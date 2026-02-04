ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
雲論
柯文哲的「綠白和」與「藍白分」政治操作

我們想讓你知道…台灣政局正走入關鍵分合的微妙且複雜的政治時刻，柯文哲的民眾黨將會何去何從？賴清德總統絕對就是主導走向的最關鍵角色，一念之間就可以改變很多的局與勢。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲政治交錯與交叉運用的結果，務實且功利的柯文哲就是要讓民眾黨獲取最大的政治利益，讓8席立委的政治價值與能量發揮到極致，待價而沽。（圖／記者李毓康攝）

●陳淞山／專欄作家

柯文哲的民眾黨在這兩年的立法院運作裡，秉持著藍白合的政治操作策略，在立法院扮演國民黨政治附庸的角色，讓民進黨的少數執政付出了極為慘痛的政治代價，但也因此讓柯文哲因為涉及京華城容積率弊案爭議而遭羈押一年多，雖已解除羈押但將於3月26日進行一審宣判，民眾黨如今又因為兩年條款的政治更迭，在2月1日由6位新科立委替補上場，創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長，將直接參與黨內重要會議，與黃國昌黨主席形式上「共治」民眾黨的政治運作。

柯文哲政治操作必然有「和戰」兩手策略　就是要讓民眾黨獲取最大政治利益

未來柯文哲與民眾黨的可能政治走向也開始呈現各種複雜的政治態樣，綠白之間是否可能政治和解來共創新局？而原本的藍白合又因涉及11月底地方選舉的縣市長人事布局的合作爭端產生微妙的變化，藍白分工合作的政治態勢又會有何演變？正考驗著台灣政局的分合新發展與新變數，未來恐怕會有許多令人意想不到的新政治組合與操作，關鍵人物就在賴清德總統與柯文哲創黨主席身上。

單憑現任優先與民調勝負來決定藍白合可能縣市長的人選，基本上就是「虛有其表」的政治表演秀，民眾黨根本無法發揮並體現關鍵少數的政治實力與能量，非常容易讓民眾黨步入逐漸泡沫化的政治危機，而國民黨的讓與不讓則是藍白合能否順利成形的關鍵所在！

畢竟，純以新北市、宜蘭縣、嘉義市與彰化縣的政治客觀現實環境，這是藍白合最具政治指標與風向價值的選區，若從民調來解決合作提名的縣市長人選，民眾黨幾乎無人可以勝出，這樣的政治合作與結盟，說穿了，就是民眾黨「自取滅亡」的政治操作，倘若如此，為什麼還需要藍白合來成就國民黨呢？

正因為如此，柯文哲的政治操作就必然需要有「和戰」兩手策略來逼迫國民黨讓步，甚至讓民進黨必須考量能否與民眾黨進行政治和解的交易協商？

這也就是為什麼柯文哲會率先透過黨內本土派立委陳昭姿與民進黨柯建銘總召會談的「出招」，讓國民黨正視並掂量藍白合可能破局的政治殺傷力究竟會有多大的嚴重衝擊，同時，也讓賴清德的民進黨必須重新檢討不與民眾黨和解可能付出的慘痛代價究竟有多高的政治權衡？

政治交錯與交叉運用的結果，務實且功利的柯文哲就是要讓民眾黨獲取最大的政治利益，讓8席立委的政治價值與能量發揮到極致，待價而沽！

▼單憑現任優先與民調勝負來決定藍白合可能縣市長的人選，基本上就是「虛有其表」的政治表演秀，民眾黨根本無法發揮並體現關鍵少數的政治實力與能量，非常容易讓民眾黨步入逐漸泡沫化的政治危機。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

台灣政局走入關鍵分合時刻　賴清德一念之間可以改變很多局與勢

賴清德總統的擇善固執與政治偏執個性，人盡皆知，大罷免挫敗之後已有所收斂，但本性難移！對於柯文哲遞出的政治橄欖枝故意視而不見，綠白和解的政治曙光頓時幻滅，甚至還準備拿柯建銘總召當戰犯來祭旗，用蔡其昌立委爭取替換柯建銘的立院總召之位，似乎看起來就是不給柯文哲與民眾黨「留有餘地」並開戰到底！

然而，看到立法院上個會期最後一天通過了那麼多的藍白合法案，國民黨的救國團黨產再生了，中天電視台即將復活了，中央政府總預算與國防採購1.2兆元特別預算的法案，還是卡關難以付委審查等等，難道就只能再用覆議、釋憲、不副署等手段來加以因應？難道就只能繼續看著國家陷於政治空轉危機而失能、失序嗎？

政治本就不是非白即黑或非黑即白，中間原本就有許許多多的灰色地帶可以彈性處理或權衡運作空間，為什麼就一定要用「仇恨值」來搞個你死我活的雙輸結果呢？綠白和解的政治選擇可能性難道不能重新評估再思考嗎？「以戰養戰」的政治操作策略難道就沒有改弦更張的可能性嗎？

同樣地，網紅黨主席鄭麗文所領導的國民黨，在藍白合的地方選舉布局上還沒有什麼成績可以展現，黨內政治整合之功還未見成效之際，搞什麼國共論壇或智庫論壇，就真的對兩岸和平發展有實質的作用嗎？難道就真的以為這對鄭麗文黨主席與習近平總書記的國共領導人會談有幫助嗎？搞不定國民黨內的政治整合，搞不定藍白合的縣市長選舉合作，習近平總書記難道真的肯與鄭麗文黨主席會面嗎？

別傻了，政治講求的是實力原則，沒有真功夫，沒有該有的政治價值與作用，「鄭習會」就是假議題，就是一廂情願的「搏眼球」政治操作，中共領導當局才不是吃素的，別想只靠短暫的擋中央政府總預算與對美軍購國防特別預算，就幻想能夠一步登天「挾習自重」吧！

總之，台灣政局正走入關鍵分合的微妙且複雜的政治時刻，柯文哲的民眾黨將會何去何從？賴清德總統絕對就是主導走向的最關鍵角色，一念之間就可以改變很多的局與勢。

鄭麗文黨主席在藍白合問題上並沒有展現應有的領導整合能力與政治魄力，倘若不能在上述幾個縣市長爭議上處理好讓與不讓的政治交易權衡運作，恐怕所謂的「鄭習會」也是緣木求魚罷了

▼台灣政局正走入關鍵分合的微妙且複雜的政治時刻，柯文哲的民眾黨將會何去何從？賴清德總統絕對就是主導走向的最關鍵角色，一念之間就可以改變很多的局與勢。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 。（圖／記者黃克翔攝）

投稿
申訴
陳淞山專欄

陳淞山專欄 陳淞山

專欄作家、新興民族基金會董事。曾任考試院保訓會委員、立法院國會助理工會理事、卸任總統陳水扁辦公室主任、新世紀國會辦公室執行長、前立委陳水扁辦公室主任、正義連線辦公室主任、沈富雄、葉菊蘭立委辦公室特別助理。

陳淞山最新文章

