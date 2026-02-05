新任聯準會主席華許是鴿派或鷹派..

▲華許獲美國總統川普提名接任聯準會主席。（圖／達志影像／美聯社）

川普在元月底終於宣布提名準聯準會前理事華許(Kevin Warsh)為下任聯準會主席，消息一出，美股下跌、美元回升、黃金、比特幣皆重挫，這似乎與原先外界認為新任聯準會主席將會偏向鴿派的預期不合。

平心而論，近期市場波動可能與美國伊朗可能爆發戰爭衝突、日圓驟漲、以及程式交易擁擠所產生的結果有關，但這也部分反映市場對華許接任聯準會主席之後的政策方向存在高度不確定性。

先說川普為何提名華許?主要的原因除了他的家世背景與政治人脈之外，他在2006年至2011年擔任聯準會理事期間，是柏南克量化寬鬆政策(QE)的堅定支持者，具危機處理經驗。

他曾協助規劃設計當時的許多緊急金融貸款方案以穩定信用市場，以及參與後續財政部所提出來的經濟提振方案如「不良資產救助計畫 」(Troubled Asset Relief Program)等。美國政府在金融海嘯期間藉由收購金融機構的有毒資產，提振市場對金融機構的信心，以協助企業度融資困難危機，因此在領導聯準會的經驗上華許應有足夠的能力。

但外界將華許歸類為鷹派的主要理由，是他在離開聯準會之後逐漸轉為聯準會最嚴苛的批評者之一。他長期指控聯準會偏離穩定物價的核心使命，並公開質疑寬鬆貨幣政策與大規模資產購買計畫，是後來導致通膨大幅上揚的元凶，這樣的內部人轉外部批判者身分，使他在川普重返白宮後，始終維持高度能見度，也被外界視為能與川普理念對齊的人選。

但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼卻認為華許是牆頭草，會配合他所服務的人而轉變角色。例如在2008年金融海嘯爆發時，華許一開始是極力反對聯準會採取任何大規模救市措施，但後來卻積極參與，離開後又大力抨擊政策，顯示他的立場反覆不定。因此克魯曼認為華許是鷹派，根本是歸類錯誤。

即便華許過去是鷹派，但被川普提名之後，他的態度已明顯轉鴿，認為應更快降息，以回應經濟與勞動市場變化。因為他若不轉鴿，便很難獲得川普的信賴與提名。

在提名華許之後，川普在一場晚宴上表示，若未來華許主席不降息，他就提告華許，雖然川普事後表示這只是玩笑話，但希望華許降息的態度卻很明確。

根據最新FedWatch 的數字，認為今年底聯準會再降一碼或維持利率不變的機率僅有29.5%，降息兩碼的機率為33.1%，降息三碼以上的機率為37.1%，顯示市場認為聯準會在今年底將會採取更為積極的做法。

另一個市場更為關注的爭議點在如何捍衛聯準會的獨立性。華許2010 年仍擔任聯準會理事時，曾發表演說力挺央行獨立性，強調央行不應淪為政治工具。但近年來，他卻主張聯準會已因政策失誤而「喪失主張獨立性的正當性」，並批評央行以獨立性之名，迴避應負的政策責任。

未來他就任主席之後，如何說服貨幣政策理事會成員、甚或市場，降息是必要的，而非來自川普的授意，這將是巨大的挑戰。

總結而言，華許的出線，即將成為下一任聯準會主席，在市場高度資訊透明與效率的情形下，未來貨幣政策走向或有犯錯空間，但更重要的是犯錯之後的政策調整。

華許未來在捍衛聯準會的獨立性方面，也許不如現任聯準會主席鮑爾那樣有魄力，但以他的政治敏感度和過去所呈現的政策靈活度而言，也許市場應該可以審慎樂觀的態度來期待他的未來表現。

▼未來他就任主席之後，如何說服貨幣政策理事會成員、甚或市場，降息是必要的，而非來自川普的授意，這將是巨大的挑戰。（圖／pixabay）

