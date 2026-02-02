從15%關稅談起　立法院此刻承擔的不只是表決責任

▲立法院即將審議並通過與美台貿易相關的關稅與法規調整。這不僅是國內政治攻防的一環，更是一場直接攸關台灣國際信用與對外關係的制度性測試。（圖／記者屠惠剛攝）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

在最新一輪美台經貿談判結果出爐後，台灣在一個高度不對稱、制度條件極為不利的結構下，成功取得與日本、南韓相同的 15% 對美出口關稅待遇，且不再疊加既有關稅，實質建立與日韓「平等競爭」的地位。對一個既沒有與美國正式外交關係、也沒有軍事同盟、甚至未簽署自由貿易協定（FTA）的經濟體而言，這樣的成果，確實得來不易。

接下來，立法院即將審議並通過與美台貿易相關的關稅與法規調整。這不僅是國內政治攻防的一環，更是一場直接攸關台灣國際信用與對外關係的制度性測試。

在民主體制下批判理所當然 但「動機」決定評價

在民主國家，在野黨對重大經貿談判提出質疑，本屬常態。若批判出於求好求善，針對條文細節、產業衝擊、配套不足提出監督與修正，自然能獲得民眾共鳴，也有助於政策完善。

然而，若批判的出發點並非改善政策，而是基於「故意敗事、扯後腿」的政治計算，後果就不只是內政紛擾，而可能直接傷害台灣的對外信譽，甚至引發實質報復。

談判不是做夢的場地，而是實力與智慧交鋒的戰場。一個國家若在完成談判後，因內部政治操作而遲遲無法履約，對外界釋放的訊號只有一個：這個國家「說了不算」。

南韓國會的警示 大國耐心不是無限的

日前，南韓國會一度對美韓經貿談判相關法案出現重大阻礙，引發美方高度不滿。隨後，美國總統川普公開放話，若協議無法順利推進，將考慮提高對韓國產品的關稅水準。相關消息傳出後，南韓國會迅速調整立場，完成必要程序。

無論最終關稅是否真的調升，這個過程本身已充分說明一件事：

在川普式的談判邏輯下，國會僵局會被視為挑戰，而非民主美德。對美國而言，協議能否被履行，遠比對方內部政治如何運作來得重要。

台灣承受不起 「示範性反擊」的代價

若在野的藍白政黨於立法院刻意擱置、杯葛，甚至否決美台經貿談判結果的相關法案，首當其衝的，不會是執政黨，而是出口導向的製造業、仰賴美國市場的傳統產業、以及已經依 15% 關稅進行布局的企業與勞工。

工商界勢必出現強烈反彈，而更大的風險在於：沒有耐性的川普可能將台灣視為「不可靠的談判對象」，進而採取關稅、投資或行政手段進行反制。

更令人憂心的是，台灣至今仍未完全通過部分已獲美方同意的軍事採購清單。在川普高度連結「經貿—安全—政治」的思維下，是否可能將經貿問題與安全議題交叉施壓，並非杞人憂天。

▼在川普式的談判邏輯下，國會僵局會被視為挑戰，而非民主美德。對美國而言，協議能否被履行，遠比對方內部政治如何運作來得重要。（圖／路透）

在野黨需要的是國際視野 而不是單一押注

對在野黨而言，真正負責任的做法，並非一味反對，而是展現國際視野與執政準備。

一個志在執政的政黨，不能只全心押注於對岸關係的經營，卻忽略民主同盟體系對台灣經濟與安全的實質影響。若未來有機會執政，卻因長期破壞與主要夥伴的信任，而在國際社會寸步難行，代價終究要由全民承擔。

在野黨該扮演什麼角色？

在美台經貿發展中，在野黨的關鍵任務應該是：

（1）監督而非否定談判成果，聚焦配套、產業調適、勞工衝擊，而非推翻整體架構。

（2）要求政府提出中長期制度化路線圖包含如何將一次性關稅成果，轉化為長期可預期的經貿制度。

（3）強化國會對外交與經貿專業的累積讓台灣國會被視為理性、可合作的制度夥伴，而非政治不確定性來源。

朝野如何合作 才能為台灣爭取更好的未來？

此刻，最符合台灣整體利益的路徑，應該是：

（1）朝野一致通過既有談判成果，穩住對外信用。

（2）在國內展開政策辯論，但不對外釋放毀約訊號。

(3) 共同要求政府提出下一階段美台制度性經貿安排的戰略藍圖。

唯有如此，台灣才能在沒有 FTA、沒有正式同盟的現實下，繼續累積制度資本，而非讓短期政治算計，耗損長期國家利益。

結語

15% 關稅不是終點，而是一個得來不易的立足點。立法院此刻的選擇，攸關的不只是某一項法案的通過與否，而是台灣是否被國際社會視為一個說到做到、值得信任的民主夥伴。這是對執政黨的考驗，更是對在野黨的試金石。

▼在野黨的關鍵任務應該是：監督而非否定談判成果，聚焦配套、產業調適、勞工衝擊，而非推翻整體架構。（示意圖／港務公司提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。