Line
蘿莉島＆川普的美國夢

我們想讓你知道…一群掌握世界金融、科技、軍事與輿論話語權的人，把未成年身體視為消耗品，把恐懼與祕密當成彼此綁住的繩索，在海島祕境裡同時完成性剝削與權力交易。

從莫迪、陸克文到挪威王儲妃！艾普斯坦文件引發全球政壇風暴

▲美國司法部公佈的愛潑斯坦案文件。（圖／達志／美聯社）

●杜聖聰／銘傳大學廣播電視學系主任

德國思想家奧斯瓦爾德・史賓格勒（Oswald Spengler），在《西方的沒落》（The Decline of the West）裡寫的是一個文明走到「冬季」、靈魂枯竭、只剩暴力與金錢撐著軀殼的末世景象。

如果你把這本書放在桌上，一頁一頁對照今天美國「蘿莉島」案裡的名字，包括現任美國總統唐納・川普（Donald Trump）、前總統比爾・柯林頓（Bill Clinton）、微軟創辦人比爾・蓋茲（Bill Gates）、英國約克公爵安德魯王子（Prince Andrew, Duke of York）再看他們與性犯罪者傑佛瑞・愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）之間，圍繞未成年少女、性交易、威脅勒索與黑幫式掩護的故事，就會發現：那個曾經被包裝成「偉大文明」的西方，那個教科書裡寫得光鮮亮麗的「美國夢」，其實正是從這些衣冠禽獸的私密空間裡一點一滴地潰爛掉。

史賓格勒說，每一種「高等文化」都有生命週期，從充滿信仰與創造力的「文化」，走向只剩技術與權力算計的「文明」，最後進入冰冷的「冬季」。在這個階段，大都市菁英把宗教當裝飾，把道德當陳腔濫調，真正驅動他們的是享樂、金錢與支配慾，性與娛樂回到近乎原始本能。用這個框架看蘿莉島，我們看到的不是抽象比喻，而是一座活生生的「文明冬季實驗室」：

一群掌握世界金融、科技、軍事與輿論話語權的人，把未成年身體視為消耗品，把恐懼與祕密當成彼此綁住的繩索，在海島祕境裡同時完成性剝削與權力交易。

蘿莉島案的可怕之處，從來不只是「有錢人亂搞」，而是那種系統化、工廠化的性犯罪機器。許多受害者在十多歲時就被招募，先在佛州被安排「按摩」，再一步步被推進性交易；部分人被送往加勒比海私人島嶼，必須配合指定客人「服務」，事後還要向愛潑斯坦回報細節。

有人形容島上幾乎無法自由離開，交通工具完全掌握在島主與保全手裡，試圖逃跑只能跳海；有人提到島上的攝影設備與「被看見」的恐懼，彷彿每一次被迫性交，都可能變成未來勒索政商名流的錄影檔。人口販運、非法拘禁、心理控制、錄影敲詐交織在一起，羅莉島運作方式更像黑幫企業，而不是個別富豪的私德問題。

圍繞在這座島周邊的名字　就是「偉大美國」和「英美文明」對外輸出的那張臉

柯林頓多次搭乘愛潑斯坦私人飛機出國，航班紀錄顯示那些行程不是偶然順路；他否認曾上島或知情未成年性交易，但距離「完全無關」顯然很遠；蓋茲在愛潑斯坦已經有性犯罪紀錄之後，仍一再與其會面、共進晚餐，最後只用一句「判斷錯誤」帶過整件事，卻避談為何願意反覆忽視對方的背景。

川普在九〇年代與愛潑斯坦活躍於同一個「紐約—佛州」社交圈，曾公開評論對方「很喜歡漂亮的女人，很多都非常年輕」，後來雖然宣稱已決裂，但各種文件與證詞裡依然反覆出現他的名字；英國安德魯王子則面對受害者具名指控，最終選擇以金額不公開的方式庭外和解，用錢買來沉默。

法律上他們不見得都被定罪，政治上卻清楚展示了：美國夢與英國王冠背後，實際運作的價值體系到底長什麼樣子。

更關鍵的，是這背後那種「菁英黑幫化」的權力結構。愛潑斯坦不只是私德敗壞的富豪，而是專門服務權貴的骯髒中介：用金錢、性與祕密，把政客、企業家、王室、學界、媒體黏在一起，形成一個彼此挾持、互通有無的閉鎖圈。

每個人都有可能被錄影、被掌握行程，每個人又多少知道別人的一部分骯髒；於是沒有人真的願意翻桌，大家只想把事情壓到看不見，直到壓不住了，再挑幾個「犧牲品」丟出去交代。這種靠罪惡與祕密維繫的團結，本身就把所謂「自由世界陣營」的道德基礎掏空。

史賓格勒筆下的「文明冬季」還有一個特徵：制度仍在運作，但已經失去內在信仰，只剩技術性操作。美國司法體系曾與愛潑斯坦達成離譜的「不起訴協議」，讓一個涉及大規模未成年性交易與可能共犯網絡的人，以較輕罪名在州法院認罪，服刑方式鬆散到可以白天外出在自己辦公室上班，換取聯邦層級放棄追究更嚴重的犯罪與共犯責任。

程序上看似合法，實質上卻是用法律語言替權貴粉飾太平。之後他在看守所「自殺」，大量文件長期封存，直到輿論壓力太大才分批解密，每一次「部分公開」都小心翼翼地提醒：「文件提到名字不代表有不法」，替體制保留最大緩衝。法治這套本來用來約束強者的工具，到了這裡，變成替強者設計逃生出口的技術。

▼英國前王子安德魯被拍到跪趴在一名身分不明的女子上方。（圖／路透）

▲▼英國前王子安德魯被拍到跪趴在一名身分不明的女子上方。（圖／路透）

最諷刺的是　這些名字同時也是「美國夢」和「西方價值」的最佳代言人

柯林頓基金會談教育與婦女權益；蓋茲基金會談全球健康與減貧；英國王室強調責任與公益，華府政客在講台上把「自由、民主、人權、法治」說得震天價響。美國夢被描述成：在一個重視個人努力與公平競爭的社會，只要肯打拚，就能站上世界舞台。

問題是，當這些講「偉大」、「夢想」的人，同時被同一個「戀童性犯罪者」記在通訊錄裡、飛行紀錄上、受害者證詞中。當蘿莉島這樣的地方成為權力網絡的一部分，「美國的偉大」本身就變成黑色幽默。對於島上的女孩來說，美國夢不是機會，而是噩夢來源；對於被這套體系壓在地上的人來說，美國不再是光明海報，而是一群衣冠禽獸的總部。

在這種情況下，美國繼續對外輸出「西方文明的價值」，對別人講人權、講法治、講婦女保護，聽起來就像狗吠火車：聲音再大，方向再正確，都改變不了列車早就失控的事實。當一群文明內部無法對自己人最赤裸的罪行拿出道德勇氣，對外高談價值就只剩說教，不再具備感召力。

史賓格勒在一百多年前寫《西方的沒落》，講的是古典文明如何從羅馬帝國晚期一路滑向拜占庭式的頹敗；今天的蘿莉島案，則讓我們看到：所謂「偉大的美國夢」，是如何在一座加勒比海小島上，被自己的菁英一刀一刀切碎，然後再用光鮮亮麗的口號，試圖把那堆腐爛碎片，重新拼裝成一張文明笑臉。但這個文明的核心價值，卻已經被這群衣冠禽獸的慾望給掏空了！

ETtoday新聞網提醒您： 保護被害人隱私，避免二度傷害。 尊重身體自主權，請撥打110、113。 發現兒少性剝削，請撥打110、113。

▼美國司法部近期公開已故性犯罪富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案 。（圖／達志影像／美聯社）▲▼ 美國司法部近期公開已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案 。（圖／達志影像／美聯社）

●本文獲授權，轉載自「杜聖聰」以上言論不代表本網立場。

關鍵字: 杜聖聰 雲論 川普 蘿莉島 愛潑斯坦 Epstein

