面對美國情勒式霸凌　台灣能成為棋手還是菜餚？

▲谷處長一句「自由不是免費」，給了賴清德政府勇氣，總統特別藉此喊話在野黨別黨預算，但從在野黨對預算監督的職責看來，亦是一場政治情勒。（圖／記者周宸亘攝）

●金彥斌／文字工作者

美國總統川普參加達沃斯世界經濟論壇時，在美國優先與美國利益至上的前提下，正積極印證：唯一能約束他的，只有他自己的道德。一面宣示美國回來了，一面對其他國家的存在，以言語羞辱，認為都是因為美國的偉大，仿佛宣示：「沒有美國，你們什麼都不是！」。加上美國政府陸續公布《國家安全戰略》（NSS）與《國家防禦戰略》（NDS）可綜觀，美國現行國家戰略內縮，僅關注邊境、國土防禦與西半球勢力鞏固，對過往軍事與外交關係認為是堅若磐石的盟友們，則要求自己出一份力守護，因為美國承擔夠多了。

對話不等於放棄自我防衛 更不等於單方面讓步

而臺灣正值總預算卡關之際，朝野為1.25兆國防預算陷入攻防戰。此時美國在臺協會（AIT）處長谷立言以「自由不是免費」呼應NSS的主張，以現實又情勒的方式表明，美國只能在盟友自助的前提下幫助，說明美國需要保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，卻強調美國不應獨自承擔這項負擔。

谷處長一句「自由不是免費」，給了賴清德政府勇氣，總統特別藉此喊話在野黨別黨預算，但從在野黨對預算監督的職責看來，亦是一場政治情勒，民進黨祕書長徐國勇更露骨地要在野黨當「忠誠」的在野黨，而後，「國防部發言人」臉書PO出一則影片，強調「錢錢沒有不見，只是變成了不起的樣子！」。

國家厚植國防無可厚非，但政府卻因為需要國防預算通過，荒謬宣稱是一件了不起的事情則令人毛骨悚然，還認為「投資國防就是投資和平」，又以「愛臺灣民主自由」、「對國家忠誠」，包裝政府對美國過度依賴而形成的濫情事實。這正是無法如加拿大總理卡尼一樣認清，過往我們依賴的世界秩序正斷裂。

如今的美國對臺灣而言，川普總統的交易型外交與情勒式霸凌，讓臺灣誤以為美國挺臺灣包含派兵防衛，實則美國正重新調整、評估自身軍事實力，以經濟實力以及可控的軍事量能，一面向弱小國家施壓進行各種面向掠奪與霸凌，另一面又向競爭對手叫版，逼至擂臺角落，以重啟新局進入談判的手段。

而臺灣因長期過度渲染為對中國大陸的恐懼，則寧願說服自己相信：國家利益與美國利益相繫，不僅願意成為軍事上的豪豬，更願意成為美國在軍事與經貿上的「棋手」，自以為能與美國一同掌控臺海和平與供應鏈的穩定。在此同時，卻又不願意與中國大陸進行對話，降低兩岸敵意。

其實對話不等於放棄自我防衛，更不等於單方面讓步，而是讓國家發展生存能有更多選項。政府如今以「備戰即能避戰」的單向思維，讓社會累積抗中情緒，實以終須一戰的敘事，走向戰爭的自我實現；又無法認清美國正削弱臺灣半導體生態系量能的事實。

誠如蕭美琴副總統去年即稱，「臺灣已承諾在美投資晶片產業，不僅是台積電，還包括半導體生態系」；美國商務部長盧特尼克更明確稱，在川普任內，要將臺灣半導體供應鏈產能移轉至美國40%，實現美國製造的願景。因此，臺灣的「矽盾」轉變成為一道，以小火「細燉」的馬鈴薯燉牛肉料理，讓國家利益成為他國餐桌上的佳餚。

更弔詭的是，谷立言處長稱，美國與臺灣正擴大國防與科技合作，不僅能讓臺灣強化自我防衛能力，也提升製造能量、創造就業機會，使臺灣成為全球可信賴國防供應鏈中的重鎮。難道「矽盾」之島要成為軍火之島？但之前賴總統不是還欣喜於自己的名字中有AI，所以臺灣註定要在AI的領域好好發展嗎？

政府因過度依賴美國的軍事實力，信奉僅以軍事威懾、軍武實力提升，能換來和平，卻一面將經濟與半導體等籌碼，即自身真正的實力，大舉押注美國。

兩者消長之下，讓臺灣未來的發展走向陷入矛盾，政府卻仍藉此對內部宣傳與美國關係良好；但其實正該如卡尼所云，該拿下「美國挺臺灣」的標語，看清世界局勢的變化，為國家利益去風險，認真考慮臺灣經貿多元化，而非單押美國。兩岸亦要更多善意的接觸，才是面對中國大陸各方面崛起，破解解放軍日趨頻繁的軍演威脅的方法之一。

正如美國極限攀岩好手霍諾德曾說：「這是你選擇的道路，而你會以卓越的標準走下去，你直面恐懼，不是因為逞強，而是因為你的目標要求你這麼做，就是對一件事投注百分之百的專注，因為你的生命就繫於其上。」。

如同臺灣以維持和平並堅守民主自由為目標，甚至命懸於此，因此更該確實審視國家生存的風險，不該將魯莽對抗大陸與過度對美國濫情，單純看作勇敢與無懼。真正的勇敢與無懼，是從專注認清所處環境，以及自己所能擁有的實力開始。

▼政府因過度依賴美國的軍事實力，信奉僅以軍事威懾、軍武實力提升，能換來和平，卻一面將經濟與半導體等籌碼，即自身真正的實力，大舉押注美國。（圖／路透社）

