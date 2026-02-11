市場押注「高市交易」的財經解讀

▲在高市早苗贏得壓倒性獲勝後，日股氣勢如虹，國際資金湧入，連日飆漲，逼近5.8萬點關卡。（示意圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

日本眾議院於2月8日改選結果揭曉，首相高市早苗領導的執政自民黨狂掃316席單獨過半，創二戰後單一政黨最多席次紀錄，跨過310席修憲門檻。在高市早苗贏得壓倒性獲勝後，日股氣勢如虹，國際資金湧入，連日飆漲，逼近5.8萬點關卡。

這也是高市早苗當選日本自民黨新任總裁後，再度掀起的「高市交易（Takaichi Trade）」熱潮。其背後反映著投資人對高市貨幣及財政政策方向，以及日本經濟前景的樂觀預期，但仍有不少隱憂與挑戰待克服。

「高市交易」的政策意涵

「高市交易（Takaichi Trade）」是指市場在高市早苗勝選與政策路線明確化後，對日本資產進行的結構性重新配置行為。其本質並非單一政策押注，而是投資人基於對日本未來經濟成長與利率路徑的判斷，調整股、債之間的風險權重。

在此脈絡下，資金將加倍流向日本股市，特別是與內需復甦、國防、能源自主及半導體等先進製造相關的產業，反映市場對企業獲利能見度與名目成長環境改善的評價提升。相對而言，日本公債，尤其是中長天期債券，因供給增加與殖利率中樞上移的預期，吸引力相對下降。

而與2012年「安倍交易」盛行時期不同的是，「看多日股、看空日圓」的「高市交易」，並非建立在極端寬鬆、日圓單邊貶值的假設之上，而是反映日本已進入通膨回歸、利率不再歸零、但政策仍避免急轉彎的過渡階段。因此，這類交易呈現出更強的選擇性與期限差異，而非全面性資產重估。

整體而言，「高市交易」意謂著這場歷史性選舉勝利將支持高市早苗推進大膽財政支出計畫。市場因而對日本經濟結構調整優化、政策風險降低，以及成長導向環境延續的中期押注，其意義不在短線波動，而在於日本資產評價邏輯的轉變。

「高市經濟學」政策意涵與目標

高市早苗於2月9日召開勝選記者會，強調此次大選象徵日本在積極財政與國家安全政策上的重大轉向。她表示，將儘速召開特別國會，推動明年度預算及相關法案通過，並落實競選承諾，在不發行新債的前提下，暫停徵收8%食品消費稅兩年，以減輕民生負擔。

眾所周知，高市被視為「安倍經濟學（Abenomics）」的主要繼承者。她主張透過工資成長帶動需求擴張，促成溫和通膨，並認為在結構性通縮尚未完全解除前，日本央行不宜過早退出寬鬆貨幣政策。其核心理念為「名目成長優先於財政健全」，主張以擴張性財政支持創新投資與國防支出，必要時容許財政赤字，以換取實質經濟成長及提高薪資所得。

進一步言之，在貨幣政策上，高市對升息持審慎態度，認為利率上調將壓抑個人消費與企業投資，並可能使日本重回通縮風險。因此，她傾向維持低利率政策與收益率曲線控制（YCC）機制，以避免長期利率快速上升衝擊企業融資環境。

而在財政政策方面，高市以「積極且負責任的財政」作為施政主軸，包括檢討部分稅負、擴大公共支出，以及調整食品相關消費稅措施，藉此營造加薪環境，緩解通膨對家庭生活的壓力。

此外，高市強調「戰略性支出」的重要性，聚焦半導體、能源自主與國防能力強化等關鍵產業。她提出，日本有必要在未來十年推動一場「國家再興投資」，即便短期內擴大財政赤字亦屬可接受。此一主張不僅呼應自民黨內保守派對「強國路線」與「產業再興」的期待，也為市場帶來明顯的政策刺激預期。

▼在財政政策方面，高市以「積極且負責任的財政」作為施政主軸，包括檢討部分稅負、擴大公共支出，以及調整食品相關消費稅措施，藉此營造加薪環境，緩解通膨對家庭生活的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

對經濟的短期影響 中長期挑戰

若「高市經濟學」全面實施，對日本經濟應是利弊互見。短期內或可迎來成長，惟恐出現下列幾項負面影響，中長期也有不少挑戰待克服。

首先，自2024年以來，日本央行在植田和男總裁主導下，已開始緩步調整YCC政策，試圖引導長期利率回歸市場機制，並於特定時期進行有限度升息，這一趨勢也意味著日本正走向「利率政策正常化」。

日本央行於2024年3月18日啟動升息，結束10多年的零利率政策，將政策利率從負0.1%上調至 0%–0.1%區間，之後於7月再度升息，利率提高至0.25%水準。而去(2025)年1月利率又提高至0.5%，但在這之後連續6次會議維持利率不變。2025年12月19日結束為期2天的貨幣政策會議，會後決定升息1碼，將利率從0.5%上調至0.75%，這是自1995年9月後，30年來最高水位。今(2026)年1月的利率決策則暫停升息，利率維持在0.75%水準。

然而，當前通膨水準仍在2.4%，且高市早苗若強力主張繼續維持低利與財政刺激，勢必與當前央行的升息步調形成衝突。迫使貨幣政策難以完全依通膨與金融穩定目標運作。這種「政治主導貨幣政策」的風險，極可能讓日本央行與政府的立場分歧，徒增政策不確定性，反而造成日圓與債市波動。

其次，大規模減稅與財政支出，將進一步推升日本原已沉重的政府債務負擔。若高市實施暫停8%食品消費稅2年政策，將導致日本政府損失5兆日圓稅收。財政擴張通常意味政府發債增加，市場上日圓供應增多，在沒有相應緊縮貨幣政策配合下，將對日圓構成貶值壓力，推升進口物價，反而加速通膨回升。

第三、財政赤字與債務負擔加重：日本政府債務逾GDP的250%，為全球已開發國家中最高。若高市進一步擴張財政支出，雖能帶來短期成長，但長期成長未如預期，將削弱財政可持續性。目前日本10年期公債殖利率已升至2.27%，顯示投資人對擴張性財政的戒心正在升高。

整體而言，「高市經濟學」短期可提振信心，若中長期成長動能不足，將同時放大財政、通膨與金融市場的不穩定性。

▼若「高市經濟學」全面實施，對日本經濟應是利弊互見。短期內或可迎來成長，惟恐出現負面影響。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

