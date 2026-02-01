那些年沒有被喊出來的痛　看《大濛》記

●鄭超睿／曾任總統府機要秘書、現為主流出版有限公司社長

前幾天二刷《大濛》。讓我意外的是，兩次觀影淚水潰堤的時間點，竟然分毫不差。

第一個哭點，不在大悲劇的場面，而是一個極其安靜的瞬間。

當阿月終於找到姊姊，她站在台下，凝視著台上正唱著歌的親人。那一刻，阿月的淚水裡，揉雜著重逢的激動，更多的是對姊姊處境的不捨。從未見過面的漂亮姊姊，為了活下去，只能在台上賣笑、討生活。那種「終於找到你」的歡喜，與「原來你過得這麼苦」的不捨同時湧上，複雜的情緒也瞬間擊穿了我。

而真正讓我無法防守的，是電影後段那些「跑馬燈式」的人生交代：阿月作文比賽第二名、後來當了老師……表面上這只是像平淡字幕般交代去向，但其中蘊藏著極高的文學張力與洋蔥。

看著字幕，我腦中浮現哥哥阿雲教妹妹「數年代過日子」的話語。他教她如何藉著快轉年代熬過時間，如何將巨大的痛苦拆解成一段段可以撐過去的日子。於是，當看到妹妹與姊姊的人生就這樣慢慢、安靜地走了下去，那種「沒有世俗的大成功、但我們活下來了」的重量，反而比任何戲劇高潮都更催淚。

那不是戲劇性的哭，是一種對歲月、對命運、對「活著」本身肅然起敬的眼淚。

相比之下，像國防醫學院撈屍那樣殘酷的場面，因為情緒是緊繃對抗的，我還能勉強撐住；但當節奏放慢，像在翻閱一本泛黃的生命相簿時，心防一鬆，淚水就再也守不住了。

整部電影，我給 9.5 分。

唯一的小遺憾，是最後趙公道的那場戲。私心認為，若能直接讓那些人生跑馬燈搭配 9m88 的片尾曲收束，讓情緒停在那個餘韻裡，或許會更具詩意與後勁。

有些朋友（特別是政治立場偏深藍的）質疑劇情誇張，認為特務頭子接收受難者遺孀、貪腐殘忍的情節不可能發生。但歷史告訴我們，類似的事實確實存在，只是許多人選擇不願正視。那個特務頭子最後「安全下莊」、安享晚年的結局，不只是劇情，更是台灣「轉型正義未竟之業」的殘酷縮影。

許多加害者從未道歉，甚至自認「奉命行事」；而無數受難者（絕大多數是被冤枉）家屬，只能靠著時間，慢慢將傷痛壓進生活的皺摺裡。

兩次在電影院讓我動容的風景，是觀眾席裡有不少長輩。電影結束後，沒人急著離場，大家靜靜坐著聽完片尾曲。那種安靜不是冷場，是一種思緒被電影帶走、尚未歸來的沈默。

附近一位老人家輕聲說：「電影很好看。」那一刻我突然覺得，《大濛》不只是電影。它像是一段被壓在許多年長者心底已久的記憶，終於被溫柔地翻開，讓人可以安靜地正視它一眼。

有些電影看過就過去了；但《大濛》是那種你以為情緒已過，回家後卻仍在心裡慢慢發酵的作品。誠摯推薦還沒看過的朋友，請給自己一次被這部好片感動的機會。

