愛佔便宜的總統　會把國家帶去哪裡？

▲川普式治理最鮮明的特色，從來不是孤立主義，而是交易主義。世界不是由盟友與對手構成，而是由「付得起多少」與「撐得住多久」所區分。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

有些領導人相信，國家的尊嚴來自制度；有些人則堅信，尊嚴來自成交。在後者的世界裡，政治不是價值的競逐，而是誰能在最後一輪談判中「佔到便宜」。

當「佔便宜」被包裝成務實，當威脅被稱為談判技巧，當制度被視為效率的障礙，一個國家看似正在強硬地前進，實際上卻可能正在悄悄流失最昂貴、也最難復原的資產——信任。

把國家當成收銀台 當「佔便宜」成為外交方法

川普式治理最鮮明的特色，從來不是孤立主義，而是交易主義。世界不是由盟友與對手構成，而是由「付得起多少」與「撐得住多久」所區分。

自 2025 年初以來，美國重新擴張關稅與經濟脅迫工具的使用頻率。根據美國商務部與彼得森國際經濟研究所（PIIE）彙整資料，新一輪關稅與準關稅措施涵蓋鋼鐵、藥品、能源設備與半導體供應鏈，上半年即影響超過 3,800 億美元 的進口項目，規模已接近川普第一任期高峰水準。

然而，這些政策並未平均落在市場之上。美國人口普查局（Census Bureau）2025 年第三季數據顯示：

●製造業整體稅後利潤年增 29%

●其中，前 10% 大型企業吸收超過 80% 的利潤成長

●員工數低於 500 人的中小型製造商，進口中間財成本平均上升 12–18%

●同期，中小企業信貸利率高於大型企業 2.3 個百分點

關稅在名義上是國家工具，在實務上卻成為關係管理的稅制。

當政策是否落實，不取決於法律，而取決於你「離權力多近」，市場的公平性就不再是制度問題，而是距離問題與關係問題。

關稅不只是經濟工具 而是政治忠誠測試

《金融時報》在 2025 年底一篇專題中，將這種狀態形容為 「選擇式保護主義」（selective protectionism）：同一產業、不同企業，命運可能截然不同。

報導指出，多家跨國企業在關稅實施前後成功取得「行政暫緩」、「技術性分類調整」或個案豁免，而缺乏遊說管道的中小供應商，則必須直接承擔成本。

這套邏輯教會企業的，不是如何提升競爭力，而是如何避免被點名；也讓盟友逐漸理解：共同承擔已不是前提，「價格是否合理」才是。

這不是冷戰，也不是新自由主義的反動，而是一種更原始的治理直覺：世界是零和的，承諾是可以重新估價的。

所以，問題不在於是否強硬，而在於強硬是否還有邊界。

▼當「佔便宜」被包裝成務實，當威脅被稱為談判技巧，當制度被視為效率的障礙，一個國家看似正在強硬地前進，實際上卻可能正在悄悄流失最昂貴、也最難復原的資產——信任。（圖／路透）

司法成為慢速剎車 當政策跑得比法律還快

理論上，制度仍在運作；實際上，制度正在疲於追趕。

2025 年，美國聯邦法院系統受理多起針對關稅與行政擴權的訴訟，核心爭點集中於：

●是否濫用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）

●是否繞過國會的憲法課稅權限

根據《華盛頓郵報》與法律資料庫統計，截至 2026 年初，相關案件平均審理時間已超過 14 個月，其中多數案件仍停留在程序階段。

政策得以延續，不是因為已被確認合法，而是因為裁決來得太慢。

對國內而言，這是憲政壓力測試；對盟友而言，這是一個更殘酷的訊號：連美國自己的制度，都在追不上它的承諾速度。

盟友開始算帳 安全承諾改寫成付費方案

當安全轉譯為交易，盟友自然會開始算帳。

其中，預計耗資1,750億美元打造的「金色穹頂」（Golden Dome）飛彈防禦系統，成為最具象徵案例。川普公開表示，加拿大若希望參與，需支付高額成本；若成為美國的一部分，則可「免費享有保護」。

加拿大民調機構安格斯里德研究所（Angus Reid Institute, ARI）隨後調查顯示：

●僅 34% 加拿大人認為美國是「可靠安全夥伴」

●相較 2023 年下降 18 個百分點

●超過 60% 受訪者支持「降低對美國安全依賴」

這不是反美情緒，而是現實主義的自我保護。當承諾被標價，忠誠就會被重新計算。

模糊不再是戰略而是折扣空間 第一島鏈的警訊

在印太地區，語言的變化尤其敏感。

近期美國國防與戰略文件中，對台灣的直接表述頻率下降，改以「第一島鏈」、「區域穩定」等語彙取代。

《政治新聞網》(Politico) 與《外交政策》多篇分析指出，在交易式治理語境下，模糊不再是穩定工具，而是談判空間。對北京而言，這是可測試的縫隙；對盟友而言，這是需要備案的風險。嚇阻力，開始從「決心」轉向「市場判斷」。

盟友的自救本能 開始重新討論核保險

於是，自救成為理性選項。

●歐洲防務整合預算在 2025 年年增 17%

●法國與英國重新強化核嚇阻溝通機制

●日本、南韓與澳洲智庫開始公開討論「最壞情境規劃」

這不是背叛，而是風險管理。歷史一再證明：盟友不會在信任消失時集體犧牲，只會在不確定性升高時各自保命。

佔到便宜卻失去世界 慢性失血的美國

短期來看，川普這套交易治理方式似乎奏效：市場讓步、盟友退讓、對手暫緩行動。但長期來看，美國正在支付一筆看不見的成本：信任網絡的鬆動、多邊影響力的折損，以及盟友對備用方案的投資。

2025年《皮尤研究中心》(Pew Research Center) 全球調查顯示，美國在主要民主盟國中的「制度可信度」評價，已連續第三年下滑。

孤單不會立刻帶來失敗，但會讓成功變得越來越昂貴。民主從不會在某一天突然倒塌，但往往是在一次又一次選擇「比較快」、「比較划算」、「比較不用解釋」之後，發現已經回不到原來的位置。

愛佔便宜的領導人，或許能在談判桌上贏得最後一句話；但一個國家真正需要的，從來不是最後一句話，而是當危機來臨時，仍有人願意站在你身邊的那一刻。

而那一刻，永遠無法用折扣換來。

▼短期來看，川普這套交易治理方式似乎奏效：市場讓步、盟友退讓、對手暫緩行動。但長期來看，美國正在支付一筆看不見的成本：信任網絡的鬆動、多邊影響力的折損，以及盟友對備用方案的投資。（圖／路透)

