Line
先普丁後川普！北京試圖掌握「天下三分」主導權　台灣再成焦點？

我們想讓你知道…我們不能再天真地以為「台灣只是被動角色」。當世界關注的聚光燈再次打向台灣，當我們的地位成為大國交易或施壓的籌碼時，台灣的內部狀態就顯得格外重要。我們準備好了嗎？

▲。（圖／路透）

▲美國白宮官員證實，川普總統在美東時間週三(2/4)上午與中國國家主席習近平通了電話，外界普遍解讀這幾乎等同替「4月北京川習峰會」先行定錨。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國白宮官員證實，川普總統在美東時間週三(2/4)上午與中國國家主席習近平通了電話，外界普遍解讀這幾乎等同替「4月北京川習峰會」先行定錨。

通話後，川普總統以他一貫的風格在社群媒體上形容這是一通「很棒、很長、很詳盡而且很積極」的電話，並說雙方談到貿易、軍事，以及他4月赴中行程；甚至提到北京可能增購美國石油與天然氣，並聲稱中方承諾下個季度購買2,500萬噸美國農產品（包含大豆）。川普還再次強調自己與習近平的私人關係「非常好」，並把美中關係稱為世界上最重要的雙邊關係之一，表態願意透過對話維持關係「積極穩定」。

相較之下，中方釋出的重點更「政治化」也更直指核心。依中方消息，習近平在電話中明確告訴川普：台灣問題是中美關係中「最重要」的問題，強調台灣是中國領土，北京絕不允許「分裂」，並敦促華府對對台軍售「極其謹慎」。中方也引述川普回應稱，他重視中方在台灣問題上的關切，願意保持溝通以維持雙邊關係穩定。

換句話說，川普想把這通電話包裝成「談生意、談採購、談氣氛」；北京則刻意把焦點拉回「台灣是紅線」，並把美中互動框進「平等、尊重、互惠」的敘事中，強調「中國言出必行、說到做到」。

儘管美中雙邊言談語調相對溫和，但實際的地緣政治張力並未緩解。值得注意的是，就在川習通話數小時前，習近平才與普丁進行長達85分鐘的視訊會談，雙方再次強調中俄之間的「戰略穩定」，並在烏克蘭與台灣等核心議題上展現一致立場。俄方更公開支持中國對台立場，凸顯中俄聯手抗衡美國全球影響力的企圖。

目前，美中雖達成某種程度上的經濟降溫協議（如降低關稅與推進TikTok交易），但雙方仍在許多關鍵議題上針鋒相對，包括對伊朗與委內瑞拉的態度、對關鍵礦產的控制、歐洲盟友的外交拉鋸，以及對印太地區的軍事部署與安全安排。

川普政府強調「美國優先」，透過施壓加強對全球供應鏈的控制，如投資120億美元建立關鍵礦產儲備，削弱中國對稀土等原材料的壟斷；而中國則加強與歐洲、美國盟友如加拿大的貿易合作，提升對抗能力。

川習上次通話已是去年11月，而這次通話再度拉高台灣議題的重要性，加上中俄聯合表態挺中立場，顯示台灣已被正式推上美中俄三方戰略博弈的中心。

當世界聚光燈再次打向台灣　我們準備好了嗎？

或許大家早已不覺得意外，川普總統再次把與中國國家主席習近平的電話交談形容為「非常好」、「極其積極」，並大肆宣傳中國將加碼購買美國農產品2500萬噸、增加石油與天然氣進口、以及飛機引擎等貿易項目，試圖展現他在對中關係中的「交易藝術」再下一城，藉此穩固農業州選民與製造業選區的支持。

然而，若只看川普的樂觀說法，容易讓人誤以為美中關係正在邁向新一輪「蜜月期」。但實際上，從中方的通話內容就能看出，北京的重點從頭到尾都很明確：台灣，是中美關係中「最重要」的問題。

習近平直接敦促美方對台軍售需「極為謹慎」，明確劃下紅線。這不是禮貌提醒，而是一種政策定位。任何美國對台的實質防衛支持，對北京而言都可能被視為踩線行為，甚至構成衝突導火線。

與此同時，川普選擇刻意淡化這段敏感內容，只輕描淡寫提到「討論了台灣」，轉而高調強調貿易讓利。這種選擇性報喜、刻意迴避衝突的話術，其實正體現他典型的「交易式外交」思維：用經濟甜頭來稀釋政治對立，用對農民與產業的讓利，來掩蓋北京在台灣問題上的強硬立場被凸顯出來的尷尬。

不過，這種「表面和緩」可能只是階段性克制。更值得關注的是，北京如何在外交節奏上進行精密編排：在川習通話之前，先與普丁進行長時間的視訊對談，向華府展示中國的「三方溝通排序」布局。

必須強調，國與國之間的高層通話不會臨時決定，往往事前透過外交管道精心安排。當北京選擇先與俄羅斯確認戰略協調，再與美國對話，這就是一種明確的訊號：北京不是單獨面對川普，它已先與俄方在核心利益上取得共識，等同於用中俄戰略穩定來對沖華府的施壓。

從大國互動架構來看，北京此次設計的美中俄三強溝通節奏，極可能構成未來格局的雛形，雖不至於走向制度化聯盟，但三方已逐步走向「彼此牽制、各自劃線」的現實態勢：美國透過盟友與貿易壁壘發聲，中國以供應鏈與國際市場作為槓桿，俄羅斯則以能源與軍事壓力作為槓桿支點。三分天下的格局，或許正在成形。

對台灣而言，這一局不能掉以輕心。此次川習通話與中俄對談，都直接提及台灣議題，意味著台灣早已被納入大國談判的框架之中，並成為各方必提的戰略焦點。

我們不能再天真地以為「台灣只是被動角色」。當世界關注的聚光燈再次打向台灣，當我們的地位成為大國交易或施壓的籌碼時，台灣的內部狀態就顯得格外重要。我們準備好了嗎？

台灣目前的最大挑戰，可能不是外部壓力本身，而是內部無止盡的內耗與共識流失。小國的最大風險，往往不是別人爭，而是自己先亂。

接下來的幾個月，台灣可能會面對不小的壓力。台灣需要觀察：美國對台軍售是否會因為中美談判而出現變數？是否會出現外界擔憂的「第四公報」？雖然目前看來美國內部政治風險過高，川普應該不至於走到這一步，但不能排除美國政府對台灣的發言更謹慎，更婉轉，甚至連軍售台灣的流程也收到影響！

當前局勢令人想起諸葛亮《出師表》：「今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。」把益州比作今日台灣，「疲弊」不僅是資源短缺，更是社會分裂與內部對抗所帶來的消磨。

不過，這句話並非絕望的預言，而是理性的提醒：當國際新格局快速形成，小國的選擇空間正在收窄，台灣真的已無餘裕再浪費時間在無效的內耗上。

▼對台灣而言，這一局不能掉以輕心。此次川習通話與中俄對談，都直接提及台灣議題，意味著台灣早已被納入大國談判的框架之中，並成為各方必提的戰略焦點。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字: 翁履中 雲論 川普 習近平 美國 台灣 中國 通話 軍購 俄羅斯 外交 國際

