Line
「疑鄭」氛圍在藍營逐漸蔓延　與當初有戰力的期望「有很大落差」

我們想讓你知道…鄭麗文若不能快速回防國內，解決藍軍迫切的問題，黨內的疑慮只會越來越深，最終若年底選舉的結果不如預期，也不會有任何卸責的空間。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民黨支持者對鄭麗文的不滿與疑慮也源自於此，鄭麗文上任以來言必稱兩岸，總是在談遙遠、朦朧的未來，卻沒有辦法描繪清楚的目標和願景，包括如何贏得年底「九合一」選舉和2028年重返執政。（圖／達志影像／美聯社）

●單厚之／資深媒體人

「國共論壇」剛剛結束，國民黨主席鄭麗文主打的兩岸交流獲得初步的成果，也為可能上演的「鄭習會」打下基礎，但國民黨內不僅沒有任何振奮的感覺，「疑鄭」的氛圍反而在藍營內部逐漸蔓延。

鄭麗文若不能解決藍軍迫切問題　黨內疑慮只會越來越深

《聯合報》近日刊出兩篇社論—「勝選才是藍營硬道理」、「國民黨中央是誰在暗助綠營的何欣純？」，用詞嚴厲地劍指鄭麗文領導的國民黨中央，相當程度反映了藍營對鄭麗文的疑慮與不耐。

國民黨近年最不討喜的黨主席，應該首推2017～2020年的吳敦義和2015～2016、2021～2025兩度擔任黨主席的朱立倫，兩人讓國民黨吞下了2016、2020、2024年三場總統大選的敗仗，即便藍軍支持者對兩人的好感度都很低，認為兩人私心太重、算計太多。但即便是這兩人當黨主席時，媒體也很少拿社論、用這麼重的字眼修理他們。

與此同時，各媒體跑藍營記者對鄭麗文批評的文章也越來越多、越來越露骨，就職剛滿百日的鄭麗文，蜜月期已經結束。《美麗島電子報》「2026年1月國政民調」也顯示，鄭麗文上任至今，民眾對國民黨的好感度下滑、反感上升，對鄭麗文不信任的比例接近信任的兩倍，與去年10月好感、反感大致持平，不可同日而語。

相反的，賴清德總統的信任度本月出現黃金交叉、滿意度與不滿意度也僅剩下2％，泛藍政治板塊自去年7月以來首次小於泛綠。國民黨在大罷免勝選累積的人氣和紅利，已經完全消耗殆盡。

國民黨支持者對鄭麗文的不滿與疑慮也源自於此，鄭麗文上任以來言必稱兩岸，總是在談遙遠、朦朧的未來，卻沒有辦法描繪清楚的目標和願景，包括如何贏得年底「九合一」選舉和2028年重返執政。黨主席專訪一個接著一個上，該解決的問題卻一個都沒有解決。

現在國民黨執政且口碑不惡的宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市提名都出現嚴重的問題，很可能保不住執政；就連有明顯領先優勢的台中市，江啟臣和楊瓊瓔的「姊弟之爭」也搞得火藥味越來越重，讓盧秀燕都不只一次跳出來說「3月底提名太晚」，國民黨中央卻依然不為所動，毫無作為。

宜蘭、竹縣、彰化、嘉市有困難還可以理解，江啟臣或楊瓊瓔這樣簡單而明顯的選擇題，鄭麗文領導的國民黨中央都能作成這個樣子，任由時機和優勢逐漸流失，也難怪媒體忍不住要開罵。

鄭麗文雖然說「美國曾是我們的恩人，中國大陸是我們的親人」、「不需要在美中之間選擇」，但實際上卻完全沒有美中之間平衡。對美軍購的1.25兆特別預算，國民黨在立院一擋再擋，不讓其付委審查，面對賴清德和民進黨不斷的攻擊，鄭麗文只有一句「問題癥結在賴清德」；面對美方不斷催促，國民黨副主席蕭旭岑說「谷立言（AIT處處長）只比科長大一點」。直到傳出美方下最後通牒，民眾黨突然轉向支持總預算付委，國民黨才匆忙說會自提版本，接著又傳出國民黨擋軍購疑似與鄭麗文有關，未來國民黨內恐怕還有得吵。

鄭麗文的初衷，或許是希望透過抓兩岸論述與實現「鄭習會」，確立自己「正統」的領導地位，所以才會成為繼蔣介石以來第二位兼任革實院院長的國民黨主席。但只有和中或親中的想法，沒有解決其他問題的能力，並不足以滿足藍軍支持者的期待，讓鄭麗文坐穩黨主席的位置。

鄭麗文上任至今，除了兩岸之外幾乎毫無作為，無論議題的設定、立法院的攻防或年底的選舉主軸，都看不出有任何想法或作為，與當初藍軍支持者期望的擅長論述、有戰力的黨主席，明顯有很大的落差。

「鄭習會」最終能不能成還不確定，但鄭麗文的蜜月期明顯已經結束。近日無論台北市長蔣萬安「我是台灣人，中華民國國民」的說法，或盧秀燕3月訪美的規劃，不僅是與鄭麗文切割，更是反映藍軍「疑鄭」氛圍的蔓延。

鄭麗文若不能快速回防國內，解決藍軍迫切的問題，黨內的疑慮只會越來越深，最終若年底選舉的結果不如預期，也不會有任何卸責的空間。

▼鄭麗文上任至今，除了兩岸之外幾乎毫無作為，無論議題的設定、立法院的攻防或年底的選舉主軸，都看不出有任何想法或作為，與當初藍軍支持者期望的擅長論述、有戰力的黨主席，明顯有很大的落差。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 。（圖／記者李毓康攝）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。

單厚之

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

關鍵字: 單厚之 雲論 鄭麗文 國民黨 軍購 黨主席 九合一大選

