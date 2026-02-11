ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
美方一中各表敘事　才是真正的支持台灣

我們想讓你知道…兩岸的真實狀態，就是自由中國跟共產中國，這樣更能加深國際對台灣的深刻印象，但是兩岸同屬一中，是兩個政權，回到一中框架，不是中共的一中原則，而是真實的一個中國各自表述，美國真的願意為台灣好嗎？

▲。（圖／路透）

▲美國總統川普上週簽署一份綜合撥款法案，是關於支持台灣防衛，其中還有一項地圖條款，明示資金不得用於把台灣畫入中國領土，「中國是中國，台灣是台灣」。（圖／路透）

●劉宗夏／金融分析者

美國總統川普上週簽署一份綜合撥款法案，是關於支持台灣防衛，其中還有一項地圖條款，明示資金不得用於把台灣畫入中國領土，「中國是中國，台灣是台灣」，媒體解讀為挑戰中國的「一中原則」，強調台灣從未受中共管轄。

美方這些年逐漸偏向台獨視角　真的願意為台灣好嗎？

這樣的動作很容易被解釋為支持台灣，但是近年來，美方對於兩岸的敘述角度，明顯的有往台獨視角靠攏的影子，這種比較像是在利用台灣的處境，而不是真心支持關懷台灣，真正為台灣好，又能提升中華民國地位的，應該是要趨向「一中各表」的視角。

在去年，美國AIT甚至重提台灣主權未定論，此舉震撼台灣，不同立場的人有完全不同角度的詮釋，綠營人士高興美國對抗中共的視角，但是藍營人士就高興不起來，對符合台灣最大公約數的中華民國來說，台灣由中華民國管轄，怎麼會有疑問！

美方多次因為刻意跟中方對抗，採取偏台獨的視角，表面上會讓綠營開心，但實際上卻是在削弱中華民國的正當性，讓台灣必須更靠美國，也等於在暗中支持民進黨政府長期利用中華民國這件外衣，實際卻採取漸進式的暗獨路線。

美方應該要促進兩岸和解，而不是利用台灣當棋子搞對抗，在其中獲取利益，如果用一中各表的敘述方式，不僅會讓中共沒有理由用台獨當藉口打壓台灣，也能提升台灣的地位，因為中華民國是自由中國，更能夠讓國際理解台灣的重要性！

中共官方多次表達：回到一中框架，一切好談。而中華民國的憲法就就是一中框架，用一中各表的敘述角度，並不是因為屈就中共，而是剛好找到兩方政權的最大公約數，這是對台灣最好，最能緩和兩岸敵視氣氛的方法。

美方這些年逐漸偏向台獨視角，莫非希望兩岸衝突加劇？還是美方跟民進黨政府有共同利益，就是不希望兩岸和解？不然為什麼一再用挑起兩岸對抗的敘述方式，甚至是還否定中華民國在台灣的主權！難道美方跟民進黨一樣都是利用中華民國而已？

兩岸的真實狀態，就是自由中國跟共產中國，這樣更能加深國際對台灣的深刻印象，但是兩岸同屬一中，是兩個政權，回到一中框架，不是中共的一中原則，而是真實的一個中國各自表述，美國真的願意為台灣好嗎？

▼兩岸的真實狀態，就是自由中國跟共產中國，這樣更能加深國際對台灣的深刻印象，但是兩岸同屬一中，是兩個政權，回到一中框架，不是中共的一中原則，而是真實的一個中國各自表述，美國真的願意為台灣好嗎。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

