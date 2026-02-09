高市大勝！日本用選票選擇美國　對台灣來說「路變清楚了」？

▲日本首相高市早苗在提前舉行的國會大選中，帶領自民黨與執政聯盟取得壓倒性勝利。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

日本首相高市早苗在提前舉行的國會大選中，帶領自民黨與執政聯盟取得壓倒性勝利。根據日本公共廣播 NHK 的初步計票與預測，自民黨與盟友在眾議院465席中可望拿下至少310席，取得三分之二的超級多數，幾乎完全掌控眾議院立法權，具備推動重大政策、甚至壓過參議院反對聲音的政治能量。這樣的結果，不只是一次選舉勝利，更是對高市在上任僅三個月便解散國會、豪賭提前大選的全面肯定。

這位64歲的保守派首相，賭的是她直言不諱、行動快速、強調安全與經濟振興的領導風格，能在經濟成長乏力、對中關係緊張、國際局勢高度不確定的背景下，獲得選民授權。

結果顯示，她的判斷與選民的期待高度重疊。即使部分地區遭遇大雪，投票率仍未明顯下滑，不少選民表示，他們支持的是一個「看起來知道自己要做什麼、也敢承擔後果」的政府。

選舉結果同時也反映出反對派的疲弱。倉促整合的中間改革聯盟未能成功說服選民，自民黨反而在高市領導下，有機會在多年聯合執政後重新取得單獨過半的政治優勢，象徵日本政治再次回到強勢執政的軌道。

在外交與安全路線上，這場勝選讓方向更加清晰。高市是一位明確的親美領導人，主張提高國防支出、強化日本工業與科技實力，將日本定位為美國在亞洲最關鍵、也最可靠的夥伴。

當其他美國盟友對川普式的關稅壓力與高度交易型外交感到不安時，日本選擇的是務實靠攏，進一步鞏固同盟關係，因為東京清楚判斷，在中國影響力持續上升的環境下，與美國保持高度一致，幾乎是日本安全戰略中最可預期、也最可控的選項。

高市與川普之間的互動，則為這條路線提供了強烈的政治象徵。去年10月川普訪日時，兩人建立良好關係，川普甚至在選前透過 Truth Social 公開背書高市，稱她「堅強、有力且睿智」。選後，高市也公開感謝川普支持，並確認將於三月訪問白宮。這些動作清楚顯示，日本新政府已做好心理準備，將在川普主導的美國外交節奏中，主動對齊、積極參與。

這場選舉同時也被視為選民對高市對中與台海立場的間接認可。她曾直言台海若爆發衝突，日本難以置身事外，這番話引發北京強烈反彈，甚至伴隨經濟層面的反制措施，但她選擇承擔壓力、不後退。從選舉結果來看，多數選民接受了這條較高風險、但更符合安全現實的路線。

日本選擇了「全面靠美國、換取安全」 台灣能走的路正在一條一條變窄

如果用一句話形容這場選舉的國際意義，那就是：日本用選票，正式選擇了「全面靠美國、換取安全」這條路，而且幾乎沒有留下太多迴旋空間。

高市的壓倒性勝利，讓她在國內政治上更有能量，但在對美關係上反而不太可能「強起來」。因為這張選票授權的本質，是要她把日本帶往一條更清楚、也更昂貴的路：更高的國防支出、更緊密的美日同盟、更明確站在美國的戰略位置上。

日本當然也會對川普式的談判風格、關稅壓力與成本分攤感到不滿，只是相較於情緒，日本社會更在意的是：在中國崛起、地緣風險升高、供應鏈被武器化的時代，沒有美國的支持，日本要如何確保安全與經濟穩定？這份焦慮，壓過了不滿，最後變成「更綁緊」而不是「更疏遠」。

從華府角度看，這是一個近乎完美的結果。對川普而言，高市大勝不只是盟友穩定，更是一張對中談判時很「好用」的牌。尤其在四月美中峰會之前，美國多了一個在政治、軍事、產業上更高度配合的日本政府，談判底氣與操作空間自然更大。

台灣該怎麼看？這次選舉與其說是高市的個人勝負，不如說是日本在壓力下做出的「生存路徑選擇」。你可以把它解讀成更強硬對中，也可以解讀成務實妥協；但無論怎麼評價，這都是日本民意對「現階段如何活下去」的回答。

台灣從中至少要看懂兩件事。

第一，對美國不滿很正常，全世界都一樣；要求政府更透明、更專業地談判，避免把「與美合作」變成免責金牌，這是民主社會應有的監督。

第二，也是更關鍵的：台灣的替代選項相對少、緩衝時間相對短，很多國家可以邊談邊拖、邊吵邊換路，台灣往往是邊談邊被逼近。

這不是恐嚇，是結構現實。情緒可以有，但每一步都要能算清楚代價。台灣真正該學的，不是「更聽話」，而是「更會算帳」：把能交付的籌碼準備好，把不可承受的風險講清楚，才有談判的底氣。

未來一段時間，台灣民眾對美日互動的「感受度」可能會比對北京更高，因為北京多年來的威脅某種程度已被「習慣化」，除非突然特別友善或特別強悍，否則多被視為常態；相對地，美日政策的調整卻會更直接影響台灣的安全成本、經濟選擇與政治空間。

在美日形成更緊密同一陣線後，除非北京明顯呈現更友善的對台態度或選擇更強悍的動武趨勢，否則台灣日常承受的外部壓力，很可能更直接地來自美國與日本。不是因為美日不友善，而是因為美日傳遞給台灣的期待和要求會更具體、條件更明確、節奏更即時。台灣政治人物若無法處理好對美、對日的關係，就很難獲得真正的國際空間與實質支持。

放眼未來，當兩岸關係持續僵局、日本再靠向美國，台灣民意在「美日路線」與「北京路線」之間勢必出現拉扯與重新傾斜。政治人物若真想帶領台灣，就必須走出同溫層，精準掌握民意真正的焦慮與期待，而不是只對熟悉的同溫層做採樣、最後誤判社會風向。民主政治最難的，不是講口號，而是看見不舒服的訊號，仍然能把路走穩。

所以，高市大勝，當然要恭喜日本民眾透過民主機制做出了選擇；但從地緣政治現實來看，更該被恭喜的，恐怕是美國，因為在川普眼中，他又多了一個高度配合、可預期、也願意付出代價的「安全夥伴」。

而台灣，在日本明確全面靠向美國之後，能走的路，正在一條一條變窄。真正的考驗，不是要不要選邊，而是我們是否有能力把成本控制在可承受範圍內，替自己保留最大的談判空間與政治彈性。

