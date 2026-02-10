居住正義的體現與實現　迅速通過公證法修正

▲「居住正義」一詞，此一再普通不過的人民受《憲法》保障的基本人權，曾幾何時在台灣現今高房價、高物價、高通膨與低薪資的「三高一低」環境與朝野政治局勢混亂紛爭的時代，卻似乎已成為「鏡中花、水中月」般遙不可及的理想。（圖／記者林敬旻攝）

●李永然／中華人權協會名譽理事長、永然聯合法律事務所

「居住正義」一詞，涉及「居住權」，它是聯合國《經濟社會文化權利公約》揭櫫保障的人權，此一再普通不過的人民受《憲法》保障的基本人權，曾幾何時在台灣現今高房價、高物價、高通膨與低薪資的「三高一低」環境與朝野政治局勢混亂紛爭的時代，卻似乎已成為「鏡中花、水中月」般遙不可及的理想。

為何《公證法》第十三條修正如此重要？ 將使房屋出租人免受訴訟折騰、延宕之苦

所幸近日有賴朝野有識立委、民眾法治觀念覺醒、租賃商業公會與公益(民)團體(例如:崔媽媽基金會、OURs都市改革組織及社會住宅推動聯盟等團體)大力反饋，針對內政部地政司所提出《租賃住宅市場發展管理條例》(簡稱《租賃專法》)修法提案，發出振聾發聵的呼籲(例如:平衡保障租賃雙方權益、建立透明租屋市場)，此一呼籲已為台灣「居住正義」及居住權保障的體現邁出重要且關鍵的一步，誠值得為其鼓掌並喝采。

然而《租賃專法》的修正僅係針對「住宅」一隅，無法使居住正義的實質概念，即「安居」與「樂業」的完整體現，遂生「為德不卒」之憾。

幸賴有識立委體恤民疾的連署發起下，提出《公證法》第十三條修正案，使沉睡了近半個世紀未曾修正《公證法》的條文，有了成為實現「居住正義」契機；其核心價值乃在於使「蓄意欠租」與「惡意拒遷」等租霸行為，終於有望透過我國《公證法》中公證制度這樣有效的「預防性法律機制」來有效、迅速且即時處理，這不啻大大減少相關房屋租賃訴訟成本、時效、資源與出租人之精神的折磨耗損，更可使房屋所有權人樂於配合政府政策出租其房產、相關租賃商業團體能有效管理與公益(民)團體平衡租賃雙方權益與建立透明租屋市場的呼籲，真正使「安居」與「樂業」成為「居住正義」的具體實現，實可謂福國利民的朝綱要法，也符合廣大民意的殷殷期盼。

為何《公證法》第十三條的修正如此重要？因為賦予執行力的公證書原訂於此一條文中，此次修正條文，將「租用土地、房屋，其期限在二年以上，因遲付租金或費用而依法提前終止的情形，也被賦予公證強制執行的範圍」，立法院一旦三讀通過此一修正案，將使房屋出租人免受訴訟折騰、延宕之苦，其重要性乃不言可喻。

按古哲韓非子有云: 「法與時轉則治」，既然要讓台灣居住正義的理想，走出「鏡花水月」的幻想，而成為民眾「心安理得」的幸福，當前《公證法》十三條」修正案可謂是不可或缺的要角；更與司法院近年來大聲疾呼與推廣「訴訟外紛爭解決機制多元化」(即Alternative Dispute Resolution，簡稱ADR)的理念並行不悖，更能進一步體現「司法為民」的核心價值。

個人本於知識分子的良心、良知與良能，與對國家、社會與人民的關心與熱愛，誠摯的呼籲朝野立委能捐棄各自政黨之私，全力支持並迅速通過此一利益眾生的良好修正法案，讓居住正義真實的在每一位民眾的生活中成為一份踏踏實實的安全、滿足與幸福。

▼為何《公證法》第十三條的修正如此重要？因為賦予執行力的公證書原訂於此一條文中，此次修正條文，將「租用土地、房屋，其期限在二年以上，因遲付租金或費用而依法提前終止的情形，也被賦予公證強制執行的範圍」。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

