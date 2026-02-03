EPPD進展與台灣的下一步

▲第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）近期舉行，並對外公布相關內容。（示意圖／達志影像）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）近期舉行，並對外公布相關內容。EPPD是一項自2020年起運作的台美經濟對話平台，主要目的在於缺乏正式經貿協定的情況下，提供雙方就產業、供應鏈與相關政策進行協調的機制。本屆對話雙方達成較具體在合作項目與後續推動方向的安排。

從制度層面來看，EPPD並未觸及市場開放或關稅減讓等具法律拘束力的議題，而是以政策協調與產業合作為核心。此一設計，使其得以避開高度敏感的制度談判，轉而聚焦於可操作性較高、調整彈性較大的合作項目。

合作議題 整體發展方向

本屆EPPD所涵蓋的合作領域，包括AI、半導體、關鍵礦物、無人機、數位基礎建設與高科技人才等項目。這些議題一方面反映美國近年對經濟安全、供應鏈韌性與科技競爭的高度關注，另一方面也與台灣的產業結構、科技優勢與政策發展方向存在一定程度的重疊。

從結構面觀察，這類合作多屬於「中長期產業能力建構型」議題，其影響不會立即反映在貿易金額或投資數據上，而是透過制度安排、技術路徑選擇與人才培育機制，逐步影響產業分工位置與競爭力結構。因此，EPPD的合作成果較難以單一量化指標衡量，而需從其是否有助於建構長期產業發展方向來觀察。

進一步來看，這些合作議題之間具有高度關聯性，而非各自獨立運作。以AI、半導體與無人機為例，三者在實務上高度依賴跨領域研發能力、系統整合經驗、軟硬體協同設計，以及高階工程與應用型人才的長期供給。

若合作僅停留在個別專案層次，而未能在人才培育、研發體系建構、標準接軌或法規環境等面向形成橫向連結，其對整體產業結構的影響將相對有限。

此外，關鍵礦物與數位基礎建設等議題，涉及更上游的資源取得與更底層的制度與基礎設施配置，與先進製造與應用產業之間存在明顯的前後端連結。若能在EPPD架構下逐步建立跨議題的政策協調與資訊回饋機制，相關合作有機會從單點合作，發展為較具系統性的產業支持網絡。

綜合而言，EPPD涵蓋的AI、半導體、關鍵礦物與人才等合作議題，能否從分散的個別專案，逐步形成跨領域、跨政策工具的整合邏輯，將影響其對台灣產業結構的長期意義。基於此，EPPD後續的關鍵，不僅在於合作項目的數量，而在於是否能使合作成果產生放大效果。

「非紅供應鏈」的推動

EPPD多次提及「非紅供應鏈」與可信賴體系，顯示相關合作已被置於更廣泛的地緣政治與經濟安全框架之中。對台灣而言，此合作方向有助於分散對單一市場的依賴，也與近年全球供應鏈朝向分散化、區域化發展的趨勢相互呼應。

不過，從實際經濟運作角度來看，供應鏈去風險化往往伴隨一系列調整成本，包括生產據點重新布局、供應商體系調整，以及法規遵循與資安要求的提升。這些成本未必會立即反映在財務數據上，但將逐步影響企業的投資決策、營運彈性與資本配置策略。

因此，「非紅供應鏈」所帶來的影響，並非單純的戰略立場選擇，而是一項同時牽涉企業成本吸收能力、政策工具設計與產業整體承受程度的綜合議題。

其實際效果，取決於相關政策是否能在安全考量與產業競爭力之間取得適度平衡，並兼顧企業調整成本與承受能力，而非僅以單一政策目標作為評價基準。此將是後續推動過程中必須正視的關鍵環節。

第三國合作的定位與延伸

EPPD下第三國合作內容，可視為台美經貿合作另一模式。此與台灣過去新南向政策中強調的「與他國合作、共同開發第三地市場」相近，核心在於透過多方合作分散風險，並拓展更大的經貿空間。

從政策角度來看，第三國合作的關鍵不在於合作案的數量，而在於台灣在合作架構中所扮演的角色是否清楚。若能持續參與關鍵技術、制度設計或供應鏈核心環節，相關合作才有機會累積長期影響力。

在此脈絡下，EPPD推動的第三國合作，也凸顯重新檢視新南向政策的必要性。隨著國際經貿環境持續變化，如何調整新南向政策，使其與台美第三國合作形成互補而非平行推進的關係，將影響台灣對外經貿布局能否更具一致性與延續性。

結語 維持可持續性

整體而言，第六屆 EPPD 顯示，台美經貿互動已逐步形成一套可持續運作的對話機制，其特色在於透過功能性合作累積實質內容，而非追求一次性的制度突破。這樣的運作方式，使雙邊合作保有必要的彈性，也為後續調整留下空間。

值得注意的是，在川普政府去年與多個國家達成大量經貿協定與政策約定後，今年可視為進入「落實與兌現」的關鍵階段。在此背景下，問題已不僅在於是否存在協定或承諾，而在於如何在眾多約定之中辨識優先順序、推動具體進展，並確保相關安排能夠轉化為實質效果。

從制度運作的角度來看，這樣的情勢也凸顯各國內部推動與協調機制的重要性。台灣目前跨部會運作的「經濟外交工作小組」，正是在此脈絡下發揮其制度功能，不僅促有助於EPPD 相關成果的形成，也提供一個讓對外經貿議題能在行政體系內持續銜接、整合與調整的運作條件。

因此，EPPD的後續發展，與其著眼於單次會議成果，不如從其作為經貿對話機制的可持續性加以觀察。在國際協定與政策約定進入落實階段的情況下，未來能否透過穩定的內部協調條件，將對外承諾轉化為具體行動，將決定EPPD在台美經貿互動中的實際功能。

▼台灣目前跨部會運作的「經濟外交工作小組」，正是在此脈絡下發揮其制度功能，不僅促有助於EPPD 相關成果的形成，也提供一個讓對外經貿議題能在行政體系內持續銜接、整合與調整的運作條件。（示意圖／總統府提供）

