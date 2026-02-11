ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
日本米價狂飆與奶油短缺　糧食通膨下的供需真相

我們想讓你知道…2025年以來日本所面臨的米價與奶油危機，絕非短期供需失衡的市場波動，而是長期農業結構脆弱性的一次總爆發。從稻田到餐桌，氣候變遷、勞動力短缺以及國際經濟局勢的連鎖反應，正在重塑日本的糧食安全版圖。

▲ 。（圖／Unsplash）

▲對於日本的消費者與食品產業而言，這段期間無疑是極具衝擊性的。從一般家庭餐桌上必備的米飯，到西點烘焙業不可或缺的奶油，基礎糧食的供應鏈接連出現了劇烈的震盪。（圖／Unsplash）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年2月6日，日本農業研究所（Nohken）在公開發行的「農業研究」第38號中，刊登了一份引發各界高度關注的分析報告。該報告由矢坂雅充（Yasaka Masamitsu）研究員撰寫，深入剖析了從2025年延續至今的糧食供應危機。對於日本的消費者與食品產業而言，這段期間無疑是極具衝擊性的。從一般家庭餐桌上必備的米飯，到西點烘焙業不可或缺的奶油，基礎糧食的供應鏈接連出現了劇烈的震盪。

矢坂雅充在報告中指出，這一波價格的昇騰與物資短缺，並非單純的市場週期波動，而是氣候變遷、國際地緣政治以及國內產業結構老化等多重因素疊加的結果。

這場危機不僅重創了日本長期以來的物價穩定神話，更揭露了在糧食自給率低落的背景下，國家糧食安全體系的脆弱性。

氣候變遷與觀光熱潮　引爆令和米騷動

2024年的極端氣候成為了這場糧食危機的導火線，當年的猛暑與乾旱對日本稻米生產造成了毀滅性的打擊。高溫不僅直接導致稻米結實率下降，更嚴重的是造成了一等米比率創下歷史新低，大量稻米因高溫傷害而產生白濁粒或龜裂，無法進入一般的食用米市場流通。

這種供給面的實質縮減，在2025年初開始發酵，隨著民間庫存量的急劇消耗，市場上的稻米供應迅速捉襟見肘。與此同時，疫後復甦的觀光業帶來了意想不到的需求壓力，每月超過300萬人次的外國遊客湧入日本，餐飲業對米飯的需求呈現爆發式成長，進一步擠壓了原本就已緊繃的供需平衡。

供需缺口的擴大迅速引發了市場恐慌，媒體形象地將此現象稱為「令和米騷動」。數據顯示，民間庫存量在2024年6月已跌至警戒線以下，導致超級市場的貨架頻頻被清空，許多家庭主婦面臨無米可買的窘境。這種恐慌心理引發了預防性囤積行為，使得原本流通性尚可的二等米也被搶購一空。

雖然政府試圖透過釋放儲備米來平抑恐慌，但由於物流配送的滯後以及消費者對新米上市前的焦慮，市場秩序一度陷入混亂。這一現象充分顯示，在氣候變遷常態化的今天，傳統的庫存調節機制已難以應對突發性的供給衝擊。

價格向下僵固性　高米價新常態的確立

儘管2025年秋季的新米陸續上市，理論上應能緩解物理上的供應短缺並帶動價格回落，但實際的市場走向卻完全違背了經濟學教科書的預測。

農協（JA）為了確保農民收益並彌補生產成本的上升，大幅提高了支付給農民的收購概算金。這一舉措直接墊高了稻米的批發成本，加上各大批發商為了確保貨源而展開激烈的集貨競爭，使得產地價格居高不下。

矢坂雅充的分析顯示，這種價格結構呈現出顯著的「向下僵固性」，即價格一旦上漲，即便供需緩解也難以回跌至原有水準，這意味著高米價恐將成為日本社會的新常態。

對於終端消費者而言，這意味著必須適應生活成本的結構性上升。零售端的米價較前一年同期飆漲了40%至80%，部分優質米種的5公斤裝售價甚至突破了4000日圓大關。過去日本長期處於通貨緊縮環境，食品價格相對穩定，但此次米價的劇烈調整打破了消費者的心理預期。

餐飲業者被迫調整菜單價格或改用成本較低的進口米，而家庭則開始減少米飯消費或轉向麵食。這種消費行為的改變，反過來又對稻米產業的長期發展構成了新的挑戰，形成了一個價格上漲抑制需求、進而影響生產意願的惡性循環。

進口依賴下的奶油供應危機與乳業困境

與稻米危機並行的，是同樣嚴峻的奶油供應短缺問題。日本的奶油供應高度依賴進口與國內生乳生產的剩餘調節，這使得其供應鏈極易受到國際局勢的衝擊。近兩年來，全球主要的乳製品出口國如紐西蘭和歐盟，雖然產量維持一定水準，但國際價格因新興市場需求強勁而處於高檔。

對於日本而言，更加致命的是日圓長期疲軟導致的進口成本激增。當國際奶油價格因供需緊張而上漲時，疊加匯率因素，使得進口奶油的到岸價格大幅攀升，直接衝擊了依賴進口原料的洋菓子與烘焙產業，許多知名甜點店甚至因此被迫暫停營業或限量供應。

國內生產方面，日本酪農正面臨飼料成本居高不下的生存危機。由於配合飼料多依賴進口，全球穀物價格的波動直接侵蝕了酪農的利潤空間，導致離農現象加速，生乳產量持續下滑。

在日本的乳業結構中，生乳優先供應飲用牛乳，只有在滿足飲用需求後的剩餘乳源，才會被加工成奶油、起司等保存性較好的乳製品。因此，當生乳總產量減少時，處於供應鏈末端的奶油往往最先面臨原料斷鏈。報告顯示，這種結構性的供給不足，使得奶油價格屢創新高，政府的指定團體制度雖試圖調節，但在生產成本結構性上升的洪流面前，顯得杯水車薪。

結語

綜觀矢坂雅充在「農業研究」第38號中的分析，2025年以來日本所面臨的米價與奶油危機，絕非短期供需失衡的市場波動，而是長期農業結構脆弱性的一次總爆發。從稻田到餐桌，氣候變遷、勞動力短缺以及國際經濟局勢的連鎖反應，正在重塑日本的糧食安全版圖。

這份報告警示我們，在中國大陸等新興經濟體對糧食需求持續成長、以及全球氣候異常頻發的背景下，廉價糧食的時代已經結束。對於政策制定者與消費者而言，重新審視農業價值、建立更具韌性的供應鏈，並適應「糧食通膨」的經濟現實，將是未來必須共同面對的嚴峻課題。

▼2025年以來日本所面臨的米價與奶油危機，絕非短期供需失衡的市場波動，而是長期農業結構脆弱性的一次總爆發。從稻田到餐桌，氣候變遷、勞動力短缺以及國際經濟局勢的連鎖反應，正在重塑日本的糧食安全版圖。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

