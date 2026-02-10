擺脫派系政治的高市旋風　帶領日本邁向正常國家的關鍵轉折

▲高市早苗率領自民黨在465席中奪下316席，不僅遠超過半門檻，也單獨跨越三分之二修憲門檻，寫下單一政黨席次最高紀錄。（圖／路透）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

2026年日本眾議院大選成為戰後政治史上最具轉折性的選舉之一。首相高市早苗在1月23日果斷宣布解散國會進行直球對決，這場被媒體形容為高市豪賭的選戰最終獲得回報。高市早苗率領自民黨在465席中奪下316席，不僅遠超過半門檻，也單獨跨越三分之二修憲門檻，寫下單一政黨席次最高紀錄。這場選舉被各國媒體形容為歷史性勝利，也讓高市早苗成為戰後權力最集中的日本領導人之一。

日本已做出選擇 東亞局勢將進入更強勢也更不確定的新階段

選舉結果代表日本選民不只是支持一個政黨，而是授權一條全新的政治路線。自民黨在過去數年歷經選舉挫敗與內部動盪，高市早苗在短時間內重新整合保守派與年輕選民支持，將選舉變成對自身領導風格的全民公投，最後得到壓倒性結果。這種民意基礎讓自民黨在推動政策時具備更強的正當性，也讓派系平衡主導的傳統政治運作模式出現鬆動。

這次選舉最關鍵的意義，在於日本正式跨過修憲門檻。自民黨單獨掌握三分之二席次，使得憲法修正議程不再受制於聯盟政治。長期以來第九條的修改始終停留在政治口號階段，如今國會結構出現結構性變化，日本走向正常國家的制度條件首次完整到位。這種轉變不只是日本內政議題，也將影響美日同盟，台海安全與整個東亞戰略平衡。

選舉結果同時被金融市場解讀為政策方向確立的訊號。高市早苗主打擴張性財政與減稅政策，選前提出大規模刺激方案與消費稅調整，勝選後被視為經濟政策獲得民意授權。部分市場看好成長動能，也有人擔憂債務與匯率波動風險。高市行情反映的是政策路線大轉彎帶來的結構性預期，也回應高市早苗在競選期間提出讓日本列島更加強盛富裕的目標。

外交與國安政策的變化同樣值得台灣密切觀察。高市早苗在選戰期間明確主張強化軍事力量，對中國採取更強硬立場，也多次提到台灣相關安全議題。國際觀察普遍認為，這樣的外交路線象徵日本逐步遠離戰後的被動和平主義，轉向更主動的戰略角色。

這場選舉同時象徵日本政治文化的轉折。戰後長期依賴派系平衡與共識政治的體制，逐漸被強勢領導與個人政治魅力取代。高市早苗以明確路線，強烈個人形象與社群媒體動員，成功吸引年輕選民與保守選民回流，日本政治進入領導人中心的時代。

政治結構的質變對台灣具有直接意義。當日本國內政治結構出現強勢中央與修憲動能，美日同盟的戰略深度與對台政策協調都可能進入新的階段。日本若正式走向軍事正常化，台海安全結構也將同步重組，台灣在區域戰略中的角色可能更加凸顯。

這場選舉讓高市早苗保住首相大位，也讓她不再只是安倍路線的繼承者，而是擁有獨立政治時代的領導人。超級多數帶來的不只是權力，也代表必須承擔修憲爭議，通膨壓力與外交摩擦的政治責任。日本已經做出選擇，東亞局勢將在高市時代的政策方向下，進入一個更強勢也更不確定的新階段。

▼當日本國內政治結構出現強勢中央與修憲動能，美日同盟的戰略深度與對台政策協調都可能進入新的階段。（圖／路透社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。