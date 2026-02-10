ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

居住正義的體現與實現　迅速通過公證法修正

我們想讓你知道…為何《公證法》第十三條的修正如此重要？因為賦予執行力的公證書原訂於此一條文中，此次修正條文，將「租用土地、房屋，其期限在二年以上，因遲付租金或費用而依法提前終止的情形，也被賦予公證強制執行的範圍」，立法院一旦三讀通過此一修正案，將使房屋出租人免受訴訟折騰、延宕之苦，其重要性乃不言可喻。

▲（圖／記者林敬旻攝）

▲「居住正義」一詞，此一再普通不過的人民受《憲法》保障的基本人權，曾幾何時在台灣現今高房價、高物價、高通膨與低薪資的「三高一低」環境與朝野政治局勢混亂紛爭的時代，卻似乎已成為「鏡中花、水中月」般遙不可及的理想。（圖／記者林敬旻攝）

●李永然／中華人權協會名譽理事長、永然聯合法律事務所

「居住正義」一詞，涉及「居住權」，它是聯合國《經濟社會文化權利公約》揭櫫保障的人權，此一再普通不過的人民受《憲法》保障的基本人權，曾幾何時在台灣現今高房價、高物價、高通膨與低薪資的「三高一低」環境與朝野政治局勢混亂紛爭的時代，卻似乎已成為「鏡中花、水中月」般遙不可及的理想。

為何《公證法》第十三條修正如此重要？　將使房屋出租人免受訴訟折騰、延宕之苦

所幸近日有賴朝野有識立委、民眾法治觀念覺醒、租賃商業公會與公益(民)團體(例如:崔媽媽基金會、OURs都市改革組織及社會住宅推動聯盟等團體)大力反饋，針對內政部地政司所提出《租賃住宅市場發展管理條例》(簡稱《租賃專法》)修法提案，發出振聾發聵的呼籲(例如:平衡保障租賃雙方權益、建立透明租屋市場)，此一呼籲已為台灣「居住正義」及居住權保障的體現邁出重要且關鍵的一步，誠值得為其鼓掌並喝采。

然而《租賃專法》的修正僅係針對「住宅」一隅，無法使居住正義的實質概念，即「安居」與「樂業」的完整體現，遂生「為德不卒」之憾。

幸賴有識立委體恤民疾的連署發起下，提出《公證法》第十三條修正案，使沉睡了近半個世紀未曾修正《公證法》的條文，有了成為實現「居住正義」契機；其核心價值乃在於使「蓄意欠租」與「惡意拒遷」等租霸行為，終於有望透過我國《公證法》中公證制度這樣有效的「預防性法律機制」來有效、迅速且即時處理，這不啻大大減少相關房屋租賃訴訟成本、時效、資源與出租人之精神的折磨耗損，更可使房屋所有權人樂於配合政府政策出租其房產、相關租賃商業團體能有效管理與公益(民)團體平衡租賃雙方權益與建立透明租屋市場的呼籲，真正使「安居」與「樂業」成為「居住正義」的具體實現，實可謂福國利民的朝綱要法，也符合廣大民意的殷殷期盼。

為何《公證法》第十三條的修正如此重要？因為賦予執行力的公證書原訂於此一條文中，此次修正條文，將「租用土地、房屋，其期限在二年以上，因遲付租金或費用而依法提前終止的情形，也被賦予公證強制執行的範圍」，立法院一旦三讀通過此一修正案，將使房屋出租人免受訴訟折騰、延宕之苦，其重要性乃不言可喻。

按古哲韓非子有云: 「法與時轉則治」，既然要讓台灣居住正義的理想，走出「鏡花水月」的幻想，而成為民眾「心安理得」的幸福，當前《公證法》十三條」修正案可謂是不可或缺的要角；更與司法院近年來大聲疾呼與推廣「訴訟外紛爭解決機制多元化」(即Alternative Dispute Resolution，簡稱ADR)的理念並行不悖，更能進一步體現「司法為民」的核心價值。

個人本於知識分子的良心、良知與良能，與對國家、社會與人民的關心與熱愛，誠摯的呼籲朝野立委能捐棄各自政黨之私，全力支持並迅速通過此一利益眾生的良好修正法案，讓居住正義真實的在每一位民眾的生活中成為一份踏踏實實的安全、滿足與幸福。

▼為何《公證法》第十三條的修正如此重要？因為賦予執行力的公證書原訂於此一條文中，此次修正條文，將「租用土地、房屋，其期限在二年以上，因遲付租金或費用而依法提前終止的情形，也被賦予公證強制執行的範圍」。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼ 。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

►想念妳　天堂的孩子

►中港客銳減衝擊春節　日本觀光需警惕需求雪崩

投稿
申訴
關鍵字: 李永然 雲論 公證法 居住 租房 立法院

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
居住正義的體現與實現　迅速通過公證法修正
川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？
聲明稿／iROO「繽紛衣廣告標示案」與「茂晴股權交..
台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？
擺脫派系政治的高市旋風　帶領日本邁向正常國家的關鍵..

推薦閱讀

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

擺脫派系政治的高市旋風　帶領日本邁向正常國家的關鍵..

美中博弈之理路與出路

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

高市早苗能拯救日本嗎？　能否重建國家信心才是真正核..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

蘿莉島＆川普的美國夢

聲明稿／iROO「繽紛衣廣告標示案」與「茂晴股權交..

愛佔便宜的總統　會把國家帶去哪裡？

相關文章

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

兩岸「國共論壇」（官方正式名稱為兩岸經貿文化論壇）在睽違 9 年後，於 2026 年 2月2日至2月4日在北京正式重啟。本次論壇不同於以往，..

6小時前

快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　力促朝野推進國防預算

快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　力促朝野推進國防預算

快訊／搜索高金素梅辦公室7小時　檢調查扣1桌機、物證裝滿7箱

快訊／搜索高金素梅辦公室7小時　檢調查扣1桌機、物證裝滿7箱

快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打手

快訊／聲援高金素梅　韓國瑜：籲檢調「保有高貴靈魂」勿當政治打手

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

高金素梅住處、立院辦公室遭搜　國民黨團：相信清白勿政治辦案

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正..

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正..

擺脫派系政治的高市旋風　帶領日..

美中博弈之理路與出路

川習通話85分鐘對應國共論壇　..

台灣該如何看待日本眾議院大選後..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面