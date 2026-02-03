義大利如何從一帶一路轉向美國盟友體系

▲義大利曾被視為中國進入歐洲核心產業的重要入口，2010年代中期義大利就是中國一帶一路的歐洲代表。（圖／達志影像／shutterstock）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

義大利曾被視為中國進入歐洲核心產業的重要入口，2010年代中期義大利就是中國一帶一路的歐洲代表。2015年，中國國有企業中國中化集團入股並控股義大利輪胎龍頭倍耐力，象徵中歐產業合作邁入新階段。2019年，義大利更成為七大工業國中唯一正式加入一帶一路倡議的國家。當時的政策思維，仍將中國資本視為經濟成長與投資補充的重要來源。

中資深度參與歐洲頂級品牌與關鍵產業的黃金時代 已正式結束



不到十年，情勢已徹底逆轉。義大利政府不僅正式退出一帶一路架構，更透過法律與行政工具，系統性削弱中資在關鍵企業的影響力。倍耐力案成為這場轉向的代表性案例，顯示商業邏輯已被重新納入國家安全與地緣政治的優先框架之中。

義大利政策轉向的制度核心，在於「黃金權力（Golden Power）」機制的全面啟動。這項制度允許政府在涉及國家戰略資產的產業中，直接介入企業治理與控制權安排。中化集團雖仍保有最大股東身分，卻被實質降級為純財務投資者，關鍵決策、人事任命與長期投資方向均受到限制。這種做法在形式上維持市場秩序，在實質上完成去中資化，成為歐洲國家常被提及的範例。

在技術與資料層面，義大利政府特別強調資料主權與技術外流風險。倍耐力近年發展的智能輪胎與車聯網應用，涉及即時感測、跨境資料傳輸與演算法分析，已被納入關鍵數據基礎設施（Critical Data Infrastructure）的安全範疇。任何與中國國有資本存在結構性連結的企業，均被視為潛在風險來源。

義大利本土股東與管理層的立場轉變，來自於市場現實的壓力。倍耐力最具獲利能力與品牌價值的市場位於北美，而美國近年已將聯網車輛安全（Connected Vehicle Security），與供應鏈可信度（Trusted Supply Chain）列為監管重點。在這套標準下，與中資存在深度關係的企業，極可能被排除於市場之外。對企業而言，保住美國市場的入場資格，遠比維持既有股權結構更具生存意義。

這樣的趨勢並非義大利特例，而是西方國家的集體轉向。荷蘭以國安為由，限制安世半導體 的中資影響力，歐盟則在資通訊領域要求成員國排除 華為 與 中興通訊 等被列為高風險供應商的企業。這些行動顯示，歐洲已將中資納入系統性安全審查，而非單純的市場參與者。

美國的立場更為明確。透過 美國外國投資審查委員會，華府對涉及感測器、資料蒐集與聯網功能的產品，採取接近零容忍的審查標準。這種制度本質上是一種去風險化（De-risking）政策，而非全面脫鉤。歐洲企業若希望持續進入美國高端市場，必須主動調整資本結構與供應鏈配置。

在這個背景下，義大利的轉向不再是單純的外交選擇，而是國家定位的再確認。從一帶一路時期的經貿務實路線，轉向美國與西方盟友主導的安全與技術體系，排除中資成為不可避免的政策結果。商業利益不再是最高原則，制度安全與戰略一致性已成為核心考量。

這場轉變釋放出清楚訊號。中資深度參與歐洲頂級品牌與關鍵產業的黃金時代，已正式結束。未來的跨國企業，將難以在大國競逐之間維持模糊空間。站隊，正逐步成為結構性現實。

對台灣而言，義大利的經驗提供了一個高度具體的參考案例，顯示民主國家如何透過制度工具，在不引發市場動盪的情況下，完成地緣政治導向的產業重組。

