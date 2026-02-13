從「併吞」到「侵略」　賴清德重塑台海問題的國際定位

▲賴清德總統日前接受法新社專訪時，再次清楚表述「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並直言中華人民共和國沒有權力「併吞」台灣。這兩個關鍵表述，並非單純的政治宣示，而是一次戰略性的國際定位調整。（圖／記者林敬旻攝）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

賴清德總統日前接受法新社專訪時，再次清楚表述「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並直言中華人民共和國沒有權力「併吞」台灣。這兩個關鍵表述，並非單純的政治宣示，而是一次戰略性的國際定位調整。

特別是賴總統以「併吞」一詞，將台海問題從中國慣常操作的「內戰延續敘事」，轉向「跨境侵略問題」的國際法框架。這種詞彙的運用，不只是語言轉換，而是直接沒收中國將武力犯台包裝為內政的法理空間。

侵略民主政體不是主權爭議 是對國際秩序的直接挑戰

長期以來，中國試圖將台灣議題包裝為內政，甚至視為國共內戰尚未結束的歷史遺留。但當賴總統明確宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這種敘事便失去法律基礎。若雙方互不隸屬，則任何以武力改變現狀的行動，性質即為對外侵略，而非內政處理。

賴總統使用「併吞」二字，正是要讓國際社會理解，一旦中國對台動武，其行為本質上與俄羅斯侵略烏克蘭並無二致。侵略民主政體，不是主權爭議，而是對國際秩序的直接挑戰。

這樣的論述轉換，直接觸及國際體系的底線。當威權國家對民主國家動武，國際社會不可能以尊重內政為由保持中立。若侵略可以被重新定義為統一，那麼整個以規則為基礎的國際秩序將失去道德與制度基礎。

對台海現狀的武力破壞 將導致全球安全架構失序

從地緣戰略來看，台灣並非單純的主權爭議點，而是第一島鏈的安全樞紐。第一島鏈自日本延伸至菲律賓，是維持西太平洋海上秩序與國際航運安全的重要支點。若台灣被併吞，防線將向外推移，日本與菲律賓勢必承受更直接壓力，印太區域的軍事平衡將徹底改變。

台海也是全球最繁忙的海上通道之一，半導體供應鏈更高度集中於此。任何對台海現狀的武力破壞，其經濟衝擊將瞬間跨越國界，導致全球安全架構失序。

因此，台灣議題天然具有跨區域連動性。對美國而言，台灣安全不只是價值承諾，更是印太戰略可信度的測試。美國基於《台灣關係法》與六項保證，長期維持對台承諾。

賴總統強調台灣將強化自身防衛，並非挑釁，而是責任分攤的體現。若侵略被合理化，美國在印太的安全架構將遭質疑，其盟友體系亦將動搖。這種防衛責任化的表態，強化了台美之間作為民主夥伴的對等性。

對歐洲而言，邏輯同樣清晰。歐洲在烏克蘭戰爭中所展現的立場，正是基於一個核心原則：威權國家不得以武力改變邊界。若這一原則在印太被鬆動，其後果將反向影響歐洲自身安全。

台海和平並非亞洲專屬議題，而是全球秩序的一環。賴總統在專訪中連結印太穩定與歐洲利益，正是將台灣安全納入更大的民主共同體框架。

▼賴總統使用「併吞」二字，正是要讓國際社會理解，一旦中國對台動武，其行為本質上與俄羅斯侵略烏克蘭並無二致。侵略民主政體，不是主權爭議，而是對國際秩序的直接挑戰。（圖／路透）

台灣不是中國的一部分 不應成為大國談判中的交換項目

值得注意的是，賴總統同時強調台灣不是任何國家的籌碼。這一表述與「併吞」形成呼應。台灣不是中國的一部分，亦不應成為大國談判中的交換項目。台灣的前途應由台灣人民決定，這既是民主原則，也是國際法精神。將台灣視為可被處理的變數，本身即是否定民主授權。

在當前國際局勢下，美中互動持續升溫，4月川習會即將舉行，到今年底還會有三場會面。賴總統此時透過國際媒體清楚表述立場，實際上是在提前界定談判邊界。他並未以情緒化語言對抗中國，而是以制度與秩序語言說明風險所在。

這種論述不是升高對抗，而是避免模糊，更是對大國外交釋放訊號：任何關於台灣的討論，若缺乏台灣的參與與自主意志，都不具備民主正當性。

世界必須回答 侵略究竟是內政還是國際責任？

總結而言，這場專訪的重要性，不在於單一政策宣示，而在於重新定義台海問題的性質。當「併吞」被明確說出口，國際社會便無法再以灰色地帶迴避判斷。若中國侵略台灣被包裝為統一，受影響的將不只是第一島鏈，而是整個民主世界。

當賴總統為台灣清楚劃出「互不隸屬」的界線，世界也必須回答：侵略，究竟是內政，還是國際責任？

▼當賴總統為台灣清楚劃出「互不隸屬」的界線，世界也必須回答：侵略，究竟是內政，還是國際責任。（圖／達志影像／美聯社）

