將ART納入台美《矽盛世宣言》的戰略思考

我們想讓你知道…台灣不應只是被納入一個由美國主導的安全框架，而應透過ART之貿易協定簽署，爭取長期的經貿權益與話語空間的戰略底線。唯有如此，才能保證在互信、互利基礎上，深化與美國的產業對接，打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

▲。（圖／記者黃克翔攝）

▲第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）於1月27日在華府落幕，台美雙方簽署《矽盛世宣言》（Pax Silica Declaration）及台美經濟安全合作聯合聲明，宣示在人工智慧（AI）、半導體與關鍵科技領域深化合作。（圖／記者黃克翔攝）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）於1月27日在華府落幕，台美雙方簽署《矽盛世宣言》（Pax Silica Declaration）及台美經濟安全合作聯合聲明，宣示在人工智慧（AI）、半導體與關鍵科技領域深化合作。總統府並於2月3日舉行記者會，賴清德總統也發表談話，表示肯定與支持。

表面上，這是一場經貿與科技對話的成果展現；實質上，則標誌著台灣被美正式納入一套以「經濟安全」為核心、由地緣政治驅動的新科技秩序。根據美國海關去(2025)年1至10月統計，台灣已超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大與中國大陸。對台灣而言，台美《矽盛世宣言》既是難得的戰略機會，也潛藏結構性風險，值得進一步討論。

EPPD 與《矽盛世宣言》　重要內涵

台美經濟繁榮夥伴對話（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）自2020年啟動，是台美之間層級最高、議題最廣的經濟政策對話平台。本屆 EPPD 的突破性意義，在於雙方首次實體會談，並將合作重心明確轉向AI 與半導體供應鏈的「安全化」與「制度化」。

《矽盛世宣言》並非自由貿易協定，而是一種新的經濟安全安排。在此架構下，半導體與高階算力不再只是市場商品，而是國力、產業競爭力與安全的核心基礎。透過供應鏈重組、投資審查、出口管制、技術標準與關鍵礦物布局，美國試圖建立一個「可信、非紅、具韌性」的先進科技體系，台灣則被納入其核心運作節點。

本次EPPD聚焦供應鏈安全、關鍵礦物合作、第三國合作與雙邊經濟合作等四大支柱，在供應鏈安全上，台美成立多個工作小組，推動 AI 晶片、伺服器、無人機、機器人與智慧醫療等應用合作；在關鍵礦物方面，雙方合作稀土與重要原料的分散供應；第三國合作則希望將台美模式複製至友邦與新興市場；雙邊經濟合作則聚焦避免雙重課稅與投資審查協調。整體而言，矽盛世的核心目標，是在美中科技競爭白熱化、AI 快速重塑全球產業的時代，建立一個由民主夥伴主導的高科技安全秩序。

在此四大支柱下，如同賴清德總統所強調，政府將以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業進一步立足台灣、布局全球、行銷全世界。

台灣「矽盾」　是否面臨外移風險

如上所述，EPPD 與《矽盛世宣言》為台美合作的重要基礎，但對台灣是機遇，也隱藏風險。1月15日，台灣才與美國達成貿易協議，將台灣輸美商品關稅從先前的20%下調至15%，與日本、韓國持平，且不疊加最惠國待遇稅率。

附帶條件之一是，台灣半導體和科技企業將進行至少2,500億美元新的直接投資，用於在美建立與擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力。不少人擔心有「矽盾」之稱的台灣半導體產業鏈是否有大量外移(資金、人才及技術與產量)，而造成空洞化的危機。如今，又簽署《矽盛世宣言》，恐加深外移疑慮。

吾人以為，短期內，台灣半導體(特別是台積電)在先進製程與先進封裝上的不可替代性，使其在矽盛世體系中具備關鍵地位，也換取了一定程度的市場穩定與地緣政治緩衝。

然而，從中長期來看，風險並未消失，而是轉為結構性。隨著美國、日本與歐洲積極建立備援產線與在地製造能力，台灣可能面臨產能分流與技術擴散的壓力。外移不必然是一次性掏空，而可能是漸進式的功能轉移：製造留在台灣，決策與標準逐步外移。若台灣長期被鎖定為「高階製造中心」，而非研發、系統整合與規則制定者，其戰略價值將隨時間遞減。

再者，此次 EPPD 讓台灣「坐上桌」，但是否「能說了算」，仍需冷靜評估。美國白宮於2025年7月公布的「人工智能行動計畫(AI Action Plan)」包括三大支柱: 分別是加速AI創新、建立AI基礎設施所需專業人才以及領導國際AI外交與安全。台美雖簽署「矽盛世宣言」，然出口管制與投資審查，核心邏輯仍由美方主導，台灣多半是在既定安全框架中尋求最大利益，難有相當程度的話語權。

《矽盛世宣言》不能缺ART

所謂「台美對等貿易協定（Agreement on Reciprocal Trade , ART）」，屬於準自由貿易協定（mini-FTA）或高標準雙邊貿易協議，其設計並非全面涵蓋所有產業的傳統FTA，而是聚焦於「對等、可執行、具法律效力」的經貿規則建構。ART 的核心關注在於消除關稅與非關稅障礙，降低雙方企業進入彼此市場的制度性成本，同時透過明確的投資保障與爭端處理機制，提高跨境投資的可預期性與安全性。

此外，ART亦著重法規透明化、國營事業競爭中立、市場准入條件與數位及服務貿易規範，避免政策任意性對企業造成不公平影響，透過避免雙重課稅與制度化協商機制。

ART的最終目標並非單向讓利，而是建立一套以交易公平、市場開放與規則對等為基礎的長期經貿合作架構，為雙邊產業合作與供應鏈布局提供穩定而可信的制度基礎。

在此脈絡下，「台美對等貿易協定（ART）」的重要性愈發凸顯。若謂矽盛世奠定的是安全與科技秩序的上層架構，ART則是支撐這套架構長期運作的制度基礎。兩者並非替代，而是高度互補：《矽盛世宣言》決定台灣是否進入先進科技內圈，ART則決定台灣在內圈中能否擁有對等權利與制度話語權。

進一步言之，《矽盛世宣言》由行政部門主導，政治推動成本較低；ART則涉及關稅、投資、稅制與法規承諾，需要國會支持，推動難度更高。正因如此，美國選擇「先安全、後貿易」的路徑，而台灣若未同步推動ART，可能面臨三項風險：

一，供應鏈重組加速投資外移，卻缺乏避免雙重課稅與投資保障的制度配套。

二，在出口管制與投資審查上，淪為被納管者。

三，過度依賴行政性承諾，承擔美國政權更替的不確定性。

相較之下，ART 一旦制度化，將具有較高的穩定性，可為台灣產業提供長期可預期的制度環境，也有助於台灣從「安全夥伴」升級為「制度夥伴」。因而，建議政府應將 ART 納入《矽盛世宣言》的戰略思考，及早與美國簽署ART才有保障。

不可諱言，台美《矽盛世宣言》確實為台灣帶來前所未有的戰略位置，但當矽成為秩序、AI 成為國力，安全與風險往往並存。有鑑於此，台灣不應只是被納入一個由美國主導的安全框架，而應透過ART之貿易協定簽署，爭取長期的經貿權益與話語空間的戰略底線。唯有如此，才能保證在互信、互利基礎上，深化與美國的產業對接，打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

▼所謂「台美對等貿易協定（Agreement on Reciprocal Trade , ART）」，屬於準自由貿易協定（mini-FTA）或高標準雙邊貿易協議，其設計並非全面涵蓋所有產業的傳統FTA，而是聚焦於「對等、可執行、具法律效力」的經貿規則建構。（圖／路透社）

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

