Line
愛佔便宜的總統　會把國家帶去哪裡？

我們想讓你知道…愛佔便宜的領導人，或許能在談判桌上贏得最後一句話；但一個國家真正需要的，從來不是最後一句話，而是當危機來臨時，仍有人願意站在你身邊的那一刻。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普式治理最鮮明的特色，從來不是孤立主義，而是交易主義。世界不是由盟友與對手構成，而是由「付得起多少」與「撐得住多久」所區分。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

有些領導人相信，國家的尊嚴來自制度；有些人則堅信，尊嚴來自成交。在後者的世界裡，政治不是價值的競逐，而是誰能在最後一輪談判中「佔到便宜」。

當「佔便宜」被包裝成務實，當威脅被稱為談判技巧，當制度被視為效率的障礙，一個國家看似正在強硬地前進，實際上卻可能正在悄悄流失最昂貴、也最難復原的資產——信任。

把國家當成收銀台　當「佔便宜」成為外交方法

川普式治理最鮮明的特色，從來不是孤立主義，而是交易主義。世界不是由盟友與對手構成，而是由「付得起多少」與「撐得住多久」所區分。

自 2025 年初以來，美國重新擴張關稅與經濟脅迫工具的使用頻率。根據美國商務部與彼得森國際經濟研究所（PIIE）彙整資料，新一輪關稅與準關稅措施涵蓋鋼鐵、藥品、能源設備與半導體供應鏈，上半年即影響超過 3,800 億美元 的進口項目，規模已接近川普第一任期高峰水準。

然而，這些政策並未平均落在市場之上。美國人口普查局（Census Bureau）2025 年第三季數據顯示：

●製造業整體稅後利潤年增 29%

●其中，前 10% 大型企業吸收超過 80% 的利潤成長

●員工數低於 500 人的中小型製造商，進口中間財成本平均上升 12–18%

●同期，中小企業信貸利率高於大型企業 2.3 個百分點

關稅在名義上是國家工具，在實務上卻成為關係管理的稅制。

當政策是否落實，不取決於法律，而取決於你「離權力多近」，市場的公平性就不再是制度問題，而是距離問題與關係問題。

關稅不只是經濟工具　而是政治忠誠測試

《金融時報》在 2025 年底一篇專題中，將這種狀態形容為 「選擇式保護主義」（selective protectionism）：同一產業、不同企業，命運可能截然不同。

報導指出，多家跨國企業在關稅實施前後成功取得「行政暫緩」、「技術性分類調整」或個案豁免，而缺乏遊說管道的中小供應商，則必須直接承擔成本。

這套邏輯教會企業的，不是如何提升競爭力，而是如何避免被點名；也讓盟友逐漸理解：共同承擔已不是前提，「價格是否合理」才是。

這不是冷戰，也不是新自由主義的反動，而是一種更原始的治理直覺：世界是零和的，承諾是可以重新估價的。

所以，問題不在於是否強硬，而在於強硬是否還有邊界。

▼當「佔便宜」被包裝成務實，當威脅被稱為談判技巧，當制度被視為效率的障礙，一個國家看似正在強硬地前進，實際上卻可能正在悄悄流失最昂貴、也最難復原的資產——信任。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

司法成為慢速剎車　當政策跑得比法律還快

理論上，制度仍在運作；實際上，制度正在疲於追趕。

2025 年，美國聯邦法院系統受理多起針對關稅與行政擴權的訴訟，核心爭點集中於：

●是否濫用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）

●是否繞過國會的憲法課稅權限

根據《華盛頓郵報》與法律資料庫統計，截至 2026 年初，相關案件平均審理時間已超過 14 個月，其中多數案件仍停留在程序階段。

政策得以延續，不是因為已被確認合法，而是因為裁決來得太慢。

對國內而言，這是憲政壓力測試；對盟友而言，這是一個更殘酷的訊號：連美國自己的制度，都在追不上它的承諾速度。

盟友開始算帳　安全承諾改寫成付費方案

當安全轉譯為交易，盟友自然會開始算帳。

其中，預計耗資1,750億美元打造的「金色穹頂」（Golden Dome）飛彈防禦系統，成為最具象徵案例。川普公開表示，加拿大若希望參與，需支付高額成本；若成為美國的一部分，則可「免費享有保護」。

加拿大民調機構安格斯里德研究所（Angus Reid Institute, ARI）隨後調查顯示：

●僅 34% 加拿大人認為美國是「可靠安全夥伴」

●相較 2023 年下降 18 個百分點

●超過 60% 受訪者支持「降低對美國安全依賴」

這不是反美情緒，而是現實主義的自我保護。當承諾被標價，忠誠就會被重新計算。

模糊不再是戰略而是折扣空間　第一島鏈的警訊

在印太地區，語言的變化尤其敏感。

近期美國國防與戰略文件中，對台灣的直接表述頻率下降，改以「第一島鏈」、「區域穩定」等語彙取代。

《政治新聞網》(Politico) 與《外交政策》多篇分析指出，在交易式治理語境下，模糊不再是穩定工具，而是談判空間。對北京而言，這是可測試的縫隙；對盟友而言，這是需要備案的風險。嚇阻力，開始從「決心」轉向「市場判斷」。

盟友的自救本能　開始重新討論核保險

於是，自救成為理性選項。

●歐洲防務整合預算在 2025 年年增 17%

●法國與英國重新強化核嚇阻溝通機制

●日本、南韓與澳洲智庫開始公開討論「最壞情境規劃」

這不是背叛，而是風險管理。歷史一再證明：盟友不會在信任消失時集體犧牲，只會在不確定性升高時各自保命。

佔到便宜卻失去世界　慢性失血的美國

短期來看，川普這套交易治理方式似乎奏效：市場讓步、盟友退讓、對手暫緩行動。但長期來看，美國正在支付一筆看不見的成本：信任網絡的鬆動、多邊影響力的折損，以及盟友對備用方案的投資。

2025年《皮尤研究中心》(Pew Research Center) 全球調查顯示，美國在主要民主盟國中的「制度可信度」評價，已連續第三年下滑。

孤單不會立刻帶來失敗，但會讓成功變得越來越昂貴。民主從不會在某一天突然倒塌，但往往是在一次又一次選擇「比較快」、「比較划算」、「比較不用解釋」之後，發現已經回不到原來的位置。

愛佔便宜的領導人，或許能在談判桌上贏得最後一句話；但一個國家真正需要的，從來不是最後一句話，而是當危機來臨時，仍有人願意站在你身邊的那一刻。

而那一刻，永遠無法用折扣換來。

▼短期來看，川普這套交易治理方式似乎奏效：市場讓步、盟友退讓、對手暫緩行動。但長期來看，美國正在支付一筆看不見的成本：信任網絡的鬆動、多邊影響力的折損，以及盟友對備用方案的投資。（圖／路透)

▲▼。（圖／路透）美國當選總統川普就職典禮的彩排和演練在華盛頓美國國會大廈舉行

