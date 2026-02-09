ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

高市大勝！日本用選票選擇美國　對台灣來說「路變清楚了」？

我們想讓你知道…台灣，在日本明確全面靠向美國之後，能走的路，正在一條一條變窄。真正的考驗，不是要不要選邊，而是我們是否有能力把成本控制在可承受範圍內，替自己保留最大的談判空間與政治彈性。

▲。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗在提前舉行的國會大選中，帶領自民黨與執政聯盟取得壓倒性勝利。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

日本首相高市早苗在提前舉行的國會大選中，帶領自民黨與執政聯盟取得壓倒性勝利。根據日本公共廣播 NHK 的初步計票與預測，自民黨與盟友在眾議院465席中可望拿下至少310席，取得三分之二的超級多數，幾乎完全掌控眾議院立法權，具備推動重大政策、甚至壓過參議院反對聲音的政治能量。這樣的結果，不只是一次選舉勝利，更是對高市在上任僅三個月便解散國會、豪賭提前大選的全面肯定。

這位64歲的保守派首相，賭的是她直言不諱、行動快速、強調安全與經濟振興的領導風格，能在經濟成長乏力、對中關係緊張、國際局勢高度不確定的背景下，獲得選民授權。

結果顯示，她的判斷與選民的期待高度重疊。即使部分地區遭遇大雪，投票率仍未明顯下滑，不少選民表示，他們支持的是一個「看起來知道自己要做什麼、也敢承擔後果」的政府。

選舉結果同時也反映出反對派的疲弱。倉促整合的中間改革聯盟未能成功說服選民，自民黨反而在高市領導下，有機會在多年聯合執政後重新取得單獨過半的政治優勢，象徵日本政治再次回到強勢執政的軌道。

在外交與安全路線上，這場勝選讓方向更加清晰。高市是一位明確的親美領導人，主張提高國防支出、強化日本工業與科技實力，將日本定位為美國在亞洲最關鍵、也最可靠的夥伴。

當其他美國盟友對川普式的關稅壓力與高度交易型外交感到不安時，日本選擇的是務實靠攏，進一步鞏固同盟關係，因為東京清楚判斷，在中國影響力持續上升的環境下，與美國保持高度一致，幾乎是日本安全戰略中最可預期、也最可控的選項。

高市與川普之間的互動，則為這條路線提供了強烈的政治象徵。去年10月川普訪日時，兩人建立良好關係，川普甚至在選前透過 Truth Social 公開背書高市，稱她「堅強、有力且睿智」。選後，高市也公開感謝川普支持，並確認將於三月訪問白宮。這些動作清楚顯示，日本新政府已做好心理準備，將在川普主導的美國外交節奏中，主動對齊、積極參與。

這場選舉同時也被視為選民對高市對中與台海立場的間接認可。她曾直言台海若爆發衝突，日本難以置身事外，這番話引發北京強烈反彈，甚至伴隨經濟層面的反制措施，但她選擇承擔壓力、不後退。從選舉結果來看，多數選民接受了這條較高風險、但更符合安全現實的路線。

日本選擇了「全面靠美國、換取安全」　台灣能走的路正在一條一條變窄

如果用一句話形容這場選舉的國際意義，那就是：日本用選票，正式選擇了「全面靠美國、換取安全」這條路，而且幾乎沒有留下太多迴旋空間。

高市的壓倒性勝利，讓她在國內政治上更有能量，但在對美關係上反而不太可能「強起來」。因為這張選票授權的本質，是要她把日本帶往一條更清楚、也更昂貴的路：更高的國防支出、更緊密的美日同盟、更明確站在美國的戰略位置上。

日本當然也會對川普式的談判風格、關稅壓力與成本分攤感到不滿，只是相較於情緒，日本社會更在意的是：在中國崛起、地緣風險升高、供應鏈被武器化的時代，沒有美國的支持，日本要如何確保安全與經濟穩定？這份焦慮，壓過了不滿，最後變成「更綁緊」而不是「更疏遠」。

從華府角度看，這是一個近乎完美的結果。對川普而言，高市大勝不只是盟友穩定，更是一張對中談判時很「好用」的牌。尤其在四月美中峰會之前，美國多了一個在政治、軍事、產業上更高度配合的日本政府，談判底氣與操作空間自然更大。

台灣該怎麼看？這次選舉與其說是高市的個人勝負，不如說是日本在壓力下做出的「生存路徑選擇」。你可以把它解讀成更強硬對中，也可以解讀成務實妥協；但無論怎麼評價，這都是日本民意對「現階段如何活下去」的回答。

台灣從中至少要看懂兩件事。

第一，對美國不滿很正常，全世界都一樣；要求政府更透明、更專業地談判，避免把「與美合作」變成免責金牌，這是民主社會應有的監督。

第二，也是更關鍵的：台灣的替代選項相對少、緩衝時間相對短，很多國家可以邊談邊拖、邊吵邊換路，台灣往往是邊談邊被逼近。

這不是恐嚇，是結構現實。情緒可以有，但每一步都要能算清楚代價。台灣真正該學的，不是「更聽話」，而是「更會算帳」：把能交付的籌碼準備好，把不可承受的風險講清楚，才有談判的底氣。

未來一段時間，台灣民眾對美日互動的「感受度」可能會比對北京更高，因為北京多年來的威脅某種程度已被「習慣化」，除非突然特別友善或特別強悍，否則多被視為常態；相對地，美日政策的調整卻會更直接影響台灣的安全成本、經濟選擇與政治空間。

在美日形成更緊密同一陣線後，除非北京明顯呈現更友善的對台態度或選擇更強悍的動武趨勢，否則台灣日常承受的外部壓力，很可能更直接地來自美國與日本。不是因為美日不友善，而是因為美日傳遞給台灣的期待和要求會更具體、條件更明確、節奏更即時。台灣政治人物若無法處理好對美、對日的關係，就很難獲得真正的國際空間與實質支持。

放眼未來，當兩岸關係持續僵局、日本再靠向美國，台灣民意在「美日路線」與「北京路線」之間勢必出現拉扯與重新傾斜。政治人物若真想帶領台灣，就必須走出同溫層，精準掌握民意真正的焦慮與期待，而不是只對熟悉的同溫層做採樣、最後誤判社會風向。民主政治最難的，不是講口號，而是看見不舒服的訊號，仍然能把路走穩。

所以，高市大勝，當然要恭喜日本民眾透過民主機制做出了選擇；但從地緣政治現實來看，更該被恭喜的，恐怕是美國，因為在川普眼中，他又多了一個高度配合、可預期、也願意付出代價的「安全夥伴」。

而台灣，在日本明確全面靠向美國之後，能走的路，正在一條一條變窄。真正的考驗，不是要不要選邊，而是我們是否有能力把成本控制在可承受範圍內，替自己保留最大的談判空間與政治彈性。

▼如果用一句話形容這場選舉的國際意義，那就是：日本用選票，正式選擇了「全面靠美國、換取安全」這條路，而且幾乎沒有留下太多迴旋空間。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

►想念妳　天堂的孩子

►中港客銳減衝擊春節　日本觀光需警惕需求雪崩

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

高市大勝！日本用選票選擇美國　對台灣來說「路變清楚..

先普丁後川普！北京試圖掌握「天下三分」主導權　台灣..

華府施壓方式改變！川普時代點名成常態　國民黨深陷同..

美印達成協議！川普逼印度斷俄油改買委內瑞拉　印度並..

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到..

關鍵字: 翁履中 雲論 高市早苗 大選 自民黨 川普 美國 日本 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
高市大勝！日本用選票選擇美國　對台灣來說「路變清楚..
美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因
想念妳　天堂的孩子
中港客銳減衝擊春節　日本觀光需警惕需求雪崩
對內動員、對外失語　台灣的話術行銷策略

推薦閱讀

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

高市大勝！日本用選票選擇美國　對台灣來說「路變清楚..

想念妳　天堂的孩子

蘿莉島＆川普的美國夢

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

愛佔便宜的總統　會把國家帶去哪裡？

中港客銳減衝擊春節　日本觀光需警惕需求雪崩

意外還是血祭？保羅沃克和希斯萊傑之死都與這個團體有..

先普丁後川普！北京試圖掌握「天下三分」主導權　台灣..

共軍無人機侵入東沙領空　北京對臺法律戰雙重升級

相關文章

高市早苗大勝！　外交部祝賀：盼台日升級「全面夥伴關係」

高市早苗大勝！　外交部祝賀：盼台日升級「全面夥伴關係」

日本8日舉行第51屆眾議院選舉，首相高市早苗所領導的自民黨在眾議院總數465席中囊括316席，突破眾議院三分之二門檻，創下日本戰後單一政黨在..

5小時前

高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

高市早苗「奇襲解散」奏效！　全面執政卻藏4大地雷

開票2分鐘秒殺！日本前寫真女星「零秒當選」　擊敗政壇大老

開票2分鐘秒殺！日本前寫真女星「零秒當選」　擊敗政壇大老

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

台灣第一人！　台美混血「滑雪女神」冬奧寫歷史：台灣讓我驕傲

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」　狂讚：很榮幸為她背書

川普發文了！祝賀高市早苗「歷史性大勝」　狂讚：很榮幸為她背書

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正..

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正..

高市大勝！日本用選票選擇美國　..

想念妳　天堂的孩子

蘿莉島＆川普的美國夢

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面