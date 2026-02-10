聲明稿／iROO「繽紛衣廣告標示案」與「茂晴股權交易案」雙獲無罪確定、正義終還清白

▲本土服飾品牌iROO的兩大司法爭議案件，日前正式判決皆獲無罪確定。

【聲明稿】

圖、文／iROO提供

纏訟數年 無罪確定

針對近年依洛公司負責人劉本謙與極光公司負責人林少萍因合資茂晴公司，因而衍生的兩大司法爭議案件，「茂晴公司股權交易案」與「繽紛衣廣告標示案」，歷經多年審理，二審臺灣高等法院於日前正式判決，兩案皆獲判無罪確定。

走出陰霾 迎向陽光

面對外界的關注，依洛公司表示，這段時間是對品牌極大的試煉，公司深切反省內部管理瑕疵，絕無不法行為、絕無欺騙之心；感謝司法洗刷負責人劉董與公司的冤屈，還給清白，這份公道雖然來得不易，但讓公司更有勇氣繼續前行。

依洛公司進一步提到，公司自1999年成立以來，始終秉持誠信負責、誠實經營的理念。隨著法律陰霾散去，往後將以此次事件為契機，全面優化研發、生產、行銷間的溝通流程，並導入嚴謹檢驗程序，深耕企業誠信文化。

有關司法案件之緣起

有關刑事案件起因於林少萍女士與劉本謙董事長曾合組茂晴公司，期間林女士因背信轉單，經該公司監察人劉文光向調查局提告，林女士嗣經臺灣高等法院判處有期徒刑6個月並沒收犯罪所得確定在案。林女士乃另外興訟，以其溢價向劉董買受茂晴公司股票換取不提告，劉董卻隱匿有提告之情，或第二代繽紛衣廣告不實，提告劉本謙董事長涉有詐欺等語。

關於「茂晴股權交易案」

本案經臺灣高等法院「113年度上易字第2371號」詳查後，認定林少萍所屬澳捷公司於向劉董依悅公司買受股權時，未曾討論所謂個人紛爭之問題，亦未將不得對林女士個人提出刑事告訴，作為交易之條件；再依茂晴公司109年資產負債表，當年度之存貨會計價值為3,065萬7,997元，如依定倍率決定其實際價值，則高達2億4,526萬3,976元，縱以最低之3折給予經銷商，亦達7,357萬9,193元，本案股權交易案，澳捷公司除取得股權外，仍獲得實際價值估計可達2億餘元之存貨，自無林女士所謂溢價交易以換取不提告之情形，法院因而認定劉董沒有成立詐欺取財之餘地。

有關「繽紛衣廣告標示案」

按本公司所產繽紛衣有一、二代，第一代著重防曬，第二代重在防疫，二審臺灣高等法院「114年度上訴字第5111號」維持一審臺北地院無罪判決確定，主要係認定有關第二代繽紛衣重在防疫，且並非全部品項均無防曬功能，第二代繽紛衣文宣內容縱有出入，然公司對於商品是否完全符合行銷內容，係由公司內部各部門負責，負責人鮮少親自全部參與，本案第二代商品文宣上縱有誤引第一代繽紛衣有防曬效果之情事，難遽認身為董事長之劉本謙，主觀上有何詐欺故意；況依有關消費者之證言，其等係因顏色造型等而購買，並非全因廣告之內容而陷於錯誤，購買二代繽紛衣，故難認本案有所謂施用詐術之情。

高等法院判決書特別提到，本公司在發現標示爭議後，積極與消費者辦理退換貨等事宜，顯示本公司第一時間即啟動內部調查與流程優化，展現積極負責的企業誠信態度，此與所謂刑事犯罪存有本質上絕對的差異！本公司為提升防疫效能投入鉅資研發，生產第二代繽紛衣，豈可能無端自毀品牌商譽。

結語

有關「茂晴股權交易案」、「繽紛衣廣告標示案」的爭議，已經法院認證純屬單純商業交易與企業內部產銷溝通之問題，董事長劉本謙並未涉有任何詐欺之行為，各該刑事判決不僅還原了商業交易與產銷之真相，且捍衛了本土企業家的清譽，更實現了司法的正義。

依洛公司再次強調，這段期間最感謝廣大消費者與合作夥伴的堅定支持，未來公司將以更高標準自我要求，穩健前行，展現本土時尚領航者的責任與氣度。