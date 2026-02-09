ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
高市早苗能拯救日本嗎？　能否重建國家信心才是真正核心問題

我們想讓你知道…對日本而言，高市早苗可能不是奇蹟式的救世者，而更可能是一次重要的歷史轉折契機。她能否帶領日本走出「失落三十年」的陰影，關鍵不僅在於政策能力，更在於能否重建國家對未來的信心。

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲高市早苗領導執政聯盟在眾議院改選中獲得壓倒性勝利，一掃弱勢與不穩執政的景況，成為數十年來擁有最高民意信託的執政團隊。（圖／路透）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

高市早苗領導執政聯盟在眾議院改選中獲得壓倒性勝利，一掃弱勢與不穩執政的景況，成為數十年來擁有最高民意信託的執政團隊。

近年日本政壇動盪不安，首相更迭頻繁，政治權威與政策延續性不斷遭到質疑，高市能以強勢執政拯救日本長久以來的沉痾嗎？

高市早苗提出打造「富裕而強大的日本」　成功喚起社會對國家復興的想像

高市早苗的崛起，被不少觀察者視為日本政治重新整合的重要契機。資深媒體人矢板明夫曾提出三點分析，指出高市早苗之所以能獲得廣泛支持，關鍵在於她回應了當前日本社會最深層的焦慮與期待：安全感、方向感與成事感。

然而，問題的核心仍在於，高市早苗是否真能帶領日本走出長期停滯的困局，甚至重塑國家競爭力，仍有待歷史與現實的雙重檢驗。

首先，日本當前最迫切的問題，仍是長期經濟停滯與生活壓力的惡化。自泡沫經濟崩潰以來，日本已歷經三十餘年的低成長與結構性疲弱。雖然日本仍維持全球主要經濟體地位，但國民實質薪資成長停滯，甚至出現倒退，已成為普遍現象。

與此同時，近年全球通膨浪潮與日圓長期貶值，使日本社會面臨罕見的高物價壓力。能源與食品價格上漲，直接侵蝕中產階級與年輕世代的生活品質，過去被視為穩定社會支柱的「中流社會」，正逐漸出現鬆動跡象。

這種經濟焦慮，進一步加劇社會的不安感。日本長期以來以治安良好、社會秩序穩定著稱，但人口老化與勞動力短缺，使政府不得不逐步放寬外籍勞工與移民政策。外國人口增加固然有助於維持產業運作，但也引發部分民眾對治安與文化認同的焦慮。再加上區域安全環境急速惡化，來自中國軍事崛起、俄羅斯遠東軍事壓力，以及北韓核武與飛彈威脅，使日本社會首次出現多重安全焦慮交織的局面。經濟不確定性與地緣安全風險交錯，使日本民眾對政府領導能力的期待大幅提升。

正是在這樣的時代氛圍下，高市早苗的政治訴求獲得強烈共鳴。她被視為延續安倍晉三戰略路線的重要代表人物。安倍時代雖然在經濟改革成果上評價兩極，但其最大政治資產，正是重新賦予日本國家戰略清晰方向。

無論是「積極和平主義」、強化美日同盟，或推動經濟結構改革與科技產業振興，都讓日本重新在國際舞台上展現存在感。高市早苗承接此一路線，提出打造「富裕而強大的日本」，成功喚起社會對國家復興的想像。

所謂「富裕」，並不僅指經濟成長數字的回升，更意味著產業競爭力與科技創新的再定位。日本曾是全球製造業與電子科技的領導者，但在數位化浪潮與人工智慧革命中，逐漸被美國與中國超越。

高市強調發展半導體、量子科技與國防產業，試圖重建日本科技自主能力，同時藉由國防產業帶動高端製造鏈重整。這種以安全與產業整合為核心的發展模式，某種程度上呼應當前全球科技與安全日益融合的趨勢。

至於「強大」，則更多體現在國家安全與戰略自主層面。高市主張強化防衛能力，支持提升防衛預算，並推動憲法相關安全議題討論。她認為，在區域軍事力量快速重組的背景下，日本若仍停留在戰後安全思維，將難以應對複雜多變的地緣政治環境。這種論述雖引發部分社會對軍事擴張的疑慮，但在安全焦慮持續升高的現實下，也逐漸獲得更多理解與支持。

除了政策理念外，高市早苗的個人政治風格也是她能快速凝聚支持的重要因素。相較於日本政壇過去偏重協調與模糊妥協的領導模式，高市展現出較為鮮明的執行導向。她長期深耕政策研究，對產業與安全議題具有明確主張，並強調政府施政應以具體成果作為衡量標準。這種「能把事情做出結果」的形象，使選民在政治信任普遍下降的時代，重新產生期待。

面臨的挑戰不容忽視　可能是一次重要的歷史轉折契機

然而，高市早苗面臨的挑戰同樣不容忽視。首先，日本經濟困境並非單純政策調整即可解決，而是深層人口結構與產業轉型問題的綜合結果。少子化與高齡化導致勞動力持續萎縮，社會福利負擔不斷增加，財政壓力日益沉重。即使推動科技產業升級，也難以在短期內扭轉整體經濟成長結構。此外，日本企業文化保守、創新動能不足，亦是長期限制競爭力的重要因素。

其次，在安全政策方面，如何在強化防衛與維持區域穩定之間取得平衡，將考驗高市的政治智慧。日本社會仍存在深厚的和平主義傳統，對軍事角色擴張抱持複雜態度。若安全政策推動過快，可能引發國內政治對立；但若行動過於保守，又可能削弱日本在區域安全架構中的影響力。

再者，日本政治體制本身亦限制領導人改革空間。自民黨內派系結構與官僚體系慣性，使重大改革往往需要長時間協調與妥協。歷任首相多數未能長期穩定執政，正反映出日本政治制度對強勢改革領導者的限制。高市若無法在黨內建立穩固權力基礎，其政策藍圖可能難以全面推動。

綜合而言，高市早苗的崛起，確實反映出日本社會對穩定與復興的強烈期待。她所象徵的，不僅是政治人物的更替，更是日本試圖重新尋找國家定位的集體心理投射。矢板明夫所總結的「安全感、方向感與成事感」，正是當前日本政治最稀缺的三項元素。高市的政治魅力，正來自她成功整合了這三種情緒需求。

歷史經驗顯示，個人領導魅力雖能帶動政治動能，卻難以單獨扭轉結構性困境。日本面臨的經濟轉型、人口危機與安全挑戰，都是跨世代的國家課題，需要長期政策延續與社會共識支持。高市早苗或許能為日本帶來新的方向與信心，但能否真正「拯救日本」，仍取決於她是否能將政治理念轉化為制度改革與產業重生的實際成果。

對日本而言，高市早苗可能不是奇蹟式的救世者，而更可能是一次重要的歷史轉折契機。她能否帶領日本走出「失落三十年」的陰影，關鍵不僅在於政策能力，更在於能否重建國家對未來的信心。這或許才是日本真正需要被解救的核心問題。

▼對日本而言，高市早苗可能不是奇蹟式的救世者，而更可能是一次重要的歷史轉折契機。她能否帶領日本走出「失落三十年」的陰影，關鍵不僅在於政策能力，更在於能否重建國家對未來的信心。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

