ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

市場押注「高市交易」的財經解讀

我們想讓你知道…「高市經濟學」短期可提振信心，若中長期成長動能不足，將同時放大財政、通膨與金融市場的不穩定性。

▲▼日股，亞洲股市，日本股市。（圖／路透）

▲在高市早苗贏得壓倒性獲勝後，日股氣勢如虹，國際資金湧入，連日飆漲，逼近5.8萬點關卡。（示意圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

日本眾議院於2月8日改選結果揭曉，首相高市早苗領導的執政自民黨狂掃316席單獨過半，創二戰後單一政黨最多席次紀錄，跨過310席修憲門檻。在高市早苗贏得壓倒性獲勝後，日股氣勢如虹，國際資金湧入，連日飆漲，逼近5.8萬點關卡。

這也是高市早苗當選日本自民黨新任總裁後，再度掀起的「高市交易（Takaichi Trade）」熱潮。其背後反映著投資人對高市貨幣及財政政策方向，以及日本經濟前景的樂觀預期，但仍有不少隱憂與挑戰待克服。

「高市交易」的政策意涵

「高市交易（Takaichi Trade）」是指市場在高市早苗勝選與政策路線明確化後，對日本資產進行的結構性重新配置行為。其本質並非單一政策押注，而是投資人基於對日本未來經濟成長與利率路徑的判斷，調整股、債之間的風險權重。

在此脈絡下，資金將加倍流向日本股市，特別是與內需復甦、國防、能源自主及半導體等先進製造相關的產業，反映市場對企業獲利能見度與名目成長環境改善的評價提升。相對而言，日本公債，尤其是中長天期債券，因供給增加與殖利率中樞上移的預期，吸引力相對下降。

而與2012年「安倍交易」盛行時期不同的是，「看多日股、看空日圓」的「高市交易」，並非建立在極端寬鬆、日圓單邊貶值的假設之上，而是反映日本已進入通膨回歸、利率不再歸零、但政策仍避免急轉彎的過渡階段。因此，這類交易呈現出更強的選擇性與期限差異，而非全面性資產重估。

整體而言，「高市交易」意謂著這場歷史性選舉勝利將支持高市早苗推進大膽財政支出計畫。市場因而對日本經濟結構調整優化、政策風險降低，以及成長導向環境延續的中期押注，其意義不在短線波動，而在於日本資產評價邏輯的轉變。

「高市經濟學」政策意涵與目標

高市早苗於2月9日召開勝選記者會，強調此次大選象徵日本在積極財政與國家安全政策上的重大轉向。她表示，將儘速召開特別國會，推動明年度預算及相關法案通過，並落實競選承諾，在不發行新債的前提下，暫停徵收8%食品消費稅兩年，以減輕民生負擔。

眾所周知，高市被視為「安倍經濟學（Abenomics）」的主要繼承者。她主張透過工資成長帶動需求擴張，促成溫和通膨，並認為在結構性通縮尚未完全解除前，日本央行不宜過早退出寬鬆貨幣政策。其核心理念為「名目成長優先於財政健全」，主張以擴張性財政支持創新投資與國防支出，必要時容許財政赤字，以換取實質經濟成長及提高薪資所得。

進一步言之，在貨幣政策上，高市對升息持審慎態度，認為利率上調將壓抑個人消費與企業投資，並可能使日本重回通縮風險。因此，她傾向維持低利率政策與收益率曲線控制（YCC）機制，以避免長期利率快速上升衝擊企業融資環境。

而在財政政策方面，高市以「積極且負責任的財政」作為施政主軸，包括檢討部分稅負、擴大公共支出，以及調整食品相關消費稅措施，藉此營造加薪環境，緩解通膨對家庭生活的壓力。

此外，高市強調「戰略性支出」的重要性，聚焦半導體、能源自主與國防能力強化等關鍵產業。她提出，日本有必要在未來十年推動一場「國家再興投資」，即便短期內擴大財政赤字亦屬可接受。此一主張不僅呼應自民黨內保守派對「強國路線」與「產業再興」的期待，也為市場帶來明顯的政策刺激預期。

▼在財政政策方面，高市以「積極且負責任的財政」作為施政主軸，包括檢討部分稅負、擴大公共支出，以及調整食品相關消費稅措施，藉此營造加薪環境，緩解通膨對家庭生活的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼自民黨總裁高市早苗，「責任ある積極財政への大転換」。（圖／達志影像／美聯社）

對經濟的短期影響　中長期挑戰

若「高市經濟學」全面實施，對日本經濟應是利弊互見。短期內或可迎來成長，惟恐出現下列幾項負面影響，中長期也有不少挑戰待克服。

首先，自2024年以來，日本央行在植田和男總裁主導下，已開始緩步調整YCC政策，試圖引導長期利率回歸市場機制，並於特定時期進行有限度升息，這一趨勢也意味著日本正走向「利率政策正常化」。

日本央行於2024年3月18日啟動升息，結束10多年的零利率政策，將政策利率從負0.1%上調至 0%–0.1%區間，之後於7月再度升息，利率提高至0.25%水準。而去(2025)年1月利率又提高至0.5%，但在這之後連續6次會議維持利率不變。2025年12月19日結束為期2天的貨幣政策會議，會後決定升息1碼，將利率從0.5%上調至0.75%，這是自1995年9月後，30年來最高水位。今(2026)年1月的利率決策則暫停升息，利率維持在0.75%水準。

然而，當前通膨水準仍在2.4%，且高市早苗若強力主張繼續維持低利與財政刺激，勢必與當前央行的升息步調形成衝突。迫使貨幣政策難以完全依通膨與金融穩定目標運作。這種「政治主導貨幣政策」的風險，極可能讓日本央行與政府的立場分歧，徒增政策不確定性，反而造成日圓與債市波動。

其次，大規模減稅與財政支出，將進一步推升日本原已沉重的政府債務負擔。若高市實施暫停8%食品消費稅2年政策，將導致日本政府損失5兆日圓稅收。財政擴張通常意味政府發債增加，市場上日圓供應增多，在沒有相應緊縮貨幣政策配合下，將對日圓構成貶值壓力，推升進口物價，反而加速通膨回升。

第三、財政赤字與債務負擔加重：日本政府債務逾GDP的250%，為全球已開發國家中最高。若高市進一步擴張財政支出，雖能帶來短期成長，但長期成長未如預期，將削弱財政可持續性。目前日本10年期公債殖利率已升至2.27%，顯示投資人對擴張性財政的戒心正在升高。

整體而言，「高市經濟學」短期可提振信心，若中長期成長動能不足，將同時放大財政、通膨與金融市場的不穩定性。

▼若「高市經濟學」全面實施，對日本經濟應是利弊互見。短期內或可迎來成長，惟恐出現負面影響。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲▼。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►擺脫派系政治的高市旋風　帶領日本邁向正常國家的關鍵轉折

►美中博弈之理路與出路

►高市早苗能拯救日本嗎？　能否重建國家信心才是真正核心問題

投稿
申訴
李沃牆專欄

李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

李沃牆最新文章

more

市場押注「高市交易」的財經解讀

將ART納入台美《矽盛世宣言》的戰略思考

大陸經濟連三年「保五」　是否將「止穩反彈」

台灣正式邁入「超高齡社會」　挑戰與機遇

台灣經濟熱呼呼　為何消費冷颼颼

關鍵字: 李沃牆 雲論 高市早苗 日本 經濟 高市交易 貨幣 金融 通膨

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
市場押注「高市交易」的財經解讀
美方一中各表敘事　才是真正的支持台灣
居住正義的體現與實現　迅速通過公證法修正
川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？
聲明稿／iROO「繽紛衣廣告標示案」與「茂晴股權交..

推薦閱讀

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正原因

美方一中各表敘事　才是真正的支持台灣

居住正義的體現與實現　迅速通過公證法修正

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

市場押注「高市交易」的財經解讀

蘿莉島＆川普的美國夢

聲明稿／iROO「繽紛衣廣告標示案」與「茂晴股權交..

愛佔便宜的總統　會把國家帶去哪裡？

台灣該如何看待日本眾議院大選後的戰略影響？

相關文章

高市早苗大勝　國台辦籲日以實際行動恪守一中原則

高市早苗大勝　國台辦籲日以實際行動恪守一中原則

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉中獲勝。大陸國台辦表態，要求日本充分認識「台灣問題」的高度敏感性，撤回高市早苗此前「台灣有事」言論，..

1小時前

眾議院改選結束　日本學者感嘆佩服：台灣人「更瘋政治」！

眾議院改選結束　日本學者感嘆佩服：台灣人「更瘋政治」！

秒飛日本！彰化芬園5公頃粉紅花海大爆發　櫻花隧道超浪漫

秒飛日本！彰化芬園5公頃粉紅花海大爆發　櫻花隧道超浪漫

美方一中各表敘事　才是真正的支持台灣

美方一中各表敘事　才是真正的支持台灣

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正..

美國軍售臺灣8艘潛艦生變的真正..

美方一中各表敘事　才是真正的支..

居住正義的體現與實現　迅速通過..

川習通話85分鐘對應國共論壇　..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面