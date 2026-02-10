台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

▲日本日前完成眾議院改選，自民黨在首相高市早苗領導下取得壓倒性勝利。（圖／達志影像／美聯社）

●王宏仁／成大政治系教授、國策研究院執行長

日本日前完成眾議院改選，自民黨在首相高市早苗領導下取得壓倒性勝利。自民黨單獨拿下 316 席，日本維新會亦取得 36 席，使兩黨在眾議院合計超過 350 席，不僅遠高於過半門檻，也在實質運作上成為三分之二的穩定優勢。這樣的國會結構，在日本戰後政治史上是首現，也為未來數年日本的安全與憲政修改鋪設了制度基礎。

此次改選不只是政黨的勝負 而是一場結構性的戰略轉向

對台灣而言，這場選舉的意義不在於日本內部權力更迭，而在於日本是否正式進入一個「能夠持續推動重大安全政策」的政治階段。從選舉結果來看，答案是相當肯定的。

首先，這次勝選大幅降低了高市早苗在國會層面所面臨的政治阻力。過去日本在安保政策上的遲疑，往往不是來自政策方向本身，而是來自國會結構的不穩定與民意授權不足。如今，自民黨與維新會的席次優勢，使修改安保三文件、放寬武器裝備輸出，甚至啟動修憲討論，都不再是政治上的高風險行為，而是具備可預期進程的政策選項。

這種結構性變化，將直接影響美日同盟的運作方式。高市早苗預計於三月訪美，這是一個事前精心設計的行程，其背景並非單純的外交互動，而是建立在「已取得強大國內授權」的前提之上，強化美日同盟的關係以及重新讓美國了解日本新政府未來在安全政策修改的方向。

對美國而言，日本是否能在安全分工與戰略承擔上提出明確、可執行的方案，一直是衡量同盟價值的重要指標。而這次選舉結果，恰恰讓美國相信日本已經具備了更高的交付能力。

對台灣來說，美日同盟的穩定與再升級，本身就是區域安全的重要支撐。當日本在安全政策上更具主動性，台灣在美日戰略架構中的位置，反而更容易被視為整體秩序的一部分，而非單獨面對威脅的個案。

其次，日中關係的結構性緊張，並不會因這次選舉而緩解。事實上，中國過去對高市早苗路線的批判與施壓，未能削弱其國內支持，反而在選舉過程中被日本選民視為外部干預的象徵。這使得日本政治在安全議題上的共識，出現向內凝聚、向外強化的趨勢。

可以預期的是，北京今年仍會嘗試透過多層次手段，阻止日本修訂安保三文件與推動修憲，包括輿論操作、外交壓力，甚至軍事層面的灰色行動。然而，這些作為本身，反而將持續強化日本社會對中國威脅的認知，使日本更傾向與理念與安全利益相近的夥伴深化合作，這就包含台灣。

在這樣的互動結構下，台灣的重要性並非下降，而是上升。高市早苗長期將台海安全視為日本自身安全的一環，並非策略性表態，而是其安全認知的一部分。當日本開始重新定位自身的安全角色，並逐步鬆綁過去的制度限制，台日之間在安全與產業層面的合作空間，自然隨之擴大。

這種合作，未必會以高度象徵性的形式出現，但更可能透過實質領域逐步累積，包括軍事物資供應鏈、無人機與太空技術、半導體與人工智慧等軍民兩用產業。

相較於過去必須高度顧忌中國反應的政策環境，大選勝利後的高市早苗政府在處理台日關係時，預料會明顯地將中國因素降至次要位置，反而讓對台政策操作更具一致性與延續性。

此次日本眾議院改選所帶來的結果，不只是政黨的勝負，而是一場結構性的戰略轉向。對台灣而言，正好是一個台日關係繼續昇化的機遇期，需要把握。台灣能否在未來日本安全政策重塑的過程中，成為不可或缺的合作夥伴，也將是對台灣政府的一項重要考驗。

▼對美國而言，日本是否能在安全分工與戰略承擔上提出明確、可執行的方案，一直是衡量同盟價值的重要指標。而這次選舉結果，恰恰讓美國相信日本已經具備了更高的交付能力。（圖／路透）

