外部地緣政治和經濟變局同時擠壓，使社會承受前所未有的壓力。（圖／記者莊喬迪攝）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

台灣正身處一個高度緊繃的歷史交會點，內部政治光譜的極端化與外部地緣政治和經濟變局同時擠壓，使社會承受前所未有的壓力。這個時刻所面對的危機，並非末日式的警訊，而是迫使我們正視現實並做出戰略選擇的關鍵節點。台灣的未來已無法再以「維持現狀」一語帶過，目前的情況需要公民意識的提升與集體行動來共同塑造。

擺脫短期政治算計的牽制　我們才能在變局中走出一條穩健的方向

民主韌性與社會共識的鬆動，構成當前最直接的內部考驗，這一點在回顧2025年的國內政局時格外清楚。台灣長年累積的民主成果，正面臨來自內部撕裂的消耗。

2025年立法院持續的朝野對抗，以及多項重大爭議法案的反覆攻防，清楚揭示政治不信任仍深植於制度與社會之中，許多攸關民生與國家長期戰略的政策因此停滯不前。政黨惡鬥與零和思維，使公共治理逐漸被短期算計主導，政策延續性與執行效率同步下降。

更值得警惕的是，媒體環境與社群平台的推波助瀾，使公共討論被資訊戰與同溫層效應切割，理性辯論的空間不斷縮小，極端化言論卻被不成比例地放大。

民主的深化不只取決於選舉參與，而在於公民社會是否能提升媒體識讀能力，並建立跨越政治立場的對話與監督機制，讓分歧得以被管理，而非被放任擴大。

在外部環境上，台灣必須在國際夾縫中重新確認自身的高價值定位。全球局勢快速重組，使台灣站上地緣政治的風口浪尖。回顧2025年，全球經濟明顯受到「川普2.0」效應影響，不確定性顯著升高，美國可能再度推動高額關稅政策，加劇貿易摩擦風險，對高度依賴出口的台灣構成直接挑戰。台美關係持續深化，同時兩岸關係高度緊繃，使台灣的外交與經濟布局更像是在鋼索上前行。

如何在美中競逐之間保持戰略彈性，避免被簡化為任何一方的工具或犧牲品，已成為無法迴避的課題。在經濟層面，台灣受惠於AI與新興科技浪潮，半導體先進製程與AI伺服器供應鏈維持全球領先，讓2025年的經濟成長率仍能站穩腳步。

但在貿易保護主義升溫與區域經濟整合持續推進的背景下，加上中國經濟成長趨緩與房地產危機延燒對全球需求造成影響，台灣勢必加快市場分散與產業升級，不能再滿足於製造角色，而必須朝向高附加價值的服務、創新與系統整合轉型。

最根本的考驗，則在於公民角色的轉變，從旁觀者走向真正的塑造者。政府決策固然關鍵，但民主社會的長期穩定，終究取決於公民是否願意承擔責任。當不確定性成為常態，將所有問題歸咎於政治人物，只會進一步削弱公共治理的基礎。

民主本身是一項持續進行的社會工程，需要公民主動參與政策監督、公共討論與社區行動。台灣的未來，不是由單一政黨或領袖決定，而是集體意志與公共理性的成果。我們需要更開闊的國際視野，更成熟的討論文化，以及更強的社會責任感，才能支撐民主體制在壓力下持續運作。

當前的危機，實質上是一場歷史性的轉型契機，促使台灣一方面修補民主內部的裂痕，一方面在動盪的國際環境中確立自身不可替代的戰略價值。

台灣的道路不會自動生成，唯有透過理性、自覺與行動，擺脫短期政治算計的牽制，我們才能在變局之中走出一條穩健的方向，讓台灣不只是勉強生存，而是有能力持續前行並追求卓越。

▼當前的危機，實質上是一場歷史性的轉型契機，促使台灣一方面修補民主內部的裂痕，一方面在動盪的國際環境中確立自身不可替代的戰略價值。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶大會，雷虎小組衝場。（圖／記者林敬旻攝）

霍諾德攀登101　台灣要讓世界看見什麼？

