ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

那些年沒有被喊出來的痛　看《大濛》記

我們想讓你知道…有些電影看過就過去了；但《大濛》是那種你以為情緒已過，回家後卻仍在心裡慢慢發酵的作品。誠摯推薦還沒看過的朋友，請給自己一次被這部好片感動的機會。

 

●鄭超睿／曾任總統府機要秘書、現為主流出版有限公司社長

前幾天二刷《大濛》。讓我意外的是，兩次觀影淚水潰堤的時間點，竟然分毫不差。

第一個哭點，不在大悲劇的場面，而是一個極其安靜的瞬間。

當阿月終於找到姊姊，她站在台下，凝視著台上正唱著歌的親人。那一刻，阿月的淚水裡，揉雜著重逢的激動，更多的是對姊姊處境的不捨。從未見過面的漂亮姊姊，為了活下去，只能在台上賣笑、討生活。那種「終於找到你」的歡喜，與「原來你過得這麼苦」的不捨同時湧上，複雜的情緒也瞬間擊穿了我。

而真正讓我無法防守的，是電影後段那些「跑馬燈式」的人生交代：阿月作文比賽第二名、後來當了老師……表面上這只是像平淡字幕般交代去向，但其中蘊藏著極高的文學張力與洋蔥。

看著字幕，我腦中浮現哥哥阿雲教妹妹「數年代過日子」的話語。他教她如何藉著快轉年代熬過時間，如何將巨大的痛苦拆解成一段段可以撐過去的日子。於是，當看到妹妹與姊姊的人生就這樣慢慢、安靜地走了下去，那種「沒有世俗的大成功、但我們活下來了」的重量，反而比任何戲劇高潮都更催淚。

那不是戲劇性的哭，是一種對歲月、對命運、對「活著」本身肅然起敬的眼淚。

相比之下，像國防醫學院撈屍那樣殘酷的場面，因為情緒是緊繃對抗的，我還能勉強撐住；但當節奏放慢，像在翻閱一本泛黃的生命相簿時，心防一鬆，淚水就再也守不住了。

整部電影，我給 9.5 分。

唯一的小遺憾，是最後趙公道的那場戲。私心認為，若能直接讓那些人生跑馬燈搭配 9m88 的片尾曲收束，讓情緒停在那個餘韻裡，或許會更具詩意與後勁。

有些朋友（特別是政治立場偏深藍的）質疑劇情誇張，認為特務頭子接收受難者遺孀、貪腐殘忍的情節不可能發生。但歷史告訴我們，類似的事實確實存在，只是許多人選擇不願正視。那個特務頭子最後「安全下莊」、安享晚年的結局，不只是劇情，更是台灣「轉型正義未竟之業」的殘酷縮影。

許多加害者從未道歉，甚至自認「奉命行事」；而無數受難者（絕大多數是被冤枉）家屬，只能靠著時間，慢慢將傷痛壓進生活的皺摺裡。

兩次在電影院讓我動容的風景，是觀眾席裡有不少長輩。電影結束後，沒人急著離場，大家靜靜坐著聽完片尾曲。那種安靜不是冷場，是一種思緒被電影帶走、尚未歸來的沈默。

附近一位老人家輕聲說：「電影很好看。」那一刻我突然覺得，《大濛》不只是電影。它像是一段被壓在許多年長者心底已久的記憶，終於被溫柔地翻開，讓人可以安靜地正視它一眼。

有些電影看過就過去了；但《大濛》是那種你以為情緒已過，回家後卻仍在心裡慢慢發酵的作品。誠摯推薦還沒看過的朋友，請給自己一次被這部好片感動的機會。

▼電影《大濛》。（圖／華文創提供）

▲電影《大濛》。（圖／華文創提供）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►霍諾德攀登101　台灣要讓世界看見什麼？

►關鍵時刻　中國政局的歷史抉擇與可能演變

►賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

投稿
申訴
關鍵字: 鄭超睿 雲論 白色恐怖 電影 大濛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
那些年沒有被喊出來的痛　看《大濛》記
從內部撕裂到外部壓力　台灣未來不能逃避的關鍵選擇
長榮馬國女大生命案　當「可教化」踐踏一條人命
國民黨還在選妃中　台中市選民卻早已受夠
強勢治理卻換不到掌聲的川普

推薦閱讀

國民黨還在選妃中　台中市選民卻早已受夠

那些年沒有被喊出來的痛　看《大濛》記

霍諾德攀登101　台灣要讓世界看見什麼？

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

從內部撕裂到外部壓力　台灣未來不能逃避的關鍵選擇

長榮馬國女大生命案　當「可教化」踐踏一條人命

強勢治理卻換不到掌聲的川普

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

關鍵時刻　中國政局的歷史抉擇與可能演變

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到..

相關文章

從內部撕裂到外部壓力　台灣未來不能逃避的關鍵選擇

從內部撕裂到外部壓力　台灣未來不能逃避的關鍵選擇

台灣正身處一個高度緊繃的歷史交會點，內部政治光譜的極端化與外部地緣政治和經濟變局同時擠壓，使社會承受前所未有的壓力。這個時刻所面對的危機，並..

1/31 07:00

長榮馬國女大生命案　當「可教化」踐踏一條人命

長榮馬國女大生命案　當「可教化」踐踏一條人命

國民黨還在選妃中　台中市選民卻早已受夠

國民黨還在選妃中　台中市選民卻早已受夠

睽違14年！金馬最佳劇情片《大濛》破億了　劉冠廷急討債：導演說要寫外傳

睽違14年！金馬最佳劇情片《大濛》破億了　劉冠廷急討債：導演說要寫外傳

強勢治理卻換不到掌聲的川普

強勢治理卻換不到掌聲的川普

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

國民黨還在選妃中　台中市選民卻..

國民黨還在選妃中　台中市選民卻..

那些年沒有被喊出來的痛　看《大..

霍諾德攀登101　台灣要讓世界..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

從內部撕裂到外部壓力　台灣未來..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面