華府施壓方式改變！川普時代點名成常態　國民黨深陷同溫層恐內外失據

我們想讓你知道…在華府這樣的政治語境下，台灣國會的預算僵局不再被視為單純的內政攻防，而被迅速轉譯成「台灣是否認真自保」「台灣是否值得被支持」的信任測驗。

▲美國參院軍委會主席威克（Roger Wicker）3日罕見發文重批台灣在野黨。（圖／Roger Wicker社群平台）

▲美國參院軍委會主席威克（Roger Wicker）3日罕見發文重批台灣在野黨。（圖／Roger Wicker社群平台）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國參議員羅傑・威克（Roger Wicker）與丹・沙利文（Dan Sullivan）近日先後在社群平台發文，直接點名台灣立法院反對黨大幅削減賴清德總統的國防預算，並對立法院未能通過台灣自衛所需預算表示失望。

威克強調，原始提案為急需武器系統提供資金，立法院應重新考慮，尤其在中國威脅加劇之際更不應拖延。沙利文的措辭更重，他指出台灣立法院上週休會未能通過自衛預算，同一時間負責此事的反對黨國民黨領導層卻在北京與中共會面、並計畫更大規模接觸，「背後含義不言而喻」，並警告為向中共低頭而削減國防開支，無異於玩火。

在華府這樣的政治語境下，台灣國會的預算僵局不再被視為單純的內政攻防，而被迅速轉譯成「台灣是否認真自保」「台灣是否值得被支持」的信任測驗。

更糟的是，當「刪預算」與「赴北京」這兩個畫面被放在同一個時間軸上，政治敘事就會自動被拼成一條線：有人在削弱台灣自我防衛能力、同時向北京示好。無論台灣內部是否另有政治考量，華府現在的判讀往往只看訊號，不看委屈。

同一時間，《華爾街日報》報導指出，面對美國盟友體系在川普時代出現不確定性，許多美國長期夥伴都在尋求分散風險、降低對華盛頓依賴，甚至在部分議題上與北京靠攏；但對台灣而言，放棄美國從來不是選項，因為中國威脅的現實與軍事不對稱，使台灣普遍認為唯有美國協助才能避免落入北京之手。

賴清德總統也在此背景下公開表態，台灣將加倍深化與美國的經濟與戰略連結，聚焦AI、無人機、關鍵礦產與排除中國的供應鏈，並在美台經濟對話後強調「互利共贏」的合作方向。

台灣先前也與美方在關稅議題上達成降低關稅、以投資換取美國半導體產能的協議，使緊張一度緩解，並進一步推動對美軍購與更高程度的政策配合。

然而，賴清德總統也向國際媒體坦言台灣內部政治挑戰巨大，反對派立委阻撓國防預算案，預算中包含美方近期批准的武器採購。更具象徵性的是，賴清德總統發表演講的同時，國民黨代表團正在北京與中共官員會面，國民黨副主席蕭旭岑主張應加強與中國的經濟關係以防遭「剝削」，並強調應透過兩岸合作從世界獲利，而不是以對抗讓他國坐享其成。執政與在野的論述，在國際媒體眼中出現明顯對比！

▼美國共和黨參議員Daniel Scott Sullivan重砲批評，台灣未能通過國防所需預算，而國民黨領導層正在北京與中共會面，背後含義不言而諭，「為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。（圖／Daniel Scott Sullivan社群平台）

▲美國共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）重砲批評，台灣未能通過國防所需預算，而國民黨領導層正在北京與中共會面，背後含義不言而諭，「為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。（圖／Daniel Scott Sullivan社群平台）

國民黨被美國參議員點名批判　一點都不意外

國民黨被美國參議員點名批判，一點都不意外，因為華府現在的政治節奏已經變了，而且會越變越硬。南韓國會先前被川普點名施壓其實已經是預告：這是一個「談好了就要做、做不到就要付代價」的時代。

美國政治人物正在跟著川普那套簡單、粗暴、有效的模式走。你可以不同意，但你不能拖；你可以阻擋，但你要提出更好的版本；你可以反對，但你要懂得溝通、懂得建立互信。最忌諱的，就是擋了又說不清楚自己要什麼，或是認為只要強硬回應，美方就會跟以前一樣願意尊重。

在台灣內部的政治議題上，執政黨很清楚統獨議題在選戰中的邊際效益已經下降，於是現在把戰線拉到「親美／親中」的區隔。在野黨如果沒有能力把自己的兩岸論述包裝成「不削弱對美、不損害安全、而是增加台灣選項」的版本，反而在國防預算上被看成拖後腿、在對外行程上被看成向北京靠攏，那就等於配合執政黨把不利於自己的戰場搭好，還自己感覺良好的站上台去當靶，任人開火。

坦白說，國民黨自從失去政權後，少了資源、少了管道、少了對美溝通的籌碼，其實很難維持對美互動，難以建立互信。這不是怪誰不夠努力，而是政治現實。

沒有長期互動，就很難在關鍵時刻被理解；沒有可信度，就很容易被貼標籤。當你在國防預算上卡關，又在政治上強調對北京的重視，美國就沒有支持你的朋友會坐下來聽你解釋台灣內政有多複雜，美國只會用它最直覺的方式理解：你不可靠。

美國覺得在野黨不可靠又怎樣？同溫層內可能會認為對美國硬起來是一種驕傲，但問題恰恰就是來自於這種同溫層效應。不可否認，各陣營同溫層都很厚，逆風講真話的人很少，因為在同溫層內享受支持很舒服，掌聲很迷人。

坦白說，被美方政治人物點名批判的傷害，其實不在媒體上強調和平使命的人身上，而是由正在地方上拚選舉、每天在市場和巷弄裡挨家挨戶拜託的在野黨候選人承擔。很多基層政治人物其實很務實，也知道國際局勢的風向很現實；他們不一定認同所有黨內操作，但在選舉現場，他們必須承受「你們是不是反美」、「你們是不是親中」這種簡化標籤帶來的壓力，還得一遍又一遍替整個政黨形象解釋。

這種苦，實在很難說出口！沒有選舉壓力的政治人物，應該思考如何替正在選舉的人減壓，而不是加壓。因為政黨要贏，不是靠同溫層裡的熱血，而是靠同溫層外的信任。

▼坦白說，被美方政治人物點名批判的傷害，其實不在媒體上強調和平使命的人身上，而是由正在地方上拚選舉、每天在市場和巷弄裡挨家挨戶拜託的在野黨候選人承擔。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼。（圖／記者呂佳賢攝）

把「顧好跟北京關係」放在第一順位　那繼續在野幾乎是必然

兩岸關係當然重要，但國民黨必須誠實問自己：兩岸關係與贏回多數信任，哪一個才是「必須」？如果國民黨認為不管台灣民意走向，都要把「顧好跟北京的關係」放在第一順位，那它繼續在野幾乎是必然，因為這樣的思考，跟台灣民意真正關心的排序不同。

台灣社會對美國的整體好感，遠遠高於對北京的好感；但藍營同溫層裡，往往只聽得到對美國不滿的聲音，久了就會以為「反美」可以動員出夠多的支持，甚至以為「反美」可以爭取到同溫層外的選民，殊不知，這條路正在把中間選民推走！

難道作為在野黨一句話都不能說？當然不是！中美斷交時，台灣民眾反美情緒高漲，對美方丟雞蛋，蔣經國總統也以嚴肅態度向美國提出最嚴重抗議，不過，他隨即部署對策，呼籲團結，穩定內政，強調「國際間無道義可言，唯力量是賴」，站穩腳步優先於抱怨，最後換來美方的台灣關係法及六項保證！

在野黨當然可以抱怨美國政治人物不該介入他國，可以批評參眾議員收軍火商政治獻金，這些都可能是事實。但請別忘了，抱怨換不來支持，甚至連尊重都會賠掉！

換句話說，要用道德批判回應現實計算，只會讓自己失去談判位置。美國政壇看的是對手的能力與可信度，完全不會想聽抱怨，委屈與情緒分享。

對絕大多數台灣人民來說，維持現有的生活方式比在野黨能不能重新執政重要太多，而美國雖然讓老百姓覺得佔盡台灣便宜，可是所有的調查都顯示，台灣主流民意仍然認為美國是唯一能提供台灣安全協助的國家：同溫層內抱怨美國再大聲，只要無法傳到同溫層外，無法讓同溫層外產生共鳴，政黨就很難真正被信任，不討喜，老百姓就不會給機會！

任何政治人物和政黨都一樣，如果不願虛心面對自己的處境，不知道該用智慧在不公平的處境下找到斡旋空間，抱怨對手，埋怨被誤解，是在期待誰的同情？如果看不清現在的美國是怎麼運作，那下一波再次被點名、被施壓、被邊緣化，流失台灣民意支持，又要抱怨給誰聽？

▼國民黨必須誠實問自己：兩岸關係與贏回多數信任，哪一個才是「必須」？如果國民黨認為不管台灣民意走向，都要把「顧好跟北京的關係」放在第一順位，那它繼續在野幾乎是必然，因為這樣的思考，跟台灣民意真正關心的排序不同。（圖／蕭旭岑臉書）

▲國共智庫論壇今於中國大陸北京揭幕，副主席蕭旭岑致詞喊「兩岸中國人」。（圖／蕭旭岑臉書）

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

